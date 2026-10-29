Η Κλέλια Ανδριολάτου γίνεται παρένθετη μητέρα στη νέα σειρά του Alpha

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Η παρένθετη κύηση, ένα ζήτημα το οποίο, στην Ελλάδα και διεθνώς, βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο έντονων κοινωνικών, ηθικών, νομικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων. Το θέμα αυτό έχει κεντρική θέση στο κάδρο της νέας σειράς μυθοπλασίας «Το σώμα της» του Alpha, τα γυρίσματα σκηνών της οποίας μόλις άρχισαν.
Ταυτόχρονα η πλοκή της σειράς, η οποία βασίζεται στην σειρά «A body that Works» της ισραηλινής Keshet («Το σόι σου»), εξετάζει ζητήματα μητρότητας, γυναικείας αυτοδιάθεσης, τα όρια των προσωπικών επιλογών και τις συνέπειες τους στις ζωές των ανθρώπων.
Το σενάριο της σειράς γράφει η Πέννυ Φυλακτάκτη, τη σκηνοθεσία ο Στέφανος Μπλάτσος σε παραγωγή της Foss.
Πρωταγωνιστούν οι Ντάνη Γιαννακοπούλου, Κλέλια Ανδριολάτου, Έκτορας Λιάτσος, Γιάννης Νιάρρος, Αλέξανδρος Λογοθέτης και Νικολάκης Ζεγκίνογλου.
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