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30.10.2026 11:20

Κρεμλίνο: «Ανοιχτός σε διάλογο με όλους ο Πούτιν – Ο Ζελένσκι δεν έχει πάρει τηλέφωνο»

30.10.2026 11:20
putin

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Η Μόσχα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Ρώσος πρόεδρος «είναι ανοιχτός σε διάλογο με όλους», συμπεριλαμβανομένων των Εμανουέλ Μακρόν και Φρίντριχ Μερτς. 

«Θα απαντούσε και σε τηλεφώνημα. Είναι ανοιχτός σε διάλογο με όλους», δήλωσε χαρακτηριστικά σε Ρώσο δημοσιογράφο ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ο Πούτιν είναι ανοιχτός σε διάλογο μέσω τηλεφώνου, αλλά κανείς δεν έχει καλέσει ακόμα», σημείωσε δε ο Πεσκόφ όταν ρωτήθηκε εάν ο Ρώσος πρόεδρος θα απαντούσε σε μια κλήση του Ζελένσκι στη σκιά του παρατεταμένου πολέμου. 

Τις προηγούμενες μέρες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και τον Πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε. 

Σχολιάζοντας αυτές τις συζητήσεις, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, σημείωσε ότι η Ρωσία δεν έχει αποκλείσει την επαφή με τους Ευρωπαίους και ότι ο πρόεδρος «ανταποκρίνεται πάντα ευγενικά σε διεθνείς κλήσεις, όποτε έχει τον χρόνο και την ευκαιρία να το πράξει».

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