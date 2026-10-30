Pizza Fan: Διαπραγματεύσεις εκπροσώπων της εταιρείας με Βουρλιώτη για την επαναλειτουργία των καταστημάτων – Στο επίκεντρο η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε εξέλιξη είναι οι επαφές εκπροσώπων της αλυσίδας Pizza Fan με τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, με στόχο την επαναλειτουργία των καταστημάτων που παραμένουν κλειστά.

Η συνάντηση γίνεται με στόχο την αποδέσμευση συγκεκριμένων τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία των καταστημάτων.

Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδέσμευση των λογαριασμών και την επανέναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων αποτελεί η διενέργεια ενδελεχούς οικονομικού ελέγχου και στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν οι οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας, η καταβολή της μισθοδοσίας, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οφειλές προς τους προμηθευτές, τα λειτουργικά έξοδα, καθώς και τα εκτιμώμενα έσοδα από τις πωλήσεις.

Η Pizza Fan απασχολεί περίπου 2.500 εργαζομένους στα συνολικά 110 καταστήματα της αλυσίδας σε ολόκληρη τη χώρα, τόσο στα εταιρικά όσο και στα καταστήματα franchise.

Διαβάστε επίσης:

Έκρηξη στην Πλάκα: Προθεσμία πήραν οι τρεις συλληφθέντες – Βαρύ κατηγορητήριο και αλληλοκατηγορίες

Γλυφάδα: «Είχε απειλήσει ότι θα με σκοτώσει» λέει η πρώην σύντροφος του αξιωματικού του Π.Ν. – Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη

Θεσσαλονίκη: Με έξωση κινδυνεύει 92χρονη με 87% αναπηρία – Για «βαρβαρότητα» κάνει λόγο η ΕΛΑΣ