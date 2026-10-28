Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Αμπντελατί με φόντο το τουρκολιβυκό μνημόνιο

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Σε μια συγκυρία όπου η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει στο επίκεντρο των γεωπολιτικών ισορροπιών και το τουρκολιβυκό μνημόνιο εξακολουθεί να αποτελεί αγκάθι για την ελληνική διπλωματία, Αθήνα και Κάιρο διατηρούν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, με τη στρατηγική τους σχέση να αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Badr Abdelatty, με την ατζέντα να περιλαμβάνει τόσο τη διμερή συνεργασία όσο και τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ελλάδας – Αιγύπτου, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς και διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

FM George Gerapetritis had a 📞 conversation today with #Egypt FM Badr Abdelatty.



The discussion focused on the 🇬🇷🇪🇬 strategic partnership, reaffirming the strong and enduring bonds between the two countries. pic.twitter.com/kAppWU5tzv — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 28, 2026

Στο τραπέζι βρέθηκαν, επίσης, οι περιφερειακές εξελίξεις, ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στο πλαίσιο της τρέχουσας Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Το ενδιαφέρον στρέφεται, βεβαίως, και στη γεωπολιτική διάσταση της ελληνοαιγυπτιακής συνεργασίας, καθώς η συνεννόηση Αθήνας και Καΐρου αποτελεί σημαντική παράμετρο για τις ισορροπίες στην περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι θαλάσσιες ζώνες, οι περιφερειακές συμμαχίες και το τουρκολιβυκό μνημόνιο εξακολουθούν να απασχολούν την ελληνική εξωτερική πολιτική.

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