Στημένοι αγώνες μπάσκετ: Τη Δευτέρα (2/11) καταθέτει ο Παναγιώτης Γιαννάκης – Πώς στήθηκε η αποβολή του με δύο τεχνικές ποινές

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Τη Δευτέρα (2/11) θα καταθέσει ενώπιον του Ανακριτή ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο «Δράκος» του ελληνικού μπάσκετ θα δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας.

Το όνομα του περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Ο μάρτυρας Βαγγέλης Τσάπας κατέθεσε ότι είχε χρηματίσει τον διαιτητή Τάσο Πηλοειδή, προκειμένου να κερδίσει η ομάδα του ο Φάρος Κερατσινίου τον Άρη.

Ο Πηλοειδής σύμφωνα με τον μάρτυρα είχε αποβάλει σαν «δώρο» τον Γιαννάκη που τότε ήταν προπονητής του Άρη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μαρτυρία Τσάπα, η αναμέτρηση του Φάρου Λάρισας με τον Άρη, στις 17 Μαρτίου 2018, φέρεται να είχε αποτελέσει αντικείμενο χειραγώγησης, ενώ ο τότε προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με δύο τεχνικές ποινές, τις οποίες ο μάρτυρας χαρακτηρίζει ανύπαρκτες. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι η αποβολή του Γιαννάκη αποτέλεσε πρόσθετη ενέργεια στο πλαίσιο της φερόμενης παρέμβασης στη διαιτησία, επικαλούμενος τις κακές προσωπικές σχέσεις που είχε με τον προπονητή του Άρη.

Στην κατάθεσή του, ο επιχειρηματίας φέρεται να περιέγραψε επαφές με πρόσωπα που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, είχαν ρόλο στον μηχανισμό επηρεασμού διαιτητών. Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαυραγάνης, τον οποίο φέρεται να τοποθέτησε σε κομβικό ρόλο στη λειτουργία της αποκαλούμενης «παράγκας», με επικεφαλής κατά τους ισχυρισμούς του τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο, τον είχε ενημερώσει σχετικά με τον ορισμό των διαιτητών της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Ένας από τους διαιτητές φέρεται να συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες για την υπόθεση. Ο μάρτυρας υποστήριξε ακόμη ότι συναντήθηκε μαζί του σε καφετέρια ξενοδοχείου, όπου συζητήθηκε η δυνατότητα ελέγχου της διαιτησίας και του ζητήθηκε χρηματικό ποσό ως προκαταβολή.

Όπως κατέθεσε χαρακτηριστικά: «Μου δήλωσε ότι ελέγχει τον συνάδελφό του και μου ζήτησε προκαταβολή 5.000 ευρώ. Είχα πάει έτοιμος, είχα τα χρήματα, του τα έδωσα σε έναν φάκελο και, επειδή αυτός εξεπλάγη από την ταχύτητα, χαμογελώντας μού είπε “στον αγώνα μεθαύριο θα σου κάνω και ένα δώρο, θα δεις”». Ο επιχειρηματίας φέρεται να συνέδεσε την παραπάνω αναφορά με την αποβολή του Γιαννάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα, υποστηρίζοντας ότι, όταν συνέβη το περιστατικό, ο διαιτητής στράφηκε προς το μέρος όπου καθόταν και του έκλεισε το μάτι.

Αναφερόμενος στην επικείμενη παρουσία του Γιαννάκη ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο δικηγόρος του, Ανδρέας Μήτσαινας, είχε δηλώσει έξω από τα δικαστήρια ότι ο εντολέας του επιθυμεί να καταθέσει και να τοποθετηθεί για όσα έχουν γίνει γνωστά σχετικά με την υπόθεση. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Γιαννάκης θα πάρει θέση για τις αναφορές σε βάρος του και για τα φερόμενα εκδικητικά σφυρίγματα, επισημαίνοντας πως δεν είναι ακόμη σε θέση να σχολιάσει το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έρευνα.

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