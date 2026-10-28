«Μαϊάμι, έχουμε πρόβλημα»: 0-4 οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Μήπως έφτιαξαν μια “superteam” που δεν ταιριάζει;»

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Η άφιξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι άλλαξε μέσα σε μια νύχτα τις ισορροπίες στο NBA. Οι Χιτ πέρασαν αυτομάτως στη συζήτηση για το πρωτάθλημα, ο Έρικ Σποέλστρα απέκτησε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου και το δίδυμο Γιάννης – Μπαμ Αντεμπάγιο έμοιαζε, τουλάχιστον στα χαρτιά, ικανό να τρομοκρατήσει την Ανατολή.

Τέσσερα παιχνίδια αργότερα, η εικόνα είναι σχεδόν σουρεαλιστική. Μαϊάμι Χιτ: 0-4. Τελευταίοι στην Ανατολή.

Και το ανησυχητικότερο δεν είναι τόσο οι τέσσερις ήττες. Είναι ότι ήδη εμφανίζονται στην πράξη σχεδόν όλες οι αδυναμίες που οι πιο επιφυλακτικοί αναλυτές εντόπιζαν όταν ολοκληρώθηκε η μεγάλη μεταγραφή. Το Μαϊάμι έχει τον Γιάννη. Δεν είναι ακόμη καθόλου βέβαιο ότι έχει και την κατάλληλη ομάδα για τον Γιάννη.

Το παράδοξο: Ο Γιάννης παίζει, οι Χιτ χάνουν

Το 0-4 δύσκολα μπορεί να χρεωθεί στον Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ άρχισε τη σεζόν με 35 πόντους απέναντι στη Μινεσότα και 36 απέναντι στο Ντιτρόιτ, ενώ στην τελευταία ήττα από το Ντάλας (109-113) έκανε triple-double με 29 πόντους, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Το πρόβλημα βρίσκεται γύρω του.

Το CBS Sports το έθεσε από την πρεμιέρα με εξαιρετικά σκληρό τρόπο, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά «χαμένους» της πρεμιέρας τους Χιτ πλην του Γιάννη και επισημαίνοντας ότι πίσω από τον Αντετοκούνμπο υπάρχει περιορισμένη ατομική δημιουργία.

Και εδώ αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα του Σποέλστρα. Ο Γιάννης υπήρξε πιο καταστροφικός στο Μιλγουόκι όταν γύρω του υπήρχαν παίκτες που άνοιγαν το γήπεδο, δημιουργούσαν από την περιφέρεια και τιμωρούσαν τις άμυνες όταν αυτές έκλειναν στη ρακέτα.

Στο Μαϊάμι συμβαίνει συχνά το αντίθετο. Ο Ντέιβιον Μίτσελ προσφέρει ενέργεια και εξαιρετική άμυνα, αλλά δύσκολα μπορεί να αποτελέσει τον βασικό δημιουργό μιας ομάδας που διεκδικεί πρωτάθλημα. Ο Κλέι Τόμπσον προσφέρει το σουτ, αλλά όχι πια τη δημιουργία με την μπάλα. Ο Άντριου Ουίγκινς μπορεί να σκοράρει, όχι όμως να οργανώσει συστηματικά το παιχνίδι.

Κάπως έτσι, όταν η επίθεση κολλάει, η τακτική καταλήγει υπερβολικά συχνά στο απλοϊκό: «Δώστε την μπάλα στον Γιάννη και περιμένετε». Αμερικανική ανάλυση μετά την ήττα από το Ντάλας περιέγραψε χαρακτηριστικά την επίθεση των Χιτ ως «κολλημένη στη λάσπη», επισημαίνοντας την έλλειψη κίνησης της μπάλας και των παικτών και το γεγονός ότι ο Μίτσελ μένει ουσιαστικά μόνος ως καθαρός ball handler όταν χαλάει η αρχική επίθεση.

Το μεγάλο ερώτημα λέγεται Μπαμ Αντεμπάγιο

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα. Πώς ακριβώς συνυπάρχουν Αντετοκούνμπο και Αντεμπάγιο; Μετά τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια, το net rating των Χιτ στα 71 λεπτά που οι δύο σταρ βρίσκονται μαζί στο παρκέ είναι ένα τρομακτικό -31,6. Πρόκειται ασφαλώς για πολύ μικρό δείγμα. Αλλά όχι για αριθμό που μπορεί να περάσει απαρατήρητος.

