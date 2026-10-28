search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.10.2026 19:40
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2026 17:56

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Αμπντελατί με φόντο το τουρκολιβυκό μνημόνιο

28.10.2026 17:56
gerapetritis-aigyptios-1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε μια συγκυρία όπου η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει στο επίκεντρο των γεωπολιτικών ισορροπιών και το τουρκολιβυκό μνημόνιο εξακολουθεί να αποτελεί αγκάθι για την ελληνική διπλωματία, Αθήνα και Κάιρο διατηρούν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, με τη στρατηγική τους σχέση να αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Badr Abdelatty, με την ατζέντα να περιλαμβάνει τόσο τη διμερή συνεργασία όσο και τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη Στρατηγική Εταιρική Σχέση Ελλάδας – Αιγύπτου, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς και διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Στο τραπέζι βρέθηκαν, επίσης, οι περιφερειακές εξελίξεις, ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στο πλαίσιο της τρέχουσας Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Το ενδιαφέρον στρέφεται, βεβαίως, και στη γεωπολιτική διάσταση της ελληνοαιγυπτιακής συνεργασίας, καθώς η συνεννόηση Αθήνας και Καΐρου αποτελεί σημαντική παράμετρο για τις ισορροπίες στην περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι θαλάσσιες ζώνες, οι περιφερειακές συμμαχίες και το τουρκολιβυκό μνημόνιο εξακολουθούν να απασχολούν την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Διαβάστε επίσης:

Ο Άδωνις θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, αλλά ποιος θα τον κάνει… προξενητή;

Ο άνθρωπος του Σαμαρά που θέλει να διαδεχθεί τον Λιόλιο στην ΕΟΚ

Βούτσης, Φίλης και Σκουρλέτης: Οι τρεις της Νέας Αριστεράς που κοιτάζουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gas-fysiko-aerio-123
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ενεργειακός τρόμος στην Ευρώπη: Το φυσικό αέριο ξεπερνά τα 100 ευρώ για πρώτη φορά από το 2022 – Προειδοποίηση για νέα κρίση και δύσκολο χειμώνα

spain trains
ΚΟΣΜΟΣ

Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο της Ισπανίας με τουλάχιστον 68 νεκρούς

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία «σάρωσε» Μαγνησία και Σποράδες: Οι 8 περιοχές στις οποίες καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

thesaloniki-diadilosi-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Η επίθεση στην αντιφασιστική συγκέντρωση επιβεβαιώνει ότι η πολεμική εμπλοκή πάει χέρι-χέρι με την κρατική στήριξη φασιστοειδών

pavlos-aslanidis
ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: «Εμείς τα περάσαμε και θα τα περνάμε για μια ζωή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis hit
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μαϊάμι, έχουμε πρόβλημα»: 0-4 οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Μήπως έφτιαξαν μια “superteam” που δεν ταιριάζει;»

liolios
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΚΑΝΑ: 180.000 ευρώ χρέη και 18 μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι - Οι καταγγελίες για την περίοδο Λιόλιου στην ΕΟΚ

nikos-filis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βούτσης, Φίλης και Σκουρλέτης: Οι τρεις της Νέας Αριστεράς που κοιτάζουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ

basketball_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο άνθρωπος του Σαμαρά που θέλει να διαδεχθεί τον Λιόλιο στην ΕΟΚ

israel_elections_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Οριακό προβάδισμα Νετανιάχου αλλά χωρίς αυτοδυναμία, ρυθμιστές τα αραβικά κόμματα - Τα 4 σενάρια της επόμενης ημέρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.10.2026 19:31
gas-fysiko-aerio-123
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ενεργειακός τρόμος στην Ευρώπη: Το φυσικό αέριο ξεπερνά τα 100 ευρώ για πρώτη φορά από το 2022 – Προειδοποίηση για νέα κρίση και δύσκολο χειμώνα

spain trains
ΚΟΣΜΟΣ

Τριήμερο πένθος μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο της Ισπανίας με τουλάχιστον 68 νεκρούς

kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία «σάρωσε» Μαγνησία και Σποράδες: Οι 8 περιοχές στις οποίες καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

1 / 3