Με «ρεπρίζ» ο Alpha πέρασε μπροστά στην κούρσα τηλεθέασης την Πέμπτη (29/10)

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Εντυπωσιακό «πέταγμα» τηλεθεάσης έκανε από τη μία ημέρα στην άλλη ο Alpha και είδε το μερίδιο του από την Τετάρτη στην Πεμπη να αυξάνεται κατά 3,2%, ποσοστό μεταβολής που οφείλεται συνδυαστικά στις προγραμματικές προτάσεις του αλλά και σε εκείνες που είχε αντιστοίχως ο ανταγωνισμός σε συνδυασμό με την ύπαρξη- ή απουσία- ειδικών προγραμμάτων.
Δεύτερη επιλογή της ημέρας ήταν το Mega το οποίο έπειτα από ένα τριήμερο σερί κάπως υποτονικών επιδόσεων χθες είδε τη δυναμική του να απέχει ελάχιστα από το 13%.
Ο ΣΚΑI είχε κάμψη- ο μόνος ιδιωτικός σταθμός με αρνητική μεταβολή στο μερίδιο του. Καθοδικά επίσης κινήθηκε ο δείκτης της Nielsen στο σύνολο των σταθμών της κρατικής ΕΡΤ.
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