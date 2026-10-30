Μαρινάκης: «Θα προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

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Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου χωρίς να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία, αλλά και χωρίς καμία υποχώρηση στο πεδίο, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο OPEN. Παράλληλα, διαχώρισε σαφώς τις παρεμβάσεις του Κώστα Καραμανλή από την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, ενώ προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

«Καμία άδεια από την Τουρκία – Το έργο θα προχωρήσει»

Αναφερόμενος στο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον ΟΗΕ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τις ελληνικές θέσεις με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, επισημαίνοντας ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης υπηρετεί μια διαχρονική εθνική στρατηγική. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία αδειοδότησης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις ελληνικές Αρχές και ότι δεν τίθεται ζήτημα αναζήτησης άδειας από οποιοδήποτε άλλο κράτος. «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας ή αιτήματος άδειας ή διαδικασίας αδειοδότησης από κανένα άλλο κράτος, πλην του ελληνικού κράτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η γαλλική πλευρά διαβίβασε στην Τουρκία συντεταγμένες για την πορεία του ερευνητικού πλοίου, διευκρίνισε ότι πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ αδειοδότησης και ενημέρωσης.

Όπως εξήγησε, η ενημέρωση αποτελεί διαδικασία που ακολουθείται από την εταιρεία σε αντίστοιχα έργα και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, σε αντίθεση με την αίτηση χορήγησης άδειας.

Απέκλεισε, μάλιστα, το ενδεχόμενο η Γαλλία να αναλάβει οποιαδήποτε διαδικασία αδειοδότησης, επίσημη ή άτυπη, έναντι της Τουρκίας.

Σχετικά με τις νέες τουρκικές αξιώσεις για χορήγηση άδειας, υπογράμμισε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να μεταβάλει τη στάση της.

«Η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζει ούτε τη στρατηγική της ούτε την πολιτική της», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Ερωτηθείς εάν η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει και στο πεδίο σε περίπτωση νέας τουρκικής παρεμπόδισης, απέφυγε να περιγράψει συγκεκριμένες ενέργειες, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι «θα γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει για να προχωρήσει το έργο χωρίς καμία υποχώρηση».

Παράλληλα, απέρριψε τις αναφορές περί ελληνικής υποχώρησης στην Κάσο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε τέτοιο ζήτημα.

Διαχωρίζει Καραμανλή από Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις πρόσφατες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, διαχωρίζοντας την κριτική τους για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Όπως ανέφερε, ο Κώστας Καραμανλής δεν μίλησε για «εθνική ήττα» αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά για μια δυσάρεστη εξέλιξη που δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

«Ο κ. Καραμανλής μίλησε για ενότητα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση ακούει με μεγάλο σεβασμό τις επισημάνσεις του για την Τουρκία και τη στάση των συμμάχων.

Αντίθετα, αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, επανέλαβε ότι η διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία αποτέλεσε δυσάρεστη αλλά αναπόφευκτη εξέλιξη.

«Υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας, που κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει», ανέφερε, συνδέοντας τη διαγραφή με τους χαρακτηρισμούς που είχε χρησιμοποιήσει ο πρώην πρωθυπουργός για τον υπουργό Εξωτερικών.

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε παράλληλα τις κατηγορίες περί ενδοτικότητας έναντι της Άγκυρας, επικαλούμενος την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, τις συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με Rafale, Belharra, αναβαθμισμένα F-16 και F-35.

Υπενθύμισε επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το ζήτημα της άρσης του τουρκικού casus belli σε σχέση με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE.

Για κόμμα Σαμαρά: «Ας γίνει και θα το σχολιάσουμε»

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να προεξοφλήσει τις εξελίξεις.

«Καλύτερα να μιλήσουμε όταν το κάνει. Το “όταν” έχει μέσα και το “αν”», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή του στα μονοπρόσωπα κόμματα, τα οποία, όπως είπε, δεν έχουν επιλύσει κανένα πρόβλημα τα τελευταία 15 χρόνια.

