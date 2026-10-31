Νίκη Κεραμέως: «Ξεκίνησαν οι πληρωμές δεδουλευμένων στους εργαζομένους της Pizza Fan»

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Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Pizza Fan και η επόμενη ημέρα για τους εργαζόμενους της επιχείρησης ήταν το κύριο θέμα της συνέντευξης που παραχώρησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στην τηλεόραση του «ΣΚΑΙ».

Η κ. Κεραμέως επιβεβαίωσε ότι, από τον συνολικό αριθμό εργαζομένων, μόνο 550 είναι δηλωμένοι στη μητρική εταιρεία και οι υπόλοιποι στα καταστήματα franchise, ενώ διευκρίνισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει 165 έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας στην Pizza Fan και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 730.000 ευρώ.

Η υπουργός υπογράμμισε εκ νέου ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η προστασία των εργαζομένων και δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή όλες οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει δεδουλευμένα και ασφαλιστικές εισφορές.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω την πληροφορία ότι έχουν ξεκινήσει πληρωμές δεδουλευμένων εργαζομένων στην Pizza Fan», είπε η κ. Κεραμέως, τονίζοντας ότι το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, βρίσκεται σε συνομιλίες με εκπροσώπους των εργαζομένων και της εργοδοσίας και, μάλιστα, έχει ζητήσει το υπουργείο Εργασίας να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και της διοίκησης, η οποία έχει οριστεί για την προσεχή Τρίτη.

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