Basketgate: Νέα κατάθεση-φωτιά για Λιόλιο – Πίεζε τους Δήμους να δίνουν δουλειές «3Χ3» με τετραπλάσιο κόστος!

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Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο basketgate. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ιστοσελίδα Popaganda.gr, o Ιωσήφ Βουράκης, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά την περίοδο 2019-2023 και πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ), έχει καταθέσει επώνυμα και με στοιχεία, πριν από λίγες ημέρες (4 Οκτωβρίου 2026), την προσωπική του μαρτυρία για το πώς ο ίδιος ο Λιόλιος το 2021-22, νέος ακόμα τότε στην προεδρία της ΕΟΚ, επικοινώνησε με τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, για να του ζητήσει «να πραγματοποιηθούν στον Πειραιά επίσημοι αγώνες «3on3» υπό την αιγίδα της ομοσπονδίας (ΕΟΚ)»!

Μάλιστα, όταν ο Λιόλιος έμαθε ότι ο άνθρωπος του Δήμου Πειραιά με τον οποίο θα συζητά για το θέμα του 3Χ3 είναι o Βουράκης, εξέφρασε τις αμφιβολίες του, επειδή ο δημοτικός σύμβουλος είχε ταχθεί, εμφανώς, με την πλευρά Φασούλα στις εκλογές τις ΕΟΚ. Κάτι που ο Λιόλιος επανέλαβε, περίπου αστειευόμενος, και στον ίδιο τον Βουράκη.

Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας, ο Λιόλιος πίεζε σαν πρόεδρος της ΕΟΚ τους Δήμους κι «έσπρωχνε» για λογαριασμό της εταιρείας των Μήλα και Γιατρά, διοργανώσεις 3Χ3, κάτι που αποτελεί πρωτοφανή παράβαση καθηκόντων ενός Ομοσπονδιάρχη, αλλά και κάθε κανόνα υγιούς ανταγωνισμού σε μια κρατικοδίαιτη Ομοσπονδία, όπως η ΕΟΚ.

Σύμφωνα πάντα με την κατάθεση, ο Λιόλιος είπε ξεκάθαρα στον δημοτικό σύμβουλο Πειραιά, Βουράκη, ότι επιθυμούσαν «εφόσον η διοργάνωση θα είχε την επίσημη αιγίδα της ΕΟΚ, την πραγματοποίηση του όλου event (οργάνωση, εξοπλισμό, στήσιμο γηπέδου κτλ) να την αναλάβει μια εταιρία που συνεργαζόταν η ομοσπονδία».

Στη συνέχεια, ο μάρτυρας αποκάλυψε ότι άρχισαν τα προβλήματα. Διέκρινε ότι δεν υπήρχε πλάνο και ότι μετά από προτροπή Λιόλιου, έπρεπε να επικοινωνήσει με τον Γιατρά (κάτι που συνιστά ασυμβίβαστο ο ομοσπονδιάρχης να πασάρει εταιρεία ιδιώτη). «Θα επικοινωνούσα πλέον με τον συνεργάτη του Λιόλιου, κ. Μάκη Γιατρά» λέει ο κ. Βουράκης.

Oλόκληρη η συγκλονιστική κατάθεση Βουράκη

Ο Ιωσήφ Βουράκης κατέθεσε ότι την περίοδο 2019-2023 ήταν εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος Πειραιάς και πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ) του δήμου Πειραιά: «Με την παρούσα επιθυμώ να καταθέσω την προσωπική μου μαρτυρία σχετικά με μία σειρά γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο εκείνη και τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να εξεταστούν συνολικά και με ιδιαίτερη προσοχή καθώς από ότι αποδεικνύεται, κάποια φαινομενικά άσχετα μεταξύ τους γεγονότα συνδέονται και μάλιστα με τον πιο άσχημο τρόπο».

Στη συνέχεια παραθέτει τα γεγονότα:

1. «Προς το τέλος του 2021 ενημερώθηκα από τον δήμαρχο Πειραιά κύριο Μώραλη ότι επικοινώνησε μαζί του ο νέος (τότε) πρόεδρος της ΕΟΚ κύριος Λιόλιος και του εξέφρασε την επιθυμία του να πραγματοποιηθούν στην πόλη μας επίσημοι αγώνες «3on3» υπό την αιγίδα της ομοσπονδίας (ΕΟΚ). Ο κ. Μώραλης με ενημέρωσε ότι είχε δώσει το τηλέφωνό μου στον κ. Λιόλιο, προκειμένου να επικοινωνήσει απευθείας μαζί μου, και μου ζήτησε να εξετάσω την πρόταση και να προχωρήσουμε στη σχετική συνεργασία».