Υποστήριξε ότι η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας προς τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της που εμφανίζονται δυσαρεστημένοι πρέπει να δοθεί μέσα από το κυβερνητικό έργο, ιδιαίτερα στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, μεταναστευτικής πολιτικής και αντιμετώπισης της παραβατικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό επικαλέστηκε τη μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά περισσότερο από 80% σε σύγκριση με το 2019, τη διαχείριση της κρίσης στον Έβρο και την αμυντική ενίσχυση της χώρας.

Νέα μέτρα στήριξης – «Όσο υπάρχει κρίση θα συνεχίζονται οι παρεμβάσεις»

Ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις εντός της ημέρας για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους.

«Όσο υπάρχει ανάγκη, τόσο θα υπάρχει στήριξη», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι το ύψος και η διάρκεια των παρεμβάσεων θα καθορίζονται από τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Αναφερόμενος στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης, επισήμανε ότι το ανώτατο ποσό του επιδόματος έχει αυξηθεί από τα 350 ευρώ στα 1.200 ευρώ και, σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, στα 1.500 ευρώ. Πρόσθεσε ότι έχουν διευρυνθεί και τα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να καλύπτονται περισσότεροι δικαιούχοι.

Για το ηλεκτρικό ρεύμα υποστήριξε ότι οι τιμές λιανικής στην Ελλάδα, σε σχέση με την αγοραστική δύναμη, παραμένουν χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επικαλούμενος τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και τη δυνατότητα επιλογής σταθερών τιμολογίων.

Διυλιστήρια, φορολογία και επιστροφές χρημάτων

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη μη επιβολή νέας έκτακτης φορολόγησης στα διυλιστήρια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η μηνιαία στήριξη που παρέχουν τα διυλιστήρια σε συνδυασμό με τα κυβερνητικά μέτρα θεωρείται, στην παρούσα φάση, αποτελεσματικότερη επιλογή.

Δεν απέκλεισε τη φορολόγηση υπερκερδών ως εργαλείο πολιτικής, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ανάλογες παρεμβάσεις στο παρελθόν.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα αυξημένα φορολογικά έσοδα προέρχονται κυρίως από την ανάπτυξη της απασχόλησης, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αύξηση των εισπράξεων από ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ ανέρχονται περίπου σε 850 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι παρεμβάσεις επιστροφής χρημάτων στους πολίτες έχουν ήδη φτάσει τα 950 εκατομμύρια ευρώ.

Για τον Νοέμβριο υπενθύμισε ότι προβλέπεται επιστροφή ενός ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών, οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους και επιστροφή δύο ενοικίων σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Αναφέρθηκε επίσης στις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και στη μείωση της προκαταβολής φόρου.

Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υιοθετήσει τη λογική του «λεφτά υπάρχουν».

«Εμείς πρώτα τα βρίσκουμε τα λεφτά χωρίς να αυξάνουμε τους φόρους και μετά δίνουμε», σημείωσε.

Μαρινάκης κατά «Δημοκρατίας»: «Χυδαία επίθεση και λάσπη»

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε σε δημοσιεύματα της εφημερίδας «Δημοκρατία», τα οποία συνέδεσαν το όνομά του και συγγενικό του πρόσωπο με υπόθεση που διερευνάται από τη Δικαιοσύνη στον χώρο του αθλητισμού.

Ο κ. Μαρινάκης αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσωπική ή οικογενειακή εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τα δημοσιεύματα «χυδαία επίθεση» και «λάσπη».

Όπως εξήγησε, όταν ενημερώθηκε από καταγγέλλοντα για στοιχεία που αφορούσαν την υπόθεση, τον παρέπεμψε στις αρμόδιες αρχές, καθώς ο ίδιος δεν είχε σχετική αρμοδιότητα.

Για την αναφορά στον αδελφό του, ο οποίος είναι διαιτητής, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση με την υπόθεση και ότι το συγγενικό του πρόσωπο δεν περιλαμβάνεται σε καμία σχετική δικογραφία.

«Καμία απολύτως εμπλοκή δεν υπάρχει, η παραμικρή εμπλοκή», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η διερεύνηση των καταγγελιών αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης και ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας.

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