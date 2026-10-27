Λάρισα: Τρένο πέρασε από διάβαση με την μπάρα ανοιχτή (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δεν έχουν σταματημό οι «αρρυθμίες» στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Ένα ακόμα περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (26/10) στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα, προκλήθηκε αναστάτωση στην οδό Καραγάτση, όταν η μπάρα της σιδηροδρομικής διάβασης έμεινε κολλημένη σε ανοιχτή θέση, ενώ το τρένο περνούσε από το σημείο.

Το περιστατικό κατέγραψαν διερχόμενοι οδηγοί που περίμεναν το τρένο να περάσει.

Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να δράσουν άμεσα, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκληθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα ή και δυστύχημα εάν κάποιο όχημα κινείται με μεγάλη ταχύτητα και δει τη μπάρα σηκωμένη και επιχειρήσει να περάσει.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Pizza Fan: Απολογούνται σήμερα ο Αντάρας και ο στενός του συνεργάτης

Δεμένα τα πλοία την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου – Απεργιακές κινητοποιήσεις σε λιμάνια