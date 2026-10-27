Θεσσαλονίκη: Σήμερα η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

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Πλήθος κόσμου αναμένεται να παρακολουθήσει σήμερα τη μαθητική παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Θεσσαλονίκη, που είναι προγραμματισμένη για τις 11:00. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθούν:

– 10.00 π.μ. Κατάθεση στεφάνων από αντιπροσωπείες μαθητών στο Ηρώο της ΑΣΔΗΜ παρουσία τoυ Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν.

Τα σχολεία που θα καταθέσουν στεφάνια:

1. Το 30ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης (ως εκπρόσωπος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

2. Το 1ο Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης (ως εκπρόσωπος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

– 11.00 π.μ. Παρέλαση των μαθητών στην οδό Τσιμισκή, με αφετηρία τη Διαγώνιο και τερματισμό την Ι. Δραγούμη. Η εξέδρα των επισήμων θα βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Τσιμισκή και Αριστοτέλους.

– Φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης

Α΄ΟΜΑΔΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ (Σημαιοφόροι ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ/ΛΥΚΕΙΩΝ). Τα τμήματα των Σημαιοφόρων θα συμμετάσχουν και στην Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 33ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης, 1o Πειραματικό Δ.Σ. Θεσ/νίκης (ενταγμένο στο ΑΠΘ), Ειδικό Δ.Σ. Κωφών και Βαρήκοων Πανοράματος

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 2ο Πρότυπο Θεσ/νίκης, 5ο Θεσ/νίκης, 6ο Θεσ/νίκης, 7ο Θεσ/νίκης, 11ο Θεσ/νίκης, 15ο Θεσ/νίκης, Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κωφών –Βαρήκοων Θεσ/νίκης

– Φιλαρμονική ορχήστρα Παπαφείου «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ» – Παπάφειο Ίδρυμα

Β ΄ΟΜΑΔΑ (ΛΥΚΕΙΑ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ: 10ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 14ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 17ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 24ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 32ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο Θεσ/νίκης

– Φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Λεμεσού

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ: 1ο Ανατόλια, Απόστολος Παύλος, Αριστοτέλειο Κολλέγιο, Αρσάκειο, Ελληνικό Κολλέγιο, Κολέγιο Δελασάλ

– 12.30 μ.μ. Κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων, στις Προτομές και στους Ανδριάντες από αντιπροσωπείες μαθητών, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

1. Στον ανδριάντα του Μ. Αλεξάνδρου (Ν. Παραλία), το 13ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

2. Στον ανδριάντα του Θ. Κολοκοτρώνη (πάρκο ΧΑΝΘ), το 40ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

3. Στον ανδριάντα του Ελ. Βενιζέλου (πλ. Δικαστηρίων), το Πειραματικό Δ.Σ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

4. Στον ανδριάντα του Τσάμη Καρατάσου (έναντι Φιλοσοφικής Σχολής), το 34ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

5. Στον ανδριάντα του Εμμανουήλ Παππά (στο πάρκο, στη συμβολή των οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου και Μ. Αλεξάνδρου, έναντι Μουσείου), το 11ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

6. Στον ανδριάντα του Αριστοτέλη (πλατεία Αριστοτέλους), το 67ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

7. Στο μνημείο Θρακών Ηρώων (Ν. Παραλία), το 9ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

8. Στο μνημείο «Γυναίκα της Πίνδου» (Π. Μελά), το 43ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

9. Στην προτομή του Γερμανού Καραβαγγέλη (Παναγία Χαλκέων), το 36ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

10. Στην προτομή του Γεωργίου Τσόντου (Παναγία Χαλκέων), το 55ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

11. Στην προτομή του Καπετάν Γκόνου Γιώτα (τέρμα Αγίας Σοφίας), το 37ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

12. Στις προτομές Βενιζέλου, Δαγκλή και Κουντουριώτη (πρώην Δημαρχείο Τριανδρίας), το 2ο Δ.Σ. Τριανδρίας

13. Στην προτομή Ναυάρχου Βότση (δίπλα στον Λευκό Πύργο), το 3ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

14. Στον ανδριάντα του Νικολάου Κασομούλη (στο πάρκο απέναντι από τη ΧΑΝΘ, γωνία Τσιμισκή με Αγγελάκη), το 4ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

15. Στον ανδριάντα του Παύλου Μελά [στην πλατεία Παύλου Μελά (πρώην Τσιρογιάννη), απέναντι από τον Λευκό Πύργο], το 2ο Γυμνάσιο Τούμπας

16. Στον ανδριάντα του Ίωνα Δραγούμη (στο πάρκο ΧΑΝΘ, απέναντι από το Βασιλικό Θέατρο), το 27ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

17. Στον ανδριάντα του Χρυσοστόμου Σμύρνης (πλατεία Αγίας Σοφίας), το 30ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

18. Στο μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων ( στην παραλιακή Λεωφόρο μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος της οδού Καλλιδοπούλου), το 28ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

19. Στο άγαλμα της Καλλιόπης Λύκα (Μάνας του Στρατιώτη), το οποίο βρίσκεται στο ομώνυμο στρατόπεδο «ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΥΚΑ», στη συμβολή των οδών Δημάρχου Κωνσταντίνου Κοσμόπουλου και Βασιλέως Γεωργίου, το 1ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της μαθητικής παρέλασης θα κλείσουν οι παρακάτω δρόμοι:

Από τις 10:30 μέχρι και το τέλος των εκδηλώσεων της μαθητικής παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

Τσιμισκή, στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την οδό Ι.Δραγούμη.

στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την οδό Ι.Δραγούμη. Παύλου Μελά , στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή. Σε όλες τις κάθετες οδούς των συγκεκριμένων τμημάτων των ως άνω οδών.

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