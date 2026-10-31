Ηλεκτρονικές αγορές: Διπλό «χαράτσι» στα φθηνά δέματα από τρίτες χώρες – Πόσο ακριβότερες γίνονται οι παραγγελίες

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Ακριβότερες γίνονται από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου οι ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς προστίθεται μία ακόμη επιβάρυνση στον λογαριασμό των εισαγόμενων προϊόντων. Το νέο τέλος διεκπεραίωσης των 2 ευρώ έρχεται να προστεθεί στον προσωρινό δασμό των 3 ευρώ, ανεβάζοντας το πρόσθετο κόστος έως και τα 5 ευρώ ανά τελωνειακό είδος για παραγγελίες αξίας έως 150 ευρώ.

Το νέο καθεστώς επιβαρύνει κυρίως τις μικρές αγορές από ηλεκτρονικές πλατφόρμες τρίτων χωρών, καθώς οι πρόσθετες χρεώσεις δεν συνδέονται με την τιμή του προϊόντος. Έτσι, ακόμη και μία παραγγελία λίγων ευρώ μπορεί να επιβαρυνθεί σημαντικά, περιορίζοντας το όφελος που αναζητούν οι καταναλωτές στις φθηνές διαδικτυακές αγορές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, το νέο ενωσιακό τέλος διεκπεραίωσης ανέρχεται σε 2 ευρώ ανά τελωνειακό είδος και εφαρμόζεται στις εισαγωγές εμπορευμάτων από χώρες εκτός ΕΕ.

Το τέλος δεν υπολογίζεται απαραίτητα ανά προϊόν, αλλά ανά διαφορετικό τελωνειακό είδος που περιλαμβάνεται στην αποστολή. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα προϊόντα με την ίδια δασμολογική κατάταξη μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να αντιμετωπίζονται ως ένα είδος και να επιβαρύνονται μία φορά.

Πόσο ανεβαίνει ο λογαριασμός

Για να γίνει κατανοητό το νέο σύστημα, μια παραγγελία που περιλαμβάνει τρία διαφορετικά τελωνειακά είδη θα επιβαρύνεται με τέλος διεκπεραίωσης 6 ευρώ.

Εάν η συνολική αξία της αποστολής δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ, προστίθεται και ο προσωρινός τελωνειακός δασμός των 3 ευρώ ανά είδος, που ισχύει από την 1η Ιουλίου 2026. Στην περίπτωση αυτή, οι συνολικές επιβαρύνσεις φτάνουν τα 15 ευρώ, πριν από τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Αντίθετα, όταν περισσότερα προϊόντα μπορούν να δηλωθούν ως ένα τελωνειακό είδος, η σχετική χρέωση υπολογίζεται μία φορά.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα προϊόν αξίας 5 ευρώ μπορεί να επιβαρυνθεί με το ίδιο τέλος διεκπεραίωσης όπως ένα προϊόν αξίας 100 ευρώ. Η διαφορά είναι ότι στην πρώτη περίπτωση η επιβάρυνση αποτελεί πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της αρχικής τιμής.

Τι γίνεται με τον ΦΠΑ

Ο λογαριασμός μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, καθώς το τέλος διεκπεραίωσης συνυπολογίζεται, όπου προβλέπεται, στη φορολογητέα αξία για την επιβολή ΦΠΑ.

Με συντελεστή 24%, ο ΦΠΑ που αναλογεί στο τέλος των 2 ευρώ φτάνει τα 48 λεπτά, ανεβάζοντας τη συγκεκριμένη χρέωση στα 2,48 ευρώ.

Για τις αγορές μέσω του συστήματος IOSS, όπου ο ΦΠΑ εισπράττεται κατά την πληρωμή της παραγγελίας, δεν επιβάλλεται εκ νέου ΦΠΑ επί του τέλους κατά την εισαγωγή. Εφόσον όμως η χρέωση μετακυλίεται στον καταναλωτή κατά την πώληση, συνυπολογίζεται στη φορολογητέα αξία της συναλλαγής.

Ποιοι εξαιρούνται και ποιος πληρώνει

Από το νέο τέλος εξαιρούνται οι αγορές που πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν υπάρχει εισαγωγή αγαθών από τρίτη χώρα. Εκτός του μέτρου μένουν επίσης οι αποστολές μη εμπορικού χαρακτήρα μεταξύ ιδιωτών, όπως τα προσωπικά δώρα.

Αντίθετα, η αποστολή μέσω ταχυδρομείου δεν εξασφαλίζει απαλλαγή από τη χρέωση.

Τυπικά, υπόχρεος για την καταβολή του τέλους στις τελωνειακές αρχές είναι ο διασαφιστής, δηλαδή το πρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή δήλωση. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη μετακύλιση του κόστους στον τελικό αγοραστή, είτε μέσω ξεχωριστής χρέωσης είτε μέσω της τελικής τιμής του προϊόντος.

Το διπλό καθεστώς επιβαρύνσεων προβλέπεται να παραμείνει σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου 2028 ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ καταργείται και εφαρμόζονται οι κανονικοί δασμολογικοί κανόνες. Το τέλος διεκπεραίωσης των 2 ευρώ, ωστόσο, παραμένει.

Για τους καταναλωτές, το μήνυμα είναι σαφές: οι πολύ φθηνές παραγγελίες από τρίτες χώρες θα χρειάζονται πλέον μεγαλύτερη προσοχή, καθώς οι τελωνειακές επιβαρύνσεις μπορούν να περιορίσουν σημαντικά, ακόμη και να εξανεμίσουν, το όφελος της χαμηλής αρχικής τιμής.

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