Κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης από τις «Μπλε ώρες» την Πέμπτη (29/10)

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Το… στενό μαρκάρισμα που έκαναν «Μπλε ώρες» απέδωσε καρπούς και η σειρά του ΣΚΑΪ χθες πάτησε την κορυφή της τηλεθέασης στο ημερήριο τηλεβαρόμετρο της Nielsen.

Δεύτερη σε δημοφιλία ήταν η δραματική σειρά «Μια γυναίκα» του Alpha με τρίτη την κωμική «Μπαμπά σ’ αγαπώ» επίσης του Alpha.

Προτάσεις του Alpha κατάφεραν ένα σερί από την δεύτερη έως την πέμπτη θεση του Top 10 της ημέρας. Στις επόμενες θέσεις, με μικροδιαφορές στις επιδόσεις τους, πλασαρίστηκαν εκπομπές των ΑΝΤ1, Mega και STAR.

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