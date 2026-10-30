search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 17:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2026 17:05

Ούτε ευρώ σε ελαφρύνσεις δεν άφησε ανεκμετάλλευτο ο Λιόλιος – Φοροαπαλλαγή 1,24 εκατ. και επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για την Coffee Island

30.10.2026 17:05
vaggelis-liolios (3)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δύο διαφορετικές κρατικές ενισχύσεις, συνολικού ύψους άνω των 1,3 εκατ. ευρώ, εξασφάλισε η εταιρεία ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε., η οποία συνδέεται με την αλυσίδα Coffee Island και τον ιδρυτή της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο επενδυτικά προγράμματα, μέσω των οποίων η εταιρεία εξασφάλισε αφενός φορολογική απαλλαγή ύψους 1.247.120,21 ευρώ και αφετέρου δημόσια χρηματοδότηση 59.782,28 ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι συγκεκριμένες εγκρίσεις αφορούν διαφορετικές επενδυτικές πρωτοβουλίες και δόθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, στο πλαίσιο κρατικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Το συνολικό ύψος των δύο ενισχύσεων ξεπερνά τα 1,3 εκατ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη οικονομική ωφέλεια να προέρχεται από το καθεστώς φορολογικής απαλλαγής του αναπτυξιακού νόμου.

Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η πρώτη από τις δύο περιπτώσεις αφορά το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων.

Η σχετική έγκριση δόθηκε στις 10 Ιουνίου 2025, με απόφαση της διοικούσας επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), η οποία φέρει τον αριθμό Α22/219/2025.

Στον επίσημο κατάλογο των 759 εγκεκριμένων δικαιούχων, η ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε. καταγράφεται στη θέση 704, με αριθμό αίτησης ΕΕ-4209.

Το ποσό της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 59.782,28 ευρώ και αφορά παρεμβάσεις που εντάσσονται στον σχεδιασμό για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της επιχείρησης.

Η μεγάλη φοροαπαλλαγή των 1,247 εκατ. ευρώ

Ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό όφελος προκύπτει από επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε το 2021, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και συγκεκριμένα του καθεστώτος γενικής επιχειρηματικότητας.

Η απόφαση εκδόθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2021 και προέβλεπε την υπαγωγή επένδυσης συνολικού επιλέξιμου κόστους 2.771.378,24 ευρώ.

Το ύψος της εγκεκριμένης φορολογικής απαλλαγής διαμορφώθηκε σε 1.247.120,21 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 45% του ενισχυόμενου επενδυτικού κόστους.

Πρόκειται για επενδυτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.

Μεταξύ των βασικών στόχων περιλαμβάνονταν:

  • Η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των εγκαταστάσεων.
  • Η αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
  • Ο εκσυγχρονισμός του εργοστασίου και η βελτίωση των υποδομών του.
  • Η ενίσχυση των ψηφιακών λειτουργιών της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που αντιστοιχούν σε οκτώ ετήσιες μονάδες απασχόλησης.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 4 Νοεμβρίου 2021 και έφερε την υπογραφή του τότε αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Φωκίωνα Ζαΐμη.

Πώς συνδέεται η εταιρεία με την Coffee Island

Κομβικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί η εταιρική ταυτοποίηση της ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας DEALnews, η συγκεκριμένη εταιρεία εμφανίζεται στους επίσημους καταλόγους των δικαιούχων και των δύο ενισχύσεων.

Η σύνδεσή της με την Coffee Island προκύπτει από την αντιστοίχιση του ΑΦΜ της εταιρείας με εκείνο που αναφέρεται στους όρους χρήσης της επίσημης ιστοσελίδας της γνωστής αλυσίδας καφέ.

Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει η σύνδεση της επιχείρησης που έλαβε τις εγκρίσεις με την εταιρική δραστηριότητα της Coffee Island και τον ιδρυτή της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Διαβάστε επίσης:

Έκρηξη στην Πλάκα: Οι τρεις συλληφθέντες περπατούν στον δρόμο με τον σωλήνα χαλκού – Πώς τους ταυτοποίησαν οι αρχές (Video)

Υψώνεται η ελληνική σημαία στη φρεγάτα FDI «Νέαρχος» – Δένδιας: «Το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη» (video)

Pizza Fan: Διαπραγματεύσεις εκπροσώπων της εταιρείας με Βουρλιώτη για την επαναλειτουργία των καταστημάτων – Στο επίκεντρο η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astegos
ΕΛΛΑΔΑ

Άνω των 50 και έχουν χάσει τα σπίτια τους λόγω οικονομικών δυσκολιών: Το προφίλ των αστέγων στην Αθήνα 

kafsima_pratirio_0303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση των επιδοτήσεων σε πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης και βενζίνη έως τις 15 Νοεμβρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση

g20-atlanta-123
ΚΟΣΜΟΣ

G20: Διπλωματικό αδιέξοδο για μια… φωτογραφία – Οι Ευρωπαίοι τίναξαν στον αέρα την καθιερωμένη οικογενειακή για να… μη βγουν μαζί με τον Λαβρόφ

akinita
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποσύρει το άρθρο 23 για τους πλειστηριασμούς η κυβέρνηση μετά τις αντιδράσεις

ble-ores
MEDIA

Κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης από τις «Μπλε ώρες» την Πέμπτη (29/10)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπή από το ΣτΕ: «Σβήνουν» παλιά φορολογικά πρόστιμα – Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στην 5ετία

aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

servia-bodiroga-12341
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι τέσσερις πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας στη Σερβία - Ο οικονομολόγος, ο καρδιολόγος, ο μπασκετμπολίστας και ο καθηγητής που ξεχωρίζουν

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 17:56
astegos
ΕΛΛΑΔΑ

Άνω των 50 και έχουν χάσει τα σπίτια τους λόγω οικονομικών δυσκολιών: Το προφίλ των αστέγων στην Αθήνα 

kafsima_pratirio_0303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση των επιδοτήσεων σε πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης και βενζίνη έως τις 15 Νοεμβρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση

g20-atlanta-123
ΚΟΣΜΟΣ

G20: Διπλωματικό αδιέξοδο για μια… φωτογραφία – Οι Ευρωπαίοι τίναξαν στον αέρα την καθιερωμένη οικογενειακή για να… μη βγουν μαζί με τον Λαβρόφ

1 / 3