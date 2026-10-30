Συνελήφθη στη Λευκάδα ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που έκαψε διαμέρισμα και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του

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Στην Λευκάδα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο άνδρας που τα ξημερώματα έκαψε τα αυτοκίνητα και ένα διαμέρισμα τριών πρώην συντρόφων του σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο.

Ο 46χρονος αρχικά στις 02:10, ειέβαλε σε πολυκατοικία της οδού Βυζαντίου στη Γλυφάδα όπου έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της 36χρονης πρώην συντρόφου του.

Ακολούθησε στις 02:35 ο εμπησμός αυτοκίνητο μιας 55χρονης, επίσης πρώην σύντροφό του, στην οδό Νυμφών στη Γλυφάδα, ενώ στις 04:38 ο δράστης μετέβη στο Νέο Ηράκλειο όπου έκαψε και τρίτο αυτοκίνητο άλλης συντρόφου του, επί της οδού Κρήτης.

Ο 46χρονος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχαν καταγραφεί υποθέσεις που αφορούσαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

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