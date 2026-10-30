Ισπανία: Με ταχύτητα 160 χλμ έτρεχε το τρένο την ώρα που έπεσε στον ακινητοποιημένο συρμό

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Το τρένο στην Ισπανία που συγκρούστηκε προχθές, Τετάρτη, με άλλον συρμό που είχε σταματήσει στις ράγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 69 άνθρωποι, κινούνταν με ταχύτητα 160 χιλιομέτρων την ώρα. Σιγά- σιγά έρχονται το φως στοιχεία που συμπληρώνουν το παζλ των αιτιών του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος

Η ισπανική πολιτοφυλακή ανακοίνωσε ότι έχει λάβει αναφορές για 64 αγνοούμενους, στο πιο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί στην Ισπανία από το 2013.

Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει 49 νεκροψίες- νεκροτομές μέχρι στιγμής και έχουν ταυτοποιήσει πέντε ανθρώπους τρεις γυναίκες και δύο άνδρες-, δήλωσε η Εστέρ Παντίγια εκπρόσωπος της κυβέρνηση της περιφέρειας Καστίλης- Λα Μάντσα μιλώντας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVE.

Δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι από τους αγνοούμενους είναι μεταξύ των νεκρών που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Τον Ιανουάριο είχε σημειωθεί ένα άλλο δυστύχημα με τρένα των ίδιων εταιρειών και στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή.

Los audios muestran el error del responsable de Atocha. La maquinista del Iryo avisó a cinco minutos de la tragedia de que estaba detenida y no podía arrancar el tren. Y nadie frenó al AVE https://t.co/pHPN68sMPG pic.twitter.com/V6QyOHxh19 — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

Η ασφάλεια του σιδηροδρόμου στην Ισπανία

Η τραγωδία της Τετάρτης επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια και τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου της Ισπανίας, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη.

Η σύγκρουση σημειώθηκε αφού έξι τρένα σταμάτησαν αυτόματα την πορεία τους λόγω βλάβης του αυτόματου συστήματος σηματοδότησης.

Αμέσως μετά το κέντρο ελέγχου στη Μαδρίτη ανέλαβε τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Λίγα λεπτά αργότερα ένα τρένο της κρατικής εταιρείας Renfe έλαβε εντολή να συνεχίσει την πορεία του, παρά το γεγονός ότι στην ίδια γραμμή παρέμενε ακινητοποιημένο ένα τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, όπως εξήγησε ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε.

Πώς ακριβώς έγινε η τραγωδία

Ηχητικό από τις επικοινωνίες μεταξύ του κέντρου ελέγχου και των μηχανοδηγών, το οποίο περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας El Pais, αποκαλύπτει ότι ένας ελεγκτής έδωσε άδεια στο τρένο της Renfe να συνεχίσει την πορεία του με κανονική ταχύτητα.

🇪🇸 Spanish emergency services are giving first aid to those injured in the high-speed rail crash in Toledo.



At least 46 people are feared dead after two high-speed trains collided in Toledo.



Survivor Jesus Jeronimo, 54, told El Pais that “people were thrown from the train”… pic.twitter.com/w6jcq7GSEN — Visegrád 24 (@visegrad24) October 28, 2026

Σύμφωνα με τον Πουέντε, η εντολή αυτή ήταν αντίθετη με το πρωτόκολλο το οποίο προβλέπει ότι τα τρένα δεν θα πρέπει να κινούνται με ταχύτητα μεγαλύτερη των 40 χιλιομέτρων την ώρα σε τέτοιες καταστάσεις.

Παράλληλα ο ελεγκτής έδωσε άδεια στο τρένο της Renfe – με 379 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος – να επανεκκινήσει την πορεία του, όταν, βάσει πρωτοκόλλου, θα έπρεπε πρώτα να ξεκινήσει το τρένο της Iryo, στο οποίο επέβαιναν 147 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος.

«Η αλληλουχία δυσλειτουργιών, οδηγιών και ενεργειών οδήγησε τελικά στη σύγκρουση, καθώς δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας», σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής για την Τεχνική Διερεύνηση Ατυχημάτων και Περιστατικών (AITAT).

Η AITAT εκτίμησε ότι το τρένο της Renfe κινούταν με ταχύτητα 160 με 200 χιλιόμετρα την ώρα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Όμως πρόσθεσε ότι δεν θα είναι σε θέση να ανακοινώσει την ακριβή ταχύτητα του τρένου μέχρι να αντλήσει πληροφορίες από το «μαύρο κουτί» του.

Más imágenes del accidente de tren en Toledo. pic.twitter.com/MPujDWFKZs — RescueYou (@RescueYou247TW) October 28, 2026

«Η σκηνή ήταν συγκλονιστική. Έβλεπες βαγόνια εντελώς καμένα, σαν να είχαν εκραγεί. Από μέσα έβγαιναν άνθρωποι σε πολύ άσχημη κατάσταση, ενώ άλλοι άρχιζαν να βγάζουν έξω πτώματα και να τα τοποθετούν ακριβώς εκεί, δίπλα στο σημείο όπου βρισκόμασταν εμείς», δήλωσε ο Σεμπαστιάν Ερέρο, ο οποίος ταξίδευε με το τρένο της Iryo.

Συνδικάτα κατά κυβέρνησης: «Κατηγορούν έναν απλό εργαζόμενο»

Σύμφωνα με τη χρονολόγηση της κυβέρνησης, το χάος ξεκίνησε στις 8:30 το πρωί, όταν τέθηκε εκτός λειτουργίας το σύστημα επικοινωνίας LZB, το οποίο παρακολουθεί τη θέση των συρμών και μπορεί να ενεργοποιεί αυτόματα το φρενάρισμα για την αποφυγή συγκρούσεων.

Έτσι, η ευθύνη για την ασφάλεια σε ένα τμήμα 63 χιλιομέτρων μεταξύ Μαδρίτης και Σεβίλλης πέρασε εξ ολοκλήρου σε ανθρώπους ελεγκτές σε κέντρο ελέγχου στη Μαδρίτη, ενώ στη γραμμή βρίσκονταν, κατά τις αρχές, έξι συρμοί.

Τα συνδικάτα απορρίπτουν αυτή την ανάγνωση. Η εκπρόσωπος του συνδικάτου ελεγκτών SCF, Ρακέλ Αϊγιόν, δήλωσε στο Associated Press ότι το φορτίο εργασίας είναι συχνά υπερβολικό για το υπάρχον προσωπικό και ότι οι ελεγκτές ζητούν εδώ και χρόνια περισσότερο προσωπικό, ενώ τα συστήματα ασφαλείας συνεχίζουν να βγαίνουν εκτός λειτουργίας. Όπως είπε, ο υπουργός «κατηγορεί έναν απλό εργαζόμενο που δούλευε υπό όλο και χειρότερες συνθήκες», και πρόσθεσε ότι το ανεξήγητο δεν είναι το ανθρώπινο λάθος, αλλά το ότι το σύστημα ασφαλείας αστοχεί τακτικά.

Το συνδικάτο μηχανοδηγών SEMAF υπενθύμισε ότι το τριαντάχρονο σύστημα LZB, που εξακολουθεί να λειτουργεί στη γραμμή Μαδρίτης – Σεβίλλης ενώ βρίσκεται σε διαδικασία σταδιακής απόσυρσης, έχει καταρρεύσει και στο παρελθόν, αφήνοντας τους ανθρώπους «μόνους τους». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Ντιέγο Μαρτίν, το σύστημα «έπρεπε να έχει αντικατασταθεί εδώ και καιρό».

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