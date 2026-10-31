Pizza Fan, Χωριάτικο: Πώς στήνονται οι απάτες και η παραοικονομία – Στα 15 δισ. το συνολικό αδήλωτο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας

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Την ώρα που η συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών και των συνεπών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στενάζει υπό το βάρος του πληθωρισμού και της φορολογικής ασφυξίας, τα επίσημα στοιχεία και οι πρόσφατες αποκαλύψεις της ΑΑΔΕ έρχονται να υπενθυμίσουν το μέγεθος της «μαύρης τρύπας» στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τις θεσμικές εκτιμήσεις και τις μελέτες οικονομικών φορέων, το συνολικό μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται σταθερά στα επίπεδα των 11 έως 16 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως (αριθμός που αντιστοιχεί σε ένα τεράστιο ποσοστό του ΑΕΠ έως και 20% περίπου), ενώ η ευρύτερη παραοικονομία αγγίζει ακόμη υψηλότερα ύψη. Μέσα σε αυτό το τοπίο της σκιώδους οικονομίας, οι πρόσφατες επιχειρήσεις – σοκ των ελεγκτικών μηχανισμών σε γνωστές αλυσίδες και εμβληματικά brands του retail και της εστίασης – όπως η Pizza Fan, το Χωριάτικο – ανέδειξαν πώς η φοροδιαφυγή λειτουργεί με όρους βιομηχανικής κλίμακας.

Οι δικογραφίες και οι οικονομικοί έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη αποκαλύπτουν μεγέθη που ζαλίζουν. Μόνο στις πρόσφατες υποθέσεις που απασχόλησαν το ελληνικό «FBI» και την ΑΑΔΕ, τα διαφυγόντα κέρδη και η συνολική φοροδιαφυγή από τα κυκλώματα αυτά εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 100 με 125 εκατομμύρια ευρώ, αφορώντας δεκάδες ή και εκατοντάδες διασυνδεδεμένες εταιρείες – προπετάσματα («αχυρανθρώπους» και ΙΚΕ). Η μεθοδολογία περιελάμβανε:

● Ψηφιακή αλλοίωση εσόδων: Χρήση παράλληλων, «πειραγμένων» λογισμικών και κρυφών servers που διέγραφαν εν κινήσει εκατοντάδες χιλιάδες αποδείξεις και παραγγελίες, αφήνοντας μηδενικό αποτύπωμα στα επίσημα συστήματα myDATA.

● Εικονικά τιμολόγια και ξέπλυμα: Δίκτυα χονδρεμπορίου και εστίασης όπου διακινούνταν εικονικές συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με τα κεφάλαια να «καθαρίζονται» μέσω αγορών ακινήτων ή επενδύσεων εξωτερικού.

Αυτή η τιτάνια απώλεια δημόσιων εσόδων στερεί από το κράτος πόρους που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στην Υγεία, την Παιδεία ή τη μείωση των φόρων. Ακόμη χειρότερα, δημιουργεί συνθήκες καθεστωτικού αθέμιτου ανταγωνισμού.

Μια τυπική, νόμιμη συνοικιακή επιχείρηση εστίασης ή καφέ, η οποία πληρώνει κανονικά στο ακέραιο τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος, τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και τα υπέρογκα τιμολόγια ενέργειας, είναι μαθηματικά αδύνατον να ανταγωνιστεί στην αγορά εταιρείες που λειτουργούν με μηδενικό ή ελαχιστοποιημένο φορολογικό κόστος χάρη στη συστηματική απόκρυψη τζίρου.

Η πάταξη αυτών των κυκλωμάτων δεν αποτελεί απλώς μια πράξη δημοσιονομικής δικαιοσύνης, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδια την επιβίωση της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα της κρίσης.

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