2. «Στην ίδια συζήτηση, ο Δήμαρχος μου μετέφερε ότι ο κ. Λιόλιος όταν ενημερώθηκε ότι υπεύθυνος για τις αθλητικές διοργανώσεις στον Πειραιά ήμουν εγώ, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι στις πρόσφατες εκλογές της ΕΟΚ είχα στηρίξει τον προσωπικό μου φίλο και αντίπαλό του στις εκλογές, κ. Παναγιώτη Φασούλα, εκφράζοντας, σύμφωνα με όσα μου μεταφέρθηκαν, έναν προβληματισμό μήπως το γεγονός αυτό αποτελούσε εμπόδιο στην ενδεχόμενη συνεργασία μας. Ο κ. Μώραλης, όπως μου είπε, τον διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια περίπτωση, καθώς στον Δήμο εργαζόμασταν με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της πόλης και ότι και εγώ προσωπικά θα έκρινα οποιαδήποτε πρόταση με αυτό και μόνο το κριτήριο».

3. «Πράγματι, λίγες ημέρες αργότερα επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μου ο κ. Λιόλιος και αφού πρώτα μού ανέφερε με χιούμορ το γεγονός της στήριξης μου στον Παναγιώτη Φασουλα στις εκλογες, μου εξήγησε το γενικό σκεπτικό της διοργάνωσης, ότι ο Πειραιάς θα είναι ένας από τους πολλούς δήμους-σταθμούς σε μια σειρά επίσημων «3on3» αγώνων και ότι επιθυμούσαν εφόσον η διοργάνωση θα είχε την επίσημη αιγίδα της ΕΟΚ, την πραγματοποίηση του όλου event (οργάνωση, εξοπλισμό, στήσιμο γηπέδου κτλ) να την αναλάβει μια εταιρία που συνεργαζόταν η ομοσπονδία».

4. «Με δεδομένο ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε διοργανώσει άλλα δύο 3on3 τού εξήγησα (σ.σ. στον Λιόλιο) ότι εμείς ως Οργανισμός έχουμε και την γνώση αλλά και τους συνεργάτες για να πραγματοποιήσουμε ένα τέτοιο αθλητικό event. Ωστόσο δεν απέκλεισα το ενδεχόμενο να συνεργαστούμε με την εταιρία που είχε αναλάβει για λογαριασμό της ομοσπονδίας τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της δράσης αν αυτό ήταν προς το συμφέρον του Δήμου (σ.σ. Πειραιά) και του Οργανισμού (σ.σ. ΟΠΑΝ)».

5. «Από τις πρώτες συζητήσεις διαπίστωσα ότι, κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν υπήρχε ένα επαρκώς συγκεκριμένο και αναλυτικό πλάνο για τη διοργάνωση. Όταν επικοινωνήσαμε ξανά και ζήτησα περισσότερες λεπτομέρειες, ο κ. Λιόλιος μου ανέφερε ότι για τα επιμέρους ζητήματα θα επικοινωνούσα πλέον με τον συνεργάτη του, κ. Μάκη Γιατρά. Μέχρι τότε δεν γνώριζα προσωπικά τον κ. Γιατρά. Τον γνώριζα μόνο από τη δημόσια παρουσία του ως προπονητή του Προμηθέα Πατρών. Στη συνέχεια πράγματι επικοινωνήσαμε και μου παρουσιάστηκε πρόταση κόστους περίπου 30.000-35.000 ευρώ για τη διοργάνωση (αν θυμάμαι καλά)».

6. «Ο κ. Γιατράς με παρέπεμψε στη συνέχεια σε άλλον συνεργάτη, τον οποίο, εάν θυμάμαι σωστά, έλεγαν Χάρη, προκειμένου να συζητήσουμε αναλυτικότερα τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα και να κατανοήσω από πού προέκυπτε το συγκεκριμένο κόστος. Με τον συγκεκριμένο συνεργάτη επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά και μέσω τηλεδιασκεψης αρκετές φορές. Παρά τις εξηγήσεις που μου δόθηκαν, κατά την κρίση μου και με δεδομένο τις προηγούμενες διοργανώσεις που είχαμε πραγματοποιήσει με κόστος 7.000-8.000 ευρώ, εξακολουθούσε να μη δικαιολογείται ένα τόσο υψηλό κόστος».

7. «Ωστόσο υπήρξε και άλλο ένα δεδομένο που με απέτρεψε στο να συνεργαστούμε με την συγκεκριμένη εταιρία. Δεν ήταν μόνο το πόσο (εξαιρετικά υψηλό σε σχέση με τα events που διοργανώναμε ως Δήμος όπως προανέφερα) αλλά και το γεγονός ότι σε αγώνες που είχε πραγματοποιήσει η ομοσπονδία σε Δήμο της επαρχίας -προφανώς με την ίδια εταιρία- είχε λιωσει το δάπεδο λόγω της ζέστης (μάλιστα υπάρχουν και σχετικά δημοσιεύματα που αναφέρουν τα παραπάνω). Άλλωστε όπως τους εξήγησα η όλη διαδικασία θα έπρεπε να πάρει έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού και όπως είναι κατανοητό αυτό δεν θα γινόταν παρουσιάζοντας μια δράση που είχαμε ξανακάνει πριν περίπου ένα χρόνο στο 1/4 του κόστους που μας πρότειναν».

