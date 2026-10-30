search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 15:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2026 14:12

Έκρηξη στην Πλάκα: Προθεσμία πήραν οι τρεις συλληφθέντες – Βαρύ κατηγορητήριο και αλληλοκατηγορίες

30.10.2026 14:12
plaka_syllipsi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, στις 12 το μεσημέρι, έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την πολύνεκρη έκρηξη στην Πλάκα. Όπως έγινε γνωστό, στους τρεις συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη τις εξής κατηγορίες:

  • Εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία,
  • Έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία,
  • Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία και
  • Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι 3 συλληφθέντες ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας τον άλλον και δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη μέσα και έξω από το κτίριο. Μέσα στο κτίριο φαίνεται ότι μπήκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους, ενώ ο τρίτος εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου. Ο ένας από τους δύο Έλληνες υποστηρίζει ότι μπήκε στο κτίριο, ωστόσο αρνείται ότι έσπασε τον σωλήνα του φυσικού αερίου λέγοντας ότι «εγώ μπήκα μέσα αλλά δεν έσπασα τον σωλήνα. Τον σωλήνα μου τον έδωσε ο Αλβανός αλλά δεν είδα από που τον είχε κόψει. Από το κτίριο φύγαμε με τα πόδια».

Από την πλευρά του, ο Αλβανός κατηγορούμενος αρνείται ότι γνωρίζει οτιδήποτε για τον σωλήνα, λέγοντας ότι είδε τον συγκατηγορούμενό του να κρατά κάτι που έμοιαζε με αυτόν. «Εγώ δεν ξέρω κάτι για τον σωλήνα. Είδα τον Έλληνα να κρατάει κάτι που έμοιαζε με σωλήνα. Δεν ξέρω πού τον βρήκε» φέρεται να είπε. Ο τρίτος κατηγορούμενος, που φαίνεται ότι έκανε τον τσιλιαδόρο, υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει τι συνέβη στο εσωτερικό του κτιρίου: «Όταν βγήκαν έξω οι δύο είδα ότι ο ένας κράταγε ένα καρότσι και ο άλλος κράταγε κάτι σαν λοστό, κάτι που έμοιαζε με σωλήνα. Δεν ξέρω τι έκαναν μέσα στο κτίριο».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για σειρά αδικημάτων και ότι είχαν συλληφθεί πάνω από 50 φορές για κλοπές, ληστείες, οπλοκατοχή, ναρκωτικά και βαριές σωματικές βλάβες. Από τα στοιχεία της έρευνας, περίπου 5 ώρες μετά την αφαίρεση του χαλκοσωλήνα σημειώθηκε η φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή στο ηλικιωμένο ζευγάρι των Ελλήνων που ζούσε στον πρώτο όροφο και στους 4 Αμερικάνους που φιλοξενούνταν στο Airbnb του δεύτερου ορόφου.

Διαβάστε επίσης

Γλυφάδα: «Είχε απειλήσει ότι θα με σκοτώσει» λέει η πρώην σύντροφος του αξιωματικού του Π.Ν. – Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη

Θεσσαλονίκη: Με έξωση κινδυνεύει 92χρονη με 87% αναπηρία – Για «βαρβαρότητα» κάνει λόγο η ΕΛΑΣ

Λίρες, μετρητά, πολυτελή αυτοκίνητα και… αξεσουάρ: Τι εντόπισε η Αστυνομία στις έρευνες για το κύκλωμα του «Mr Χωριάτικο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο ΠΣ: Η κυβέρνηση νομοθετεί τον εκβιασμό του δανειολήπτη – Να αποσύρει άμεσα το άρθρο 23

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στη Λευκάδα ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που έκαψε διαμέρισμα και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του

diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Οι πέντε τροφές που δεν αφήνουν μυαλό και καρδιά να γεράσουν

Pizza Fan
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Διαπραγματεύσεις εκπροσώπων της εταιρείας με Βουρλιώτη για την επαναλειτουργία των καταστημάτων – Στο επίκεντρο η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Καμία σχέση η ομιλία Καραμανλή με την κριτική Σαμαρά – Δεν πιστεύω στα μονοπρόσωπα κόμματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπή από το ΣτΕ: «Σβήνουν» παλιά φορολογικά πρόστιμα – Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στην 5ετία

servia-bodiroga-12341
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι τέσσερις πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας στη Σερβία - Ο οικονομολόγος, ο καρδιολόγος, ο μπασκετμπολίστας και ο καθηγητής που ξεχωρίζουν

aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

xatzidakis dora karatzaferis temponeras
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ που φοβάται το Μαξίμου, ο ρόλος Χατζηδάκη για Μπεκίρη, η Ντόρα και το βιβλίο της, η ιδέα Καρατζαφέρη και το κόλλημα Τεμπονέρα με το 2015

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 15:23
pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο ΠΣ: Η κυβέρνηση νομοθετεί τον εκβιασμό του δανειολήπτη – Να αποσύρει άμεσα το άρθρο 23

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στη Λευκάδα ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που έκαψε διαμέρισμα και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του

diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Οι πέντε τροφές που δεν αφήνουν μυαλό και καρδιά να γεράσουν

1 / 3