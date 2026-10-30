Παύλος Μαρινάκης: Ικανοποίηση για τη διάσωση της ελληνικής υπηρεσία της Deutsche Welle – Συνάντηση με αντιπροσωπεία του γερμανικού ΜΜΕ (photos)

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Η διάσωση-και διατήρηση- της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle ήταν αφορμή για συνάντηση αντιπροσωπείας επιτελικών στελεχών του διεθνούς ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού της Γερμανίας με τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, νωρίτερα σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας της DW ευχαρίστησαν τον Υφυπουργό για την συνάντηση αλλά και τις κινήσεις της Κυβέρνησης για την διάσωση του ελληνόφωνου προγράμματος της DW, ενώ συζητήθηκαν μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τον Τύπο και τα media.

Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο συνομίλησαν η γενική διευθύντρια της Deutsche Welle Barbara Massing, η διευθύντρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Adelheid Feilcke, η υπεύθυνη του Ελληνικού Προγράμματος Δήμητρα Κυρανούδη, το ανώτερο στέλεχος Εταιρικών Υποθέσεων, Fabian Pianka και η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κ. Μαρία Αντωνιάδου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε από όλες τις πλευρές ο κίνδυνος διάδοσης των fake news και η ανάγκη στήριξης των παραδοσιακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

«Για εμάς το θέμα του ελληνόφωνου προγράμματος της Deutsche Welle, ήταν η «φωνή» μας εκτός Ελλάδος, η ιστορία των δημοσιογράφων εκεί. Η ιστορία των ανθρώπων που έφυγαν από τον τόπο τους και πήγαν να φτιάξουν μια δεύτερη ζωή κάτω από δύσκολες συνθήκες στη Γερμανία, στην Ευρώπη. Πίσω από αυτό το πρόγραμμα κρύβονται οικογένειες, ιστορίες. Και όλα αυτά τα προγράμματα αποτελούν μια πολύ σημαντική «γέφυρα» μεταξύ των Ελλήνων που βρίσκονται εδώ και των συμπατριωτών μας που βρίσκονται εκτός Ελλάδος και η καρδιά τους χτυπάει πολύ δυνατά για τη χώρα, αλλά και μια «γέφυρα» μεταξύ των λαών μας. Άρα, η νέα πραγματικότητα που φαίνεται ότι με τις σωστές πρωτοβουλίες διασώζει αυτό το ιστορικό ελληνόφωνο πρόγραμμα, μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, είμαι εδώ για να στείλω και εγώ, εκ μέρους όλων, αυτό το μήνυμα. Και στο όνομα αυτών των ανθρώπων, να ευχαριστήσω όσες και όσους συνέβαλαν σε αυτήν την προσπάθεια, για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα», σημείωσε για την διάσωση της DW ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Η γενική διευθύντρια του γερμανικού δημόσιου πολυφασικού οργανισμού, απευθυνόμενη στον Παύλο Μαρινάκη δήλωσε: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για όλη τη στήριξη που προσφέρατε στη Deutsche Welle Greek, καθώς και για τη συμπαράσταση που εκφράστηκε από τη δημοσιογραφική Ένωση και από τόσες πολλές “φωνές” στην Ελλάδα: από το Κοινοβούλιο, αλλά και από τους πολίτες. Όλα αυτά είχαν πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία για εμάς και αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στην προσπάθεια να βρούμε τελικά έναν τρόπο, ώστε η Deutsche Welle Greek να συνεχίσει τη λειτουργία της. Έγινε απολύτως σαφές, ότι η Deutsche Welle Greek αποτελεί έναν ισχυρό δεσμό που συμβάλλει στην οικοδόμηση ακόμη στενότερων σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Γι’ αυτό και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που, τελικά, καταφέραμε να βρούμε μια λύση. Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι πρέπει να βρισκόμαστε εκεί, όπου βρίσκονται οι νεότερες ηλικιακά ομάδες του κοινού. Γιατί η παραπληροφόρηση είναι εκτεταμένη, τα ψέματα είναι πολλά και, επομένως, πρέπει να είμαστε παρόντες. Πρέπει να είμαστε εκεί ως ένα αξιόπιστο δημοσιογραφικό μέσο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρούμε μια λύση που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε. Και αυτό οφείλεται πραγματικά και στη δική σας συμβολή και κινητοποίηση, χάρη στις οποίες καταφέραμε τελικά να βρούμε μια λύση».

Ο Υφυπουργός τόνισε την ικανοποίηση και εκ μέρους του Πρωθυπουργού για την διατήρηση του ελληνόφωνου προγράμματος της DW.

«Για εμένα το χαρτοφυλάκιο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη, με δύο μεγάλους στόχους και στοιχήματα. Το πρώτο είναι να στηρίξω στην πράξη τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους δημοσιογράφους, τους τεχνικούς, τους εργαζόμενους σε όλα τα Μέσα και τις οικογένειές τους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού προχωρήσαμε σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και πρωτοβουλίες, όπως η προστασία των δημοσιογράφων που είναι πολεμικοί ανταποκριτές και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν ψηφιστεί, οι οποίες αναγνωρίζονται από την Κομισιόν. Ο δεύτερος στόχος και το δεύτερο στοίχημα, είναι να αντιστρέψουμε μια στρεβλή αντίληψη που είχε δημιουργηθεί περί κράτους δικαίου και ελευθερίας του Τύπου, από κάποιες συλλογικότητες και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και η ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια, δικαιώνει την προσπάθειά μας. Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά σίγουρα η Ελλάδα, το γεγονός ότι βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από πολλά κράτη, δικαιώνει όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ επεσήμανε τις εκκρεμότητες που επιλύθηκαν τα τελευταία χρόνια και τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί σε συνεργασία με την Κυβέρνηση για την ενίσχυση και την προστασία των δημοσιογράφων, όπως η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράφηκε για τους δημοσιογράφους που εργάζονται στο δημόσιο τομέα, την εκπαίδευση των πολεμικών ανταποκριτών και την ενσωμάτωση της οδηγίας για τις καταχρηστικές αγωγές (SLAPPs), που συχνά στρέφονται εναντίον δημοσιογράφων.

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