Οι δύο παίκτες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: είναι πολύ πιο επικίνδυνοι πηγαίνοντας προς τη ρακέτα παρά περιμένοντας στην περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές ο ένας αφαιρεί χώρο από τον άλλον. Το Sports Illustrated είχε εντοπίσει το πρόβλημα από την πρεμιέρα. Ο Αντεμπάγιο έκανε το καλύτερο επιθετικό του διάστημα όταν ο Γιάννης βρισκόταν στον πάγκο και δίπλα του αγωνιζόταν ο Μπόμπι Πόρτις, ένας ψηλός που τραβά τον προσωπικό του αντίπαλο έξω από τη ρακέτα.

Η εικόνα του Μπαμ είναι πλέον πραγματικά ανησυχητική. Στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια έχει μόλις 11,8 πόντους με 40% εντός παιδιάς και 16,7% στα τρίποντα, ενώ απέναντι στο Ντάλας περιορίστηκε στους οκτώ πόντους με 3/10 σουτ και 0/5 τρίποντα.

Ο ίδιος ο Μίτσελ παραδέχθηκε ουσιαστικά το πρόβλημα: Γιάννης και Μπαμ κινούνται στους ίδιους χώρους και ο Αντεμπάγιο πρέπει να μάθει να λειτουργεί διαφορετικά όταν βρίσκεται μαζί του στο παρκέ.

Δεν χρειάζεται άλλον έναν σταρ – Χρειάζεται ισορροπία

Υπάρχει βέβαια χρόνος. Τέσσερις αγώνες σε μια σεζόν 82 παιχνιδιών δεν καταδικάζουν κανέναν και ο Σποέλστρα είναι ίσως ο τελευταίος προπονητής στο NBA που θα έπρεπε να υποτιμηθεί στην αναζήτηση λύσεων. Αλλά το 0-4 αποκάλυψε κάτι που δεν διορθώνεται απλώς με περισσότερη προσπάθεια.

Οι Χιτ χρειάζονται περισσότερη δημιουργία στην περιφέρεια, καλύτερο spacing, μεγαλύτερη συνέπεια στο τρίποντο και έναν τρόπο ώστε ο Αντεμπάγιο να παραμένει πρωταγωνιστής χωρίς να κλείνει τους διαδρόμους του Γιάννη. Απέναντι στη Μινεσότα, για παράδειγμα, το Μαϊάμι σούταρε μόλις 24% από το τρίποντο, ενώ οι Τίμπεργουλβς πέτυχαν 39 περισσότερους πόντους πίσω από τη γραμμή των 7,25 μέτρων.

Και υπάρχει ακόμη μία ειρωνεία. Οι Χιτ απέκτησαν έναν παίκτη που αλλάζει μόνος του τη γεωγραφία μιας άμυνας. Ο Γιάννης τραβά δύο και τρεις αντιπάλους προς τη ρακέτα και δημιουργεί θεωρητικά ακριβώς τα ελεύθερα σουτ που αναζητά κάθε σύγχρονη επίθεση.

Αν όμως δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι παίκτες για να αξιοποιήσουν αυτή τη βαρύτητα, τότε το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του χάνεται. Γι’ αυτό και το πρώτο ερώτημα της σεζόν στο Μαϊάμι δεν είναι αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να οδηγήσει τους Χιτ στο πρωτάθλημα. Το βιογραφικό του έχει απαντήσει προ πολλού σε αυτό.

Το ερώτημα είναι πλέον άλλο: Έφτιαξαν οι Χιτ την κατάλληλη ομάδα για να οδηγήσει ο Γιάννης στο πρωτάθλημα; Γιατί προς το παρόν, η ομάδα που το καλοκαίρι παρουσιάστηκε ως νέα υπερδύναμη του NBA βρίσκεται στο 0-4. Και αν το «είναι ακόμη νωρίς» αποτελεί απολύτως λογική εξήγηση τον Οκτώβριο, δεν μπορεί να αποτελέσει αγωνιστικό σχέδιο για ολόκληρη τη σεζόν.

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