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28.10.2026 18:58

ΚΚΕ: Η επίθεση στην αντιφασιστική συγκέντρωση επιβεβαιώνει ότι η πολεμική εμπλοκή πάει χέρι-χέρι με την κρατική στήριξη φασιστοειδών

28.10.2026 18:58
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«Η αποτρόπαια και απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης της ΝΔ να απαγορεύσει και στη συνέχεια να εξαπολύσει άγρια και αναίτια επίθεση, με ΜΑΤ και δακρυγόνα, με στόχο να διαλύσει την αντιφασιστική συγκέντρωση των εργατικών σωματείων ενάντια στη φασιστοσύναξη του καταδικασμένου ναζί εγκληματία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη ισοδυναμεί τουλάχιστον με ανοχή, αν όχι με στήριξη της φασιστικής δράσης του. Κι όλα αυτά, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου και παραμονές της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τον ΕΛΑΣ, που έδωσε μάχη σώμα με σώμα με τους ναζί κατακτητές!» αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, με τη στάση της και σήμερα, επιβεβαιώνει πως η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και προετοιμασίας, στην οποία πρωτοστατεί, πάει χέρι-χέρι με τη δράση των διάφορων φασιστοειδών που δρουν με κρατικές πλάτες. Είναι βαθιά γελασμένη. Το εργατικό κίνημα έχει τη δύναμη και μπορεί να στείλει τους φασίστες πίσω ξανά στις τρύπες τους. Το απέδειξε και σήμερα σπάζοντας στην πράξη τις απαγορεύσεις της κυβέρνησης που στόχο είχαν την προστασία του ναζί εγκληματία», προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Απαιτούμε να αφεθούν τώρα ελεύθεροι οι δύο προσαχθέντες. Για το ζήτημα έκανε παρέμβαση ο Θανάσης Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη».

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