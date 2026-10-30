Υπόθεση Έπσταϊν: Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας το κάστρο Μπαλμόραλ για επισκέψεις του επιχειρηματία μαζί με Άντριου και Μάξγουελ

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Η αστυνομία της Σκωτίας διερευνά πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ στο βασιλικό κτήμα του Μπαλμόραλ, στις οποίες φέρονται να συνδέονται ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν και η συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News, η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, καθώς η Police Scotland επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει πληροφορίες και πραγματοποιεί έρευνες. Εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε ότι οι έρευνες βασίζονται σε στοιχεία και ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι ανάγκες και η προστασία των θυμάτων.

Ο Έπσταϊν είχε επισκεφθεί το Μπαλμόραλ το 1999 μαζί με την Γκισλέιν Μάξγουελ, έπειτα από πρόσκληση που φέρεται να είχε απευθύνει ο τότε πρίγκιπας Άντριου. Το Μπαλμόραλ, στα υψίπεδα της Σκωτίας, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βασιλικές κατοικίες και παραδοσιακό καταφύγιο της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Είναι το μέρος εξάλλου που άφησε την τελευταία της πνοή η βασίλισσα Ελισάβετ.

Για την υπόθεση, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να έχει δώσε φωτογραφίες για την υπόθεση, οι οποίες απεικονίζουν τον Άντριου και τον Έπσταϊν σε εκδρομή για κυνήγι στο βασιλικό κτήμα.

Σύμφωνα με το Sky News, οι αστυνομικές έρευνες συνδέονται με ισχυρισμούς ότι γυναίκες ενδέχεται να είχαν μεταφερθεί στο Μπαλμόραλ μέσω του κυκλώματος του Έπσταϊν.

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