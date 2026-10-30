Ούτε διαδικτυακά ο Μπακογιάννης κι ας ήταν για τη Γκράβα η συνεδρίαση στο δήμο

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Παρότι το θέμα με τα σχολεία της Γκράβας είναι σοβαρό – όλοι καταλαβαίνουν το γιατί – και το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας ασχολείται με αυτό εδώ και ένα μήνα με έντονο τρόπο, ο Κώστας Μπακογιάννης απουσίαζε από την πιο κρίσιμη συνεδρίαση (της Πέμπτης), στην οποία και αποφασίστηκε το άνοιγμα του συγκροτήματος.
Έχει υποχρεώσεις πιθανόν ο Μπακογιάννης, καθώς κάνει πανεπιστημιακή καριέρα στο Βερολίνο, αλλά τουλάχιστον σε τέτοιες συνεδριάσεις θα μπορούσε να μεριμνήσει ώστε να δίνει το παρών. Κι αν δεν μπορεί να το δίνει με φυσική παρουσία στο δημαρχιακό μέγαρο, έστω να συμμετέχει διαδικτυακά. Την Πέμπτη δεν έκανε ούτε αυτό…
Μπορεί να είναι μακριά το… 2028, αλλά όλα καταγράφονται προφανώς.
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