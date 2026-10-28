«Χωριάτικο»: Οι «φύλακες» της νύχτας, η δημοπρασία στη Ρόδο και οι συνομιλίες που εξετάζουν οι Αρχές

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Πρόσωπα με ρόλο στην προστασία νυχτερινών καταστημάτων, τα οποία είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές, φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που βρίσκεται στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI. Δύο από αυτά τα άτομα είχαν συμμετάσχει, σύμφωνα με πληροφορίες, στη δημοπρασία του Ιουλίου 2023 για την εκμετάλλευση προνομιακών σημείων στην παραλία μπροστά από το καζίνο της Ρόδου.

Στην ίδια διαδικασία συμμετείχε και ο ιδιοκτήτης του «Χωριάτικο», ο οποίος φέρεται να διεκδικούσε συγκεκριμένα σημεία της παραλιακής ζώνης.

Τα δύο πρόσωπα που ξεχωρίζουν από τη συγκεκριμένη δημοπρασία είναι ο επονομαζόμενος «Ιρανός», προσωνύμιο που φέρεται να συνδέεται με την καταγωγή του, και ένας ακόμη άνδρας, γνωστός ως «φουσκωτός». Αμφότεροι φέρονται να είχαν την ιδιότητα του θυρωρού-φύλακα στην εταιρεία που αναδείχθηκε πλειοδότρια.

Οι συγκεκριμένοι ρόλοι συνδέονται με τη λειτουργία της λεγόμενης «ασφάλειας» σε νυχτερινά κέντρα, όπου τα άτομα αυτά αναλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση επεισοδίων και την απομάκρυνση πελατών όταν προέκυπταν προβλήματα. Σε βάρος τους, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα για την υπόθεση, είχε σχηματιστεί και σχετική δικογραφία.

Η παρουσία του «Σάκη» στη δημοπρασία

Στη δημοπρασία του Ιουλίου 2023 φέρεται να είχε λάβει μέρος και ένας ακόμη άνδρας με το προσωνύμιο «Σάκης», ο οποίος περιγράφεται ως ένα από τα εναπομείναντα μέλη της Greek Mafia.

Κατά τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο συγκεκριμένος θεωρείται στενός συνεργάτης του Άγγελου Γιαννακόπουλου και συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες για την υπόθεση.

Η παρουσία των συγκεκριμένων προσώπων στην ίδια διαδικασία αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τις δραστηριότητες και τις διασυνδέσεις των εμπλεκομένων.

Τα περιστατικά βίας σε νυχτερινά κέντρα

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας έχουν καταγραφεί περιστατικά στα οποία φέρεται να εμπλέκεται ο «Ιρανός», κατά τη διάρκεια της παρουσίας του ως μέλος της ασφάλειας σε νυχτερινά καταστήματα.

Ένα από αυτά φέρεται να σημειώθηκε τον Μάιο του 2024, σε στριπτιτζάδικο στη λεωφόρο Συγγρού, το οποίο αναφέρεται με το συνθηματικό «alca». Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο «Ιρανός» και ένας συνεργός του φέρονται να επιτέθηκαν σε πελάτες, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί με υπάλληλο του καταστήματος για τον λογαριασμό.

Σε άλλο περιστατικό, στις 13 Μαρτίου 2023, ο ίδιος φέρεται να βρισκόταν μαζί με άλλα άτομα σε νυχτερινό κέντρο, έχοντας αναλάβει καθήκοντα ασφάλειας. Όπως περιγράφεται στη σχετική δικογραφία, η ομάδα προσέγγισε θαμώνες προκειμένου να τους απομακρύνει από τον χώρο.

Όταν οι τελευταίοι φέρονται να αντιστάθηκαν, ακολούθησε επίθεση από τα άτομα της ασφάλειας. Σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, ο «Ιρανός» φέρεται να φόρεσε γάντια μοτοσικλετιστή, προκειμένου να καταφέρει ισχυρότερα χτυπήματα.

Τα περιστατικά αυτά περιλαμβάνονται στα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές για τη δράση των προσώπων που φέρονται να είχαν αναλάβει καθήκοντα προστασίας σε νυχτερινά καταστήματα.

Τα τέσσερα νυχτερινά κέντρα που συνδέονται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρεται να συγκέντρωσαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος συνδέεται με τουλάχιστον τέσσερα νυχτερινά κέντρα.

Τα καταστήματα βρίσκονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο στη λεωφόρο Συγγρού, ένα στη Μιχαλακοπούλου και ένα στη Μύκονο.

Η δραστηριότητα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων αποτελεί μέρος της έρευνας για το δίκτυο προσώπων και τις οικονομικές δραστηριότητες που αποδίδονται στους εμπλεκομένους.

Οι συνομιλίες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Από το περιεχόμενό τους, σύμφωνα με την αστυνομική αξιολόγηση, προκύπτουν στοιχεία για τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στον στενό πυρήνα της οργάνωσης.

