Ούτε ευρώ σε ελαφρύνσεις δεν άφησε ανεκμετάλλευτο ο Λιόλιος – Φοροαπαλλαγή 1,24 εκατ. και επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για την Coffee Island

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Δύο διαφορετικές κρατικές ενισχύσεις, συνολικού ύψους άνω των 1,3 εκατ. ευρώ, εξασφάλισε η εταιρεία ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε., η οποία συνδέεται με την αλυσίδα Coffee Island και τον ιδρυτή της, Βαγγέλη Λιόλιο.
Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο επενδυτικά προγράμματα, μέσω των οποίων η εταιρεία εξασφάλισε αφενός φορολογική απαλλαγή ύψους 1.247.120,21 ευρώ και αφετέρου δημόσια χρηματοδότηση 59.782,28 ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Οι συγκεκριμένες εγκρίσεις αφορούν διαφορετικές επενδυτικές πρωτοβουλίες και δόθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, στο πλαίσιο κρατικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Το συνολικό ύψος των δύο ενισχύσεων ξεπερνά τα 1,3 εκατ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη οικονομική ωφέλεια να προέρχεται από το καθεστώς φορολογικής απαλλαγής του αναπτυξιακού νόμου.
Η πρώτη από τις δύο περιπτώσεις αφορά το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων.
Η σχετική έγκριση δόθηκε στις 10 Ιουνίου 2025, με απόφαση της διοικούσας επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), η οποία φέρει τον αριθμό Α22/219/2025.
Στον επίσημο κατάλογο των 759 εγκεκριμένων δικαιούχων, η ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε. καταγράφεται στη θέση 704, με αριθμό αίτησης ΕΕ-4209.
Το ποσό της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 59.782,28 ευρώ και αφορά παρεμβάσεις που εντάσσονται στον σχεδιασμό για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της επιχείρησης.
Ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό όφελος προκύπτει από επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε το 2021, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και συγκεκριμένα του καθεστώτος γενικής επιχειρηματικότητας.
Η απόφαση εκδόθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2021 και προέβλεπε την υπαγωγή επένδυσης συνολικού επιλέξιμου κόστους 2.771.378,24 ευρώ.
Το ύψος της εγκεκριμένης φορολογικής απαλλαγής διαμορφώθηκε σε 1.247.120,21 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 45% του ενισχυόμενου επενδυτικού κόστους.
Πρόκειται για επενδυτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.
Μεταξύ των βασικών στόχων περιλαμβάνονταν:
Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 4 Νοεμβρίου 2021 και έφερε την υπογραφή του τότε αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Φωκίωνα Ζαΐμη.
Κομβικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί η εταιρική ταυτοποίηση της ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ Α.Ε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας DEALnews, η συγκεκριμένη εταιρεία εμφανίζεται στους επίσημους καταλόγους των δικαιούχων και των δύο ενισχύσεων.
Η σύνδεσή της με την Coffee Island προκύπτει από την αντιστοίχιση του ΑΦΜ της εταιρείας με εκείνο που αναφέρεται στους όρους χρήσης της επίσημης ιστοσελίδας της γνωστής αλυσίδας καφέ.
Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει η σύνδεση της επιχείρησης που έλαβε τις εγκρίσεις με την εταιρική δραστηριότητα της Coffee Island και τον ιδρυτή της, Βαγγέλη Λιόλιο.
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