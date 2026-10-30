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30.10.2026 16:22

Αποκλειστική συνέντευξη του Φώτη Ιωαννίδη στο «Off The Record» του PS Blog: «Όταν νιώθω ο Φώτης που ξέρω, στο μυαλό μου είμαι ανίκητος» (vid) 

30.10.2026 16:22
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Από το παιδί που μεγάλωσε με μια μπάλα στα πόδια, στον αρχηγό του Παναθηναϊκού και τη νέα ζωή στη Λισαβόνα. Ο Φώτης Ιωαννίδης μιλάει στο Off the Record” του PS Blog για την οικογένεια, την αυτοπεποίθηση, τις προκλήσεις και το μεγάλο όνειρο να ζήσει με την Εθνική Ελλάδας όσα έζησαν οι legends του 2004. 

Κάποτε ήταν ένα παιδί που περίμενε πως και πως να τελειώσει το σχολείο, για να τρέξει στις αλάνες με μια μπάλα στα πόδια. Αργότερα έγινε ο «Φωτάρας» του Παναθηναϊκού, ο αρχηγός που άκουσε το όνομά του από μια ολόκληρη κερκίδα, έζησε μεγάλες στιγμές, αλλά έμαθε και να διαχειρίζεται το βάρος των προσδοκιών. 

Σήμερα, στη Λισαβόνα και τη Σπόρτινγκ, ο Φώτης Ιωαννίδης γράφει ένα νέο κεφάλαιο. Μακριά από όσα είχε συνηθίσει, αλλά πιο ώριμος, πιο συνειδητοποιημένος και με την ίδια δίψα να κυνηγά τα όνειρά του. 

Και όταν η συζήτηση φτάνει στην Εθνική Ελλάδας, τα όνειρα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη διάσταση. Ο Φώτης Ιωαννίδης πιστεύει στη νέα γενιά της «γαλανόλευκης», αλλά ονειρεύεται κάτι πολύ πιο σπουδαίο, από μια απλή συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση. Θέλει να ζήσει όσα έζησαν οι θριαμβευτές του 2004. «Αυτό που είχαν ζήσει τότε όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, που μας έκαναν περήφανους, είναι κάτι το οποίο θέλω να το ζήσω και εγώ», εξομολογείται. Γιατί υπάρχουν στιγμές που ξεπερνούν τα όρια του ποδοσφαίρου και μένουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μιας ολόκληρης χώρας. 

Στο νέο επεισόδιο του “Off the Record” του PS Blog, ο διεθνής επιθετικός αφήνει για λίγο στην άκρη τα γκολ και τις ποδοσφαιρικές αναλύσεις, αποκαλύπτοντας στη Μαρία Κουβέλη τον άνθρωπο πίσω από τον ποδοσφαιριστή. 

Επιπλέον, αποκαλύπτει στην κάμερα ένα αντικείμενο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, που τον ταξιδεύει πίσω στα πρώτα του βήματα, ενώ στη συνέχεια, αφήνει στην άκρη κάθε… φίλτρο και απαντά στις πιο απρόβλεπτες, χιουμοριστικές και… καυτές ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας την πιο αυθόρμητη και απολαυστική πλευρά του εαυτού του. 

Δείτε τον Φώτη Ιωαννίδη στο νέο επεισόδιο του Off the Record” με την Μαρία Κουβέλη:

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