Σε συνομιλία που καταγράφηκε στις 8 Φεβρουαρίου, ένας 62χρονος συλληφθείς, ο οποίος φέρεται να ανήκε στον στενό κύκλο της οργάνωσης και να βρισκόταν σχεδόν καθημερινά στο αποκαλούμενο «κεντρικό γραφείο» στη λεωφόρο Κηφισού, συνομιλεί με έναν 85χρονο.

Κατά την εκτίμηση των αστυνομικών, από τον διάλογο προκύπτει άμεση σύνδεση του 62χρονου με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, τον οποίο περιγράφει ως πρόσωπο με μεγάλη ισχύ.

Ενδεικτικά, φέρεται να αναφέρει:

«Με τον Άγγελο είμαι ρε (…) Γιαννακόπουλο. Δύναμη μεγάλη. Έχουμε γίνει πολύ δυνατοί».

Η συγκεκριμένη συνομιλία αξιολογείται στο πλαίσιο της προσπάθειας των Αρχών να αποσαφηνίσουν τις σχέσεις, την ιεραρχία και τους ρόλους των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ο «Λαγός», τα χρήματα και ο ρόλος στο «alca»

Σημαντικά στοιχεία φέρεται να προέκυψαν και από τηλεφωνική επικοινωνία που καταγράφηκε τον Μάιο του 2026, μεταξύ ενός 47χρονου, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στην ογκώδη δικογραφία και ο οποίος φέρεται να είχε την ευθύνη λειτουργίας του «alca», και ενός 69χρονου συλληφθέντος με το προσωνύμιο «Λαγός».

Ο τελευταίος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη λειτουργία του καταστήματος, με αρμοδιότητες που, σύμφωνα με την έρευνα, αφορούσαν την είσπραξη χρημάτων από πελάτες και την επικοινωνία με οδηγούς ταξί.

Οι οδηγοί φέρονται να προσέλκυαν και να μετέφεραν πελάτες, κυρίως τουρίστες, λαμβάνοντας, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ποσοστά για τις μεταφορές.

Παράλληλα, στον «Λαγό» αποδίδεται από την αστυνομική έρευνα εμπλοκή σε περιστατικά υπεξαίρεσης τραπεζικών καρτών και κωδικών PIN πελατών, με σκοπό την ανάληψη χρημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, φέρεται να εξανάγκαζε τους πελάτες να του παραδίδουν οι ίδιοι τις κάρτες τους.

«Είναι εις γνώσιν του μεγάλου»

Σε μία από τις συνομιλίες, ο «Λαγός» φέρεται να αναφέρεται στη συμφωνία που είχε κάνει με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο σχετικά με τα χρήματα που θα λάμβανε για τη δραστηριότητά του.

Ο διάλογος, όπως έχει καταγραφεί, έχει ως εξής:

«Λαγός» : «Εγώ όταν ήρθα πριν δέκα χρόνια στον Άγγελο και έκανα συμφωνία, ε του είπα, μου λέει θα παίρνεις αυτά, αυτά και αυτά και μετά μου τα άλλαξε η κυρία Ντίνα (…). Να ξέρεις, εγώ στο λέω ξεκάθαρα ,είναι εις γνώσιν του μεγάλου».

Η αναφορά αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο της διερεύνησης για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να γινόταν η διαχείριση των χρημάτων και η κατανομή των αρμοδιοτήτων στο κατάστημα.

Η διαδοχή της «Ντίνας» και ο έλεγχος των φιλοδωρημάτων

Μετά τον θάνατο της μέχρι τότε υπεύθυνης του καταστήματος, γνωστής ως «Ντίνα», ο 47χρονος φέρεται να ανέλαβε τη θέση της, μαζί με τις αρμοδιότητες που εκείνη ασκούσε.

Σύμφωνα με τις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο νέος υπεύθυνος φέρεται να ενημέρωσε τον «Λαγό» ότι τα φιλοδωρήματα των πελατών, αλλά και άλλα ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία του καταστήματος, θα περνούσαν πλέον από τον ίδιο.

Ο διάλογος που καταγράφηκε είναι χαρακτηριστικός:

47χρονος: Ό,τι ό,τι αφορά το τιπς θα έρχεστε μόνο σε μένα και εγώ ξέρω πού θα απευθύνομαι μετά.

«Λαγός»: Εντάξει,

47χρονος: Όχι μόνο τα τιπς και άλλα, θα τα ακούσεις σήμερα, θα τα πω μπροστά.

«Λαγος»: Εσύ μίλησες με τον «μεγάλο» (εννοεί Γιαννακόπουλο)

47χρονος: Δεν χρειάζεται να μιλήσω φίλε, με έχει βάλει εμένα στη θέση της Ντίνας (εννοεί την υπεύθυνη που έφυγε από την ζωή), συν τις αρμοδιότητες της.

Η συνομιλία αξιολογείται από τις Αρχές ως στοιχείο για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να ασκούνταν ο έλεγχος στα έσοδα και στις εσωτερικές λειτουργίες του καταστήματος, καθώς και για τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που είχαν αναλάβει διαφορετικές αρμοδιότητες.

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