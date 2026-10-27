Στο νοσοκομείο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου

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Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο νοσηλεύεται το τελευταίο διάστημα ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής δίνει μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της Espresso, ο τραγουδιστής δεν βρίσκεται στο νοσοκομείο λόγω ΧΑΠ ή πνευμονίας, όπως αναφέρθηκε πρόσφατα, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρότερο πρόβλημα, με την Ελένη Ράντου και την κόρη τους να μην έχουν φύγει στιγμή από το πλευρό του.

Έπειτα από επικοινωνία που είχε συνεργάτης του «Happy Day» με τον μανατζερ του τραγουδιστή, έγινε γνωστό ότι πράγματι νοσηλεύεται ο καλλιτέχνης, ωστόσο, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι το αναπνευστικό που τον ταλαιπωρεί χρόνια, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

«Ο Αντώνης Διαμαντάκης μίλησε με τον μάνατζέρ του, ο οποίος μας διαβεβαίωσε πως είναι καλά στην υγεία του. Όντως είναι στο νοσοκομείο αλλά δεν είναι ένα διαφορετικό, καινούργιο πρόβλημα υγείας πολύ σοβαρό. Ο άνθρωπος δίνει τη γνωστή μάχη που έχει με το αναπνευστικό του, που τον ταλαιπωρεί. Απλά προφανώς περνάει κάποιες περιόδους όξυνσης που επιδεινώνεται. Είναι καλά και εντός της ημέρας θα βγάλει ένα δελτίο Τύπου ή θα κάνει μια ανάρτηση στα social media του για να καθησυχάσει το κοινό του και να διαβεβαιώσει ότι είναι καλά» ανέφερε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, στέλνοντας τις θερμές της ευχές για ταχεία ανάρρωση στον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Σημειώνεται ότι στις 20 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακωνστανίνου ακύρωσε -μέσω ανακοίνωσης- τις καλοκαιρινές εμφανίσεις του λόγω επίμονης πνευμονίας.

«Υπόσχομαι να τα πούμε σύντομα» είχε γράψει στην ανάρτησή του.

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