8. «Όταν ενημέρωσα για την απόφαση αυτή, αντιλήφθηκα ότι υπήρξε μια ενόχληση και κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών μας συνομιλιών, μου ανέφερθηκε χαρακτηριστικά ότι αυτή η εξέλιξη «δεν θα αρέσει στον Πρόεδρο» (σ.σ. Λιόλιο) ωστόσο με δεδομένο ότι είχαν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες και η πόλη μας στο επίσημο καλεντάρι της ΕΟΚ και εγγραφές είχαν ξεκινήσει, κατά κάποιο τρόπο «αναγκάστηκαν» να δεχτούν να προχωρήσουμε κρατώντας όμως μια «απόσταση» τόσο στο οργανωτικό όσο και στο πρακτικό κομμάτι. Μάλιστα την ημέρα των τελικών δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος θα εκπροσωπούσε την ομοσπονδία όπως συνηθίζεται».

9. «Λίγους μήνες αργότερα συνέβη ένα εντελώς διαφορετικό περιστατικό το οποίο μέχρι και πρόσφατα θεωρούσα ότι απλά ήταν ένα λάθος και για αυτό τον λόγο δεν είχα ασχοληθεί περεταίρω. Την περίοδο εκείνη αγωνιζόμουν, καθαρά ερασιτεχνικά και από την αγάπη μου για το μπάσκετ, στο Εργασιακό Πρωτάθλημα ΕΚΑ «Νίκος Γκάλης» με την ομάδα «MASSAGE FOR YOU» Στις 7 Απριλίου 2022, σε αγώνα απέναντι στην ομάδα KALMΑΝ, στον οποίο αγωνιζόμουν με τον αριθμό 99, δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού εντάσεις και διαμαρτυρίες μεταξύ ορισμένων συμπαικτών μου και των διαιτητών. Η δική μου θέση είναι απολύτως σαφής: προσπάθησα να αποκλιμακώσω την κατάσταση και να χωρίσω τους εμπλεκομένους, καθώς θεωρούσα και εξακολουθώ να θεωρώ ότι τέτοιου είδους αγώνες έχουν πρωτίστως χαρακτήρα άθλησης, διασκέδασης και αναψυχής».

10. «Μετά τη λήξη του αγώνα, από τη δική μου αντίληψη των γεγονότων, όλοι αποχώρησαν από το γήπεδο χωρίς να υπάρξει περαιτέρω επεισόδιο. Επίσης, σύμφωνα με όσα γνώριζα εκείνη τη στιγμή, το φύλλο αγώνα είχε κλείσει χωρίς να έχει καταγραφεί σε αυτό κάποια σχετική παρατήρηση σε βάρος μου. Περίπου δεκαπέντε ημέρες αργότερα, ωστόσο, κλήθηκα σε απολογία. Τότε πληροφορήθηκα ότι μου αποδίδονταν εξαιρετικά σοβαρές συμπεριφορές απέναντι στον διαιτητή του αγώνα, κ. Φώτη Καλογερόπουλο, και συγκεκριμένα ότι τον είχα εξυβρίσει και απειλήσει».

11. «Έμεινα πραγματικά έκπληκτος, διότι αρνήθηκα από την πρώτη στιγμή -και εξακολουθώ να αρνούμαι κατηγορηματικά- ότι προέβην στις συγκεκριμένες πράξεις και εκφράσεις που μου αποδόθηκαν. Από το κείμενο που αποδίδεται στον κ. Καλογερόπουλο προκύπτει ότι ο ίδιος περιέγραψε εκ των υστέρων ένα ιδιαίτερα σοβαρό επεισόδιο και απέδωσε σε εμένα συγκεκριμένες φράσεις και απειλές. Στο ίδιο όμως κείμενο αναφέρεται επίσης ότι ήθελε να κρατήσει τα δελτία και να γράψει παρατηρήσεις, αλλά, όπως ο ίδιος υποστήριξε, δεν το έκανε εκείνη τη στιγμή επειδή φοβήθηκε την αντίδραση των εμπλεκομένων (πράγμα αδύνατο για έναν διαιτητή Α1 εθνικής κατηγορίας και με την ανάλογη εμπειρία)».

12. «Η δική μου εκδοχή των γεγονότων είναι διαφορετική και την κατέθεσα στο πλαίσιο της απολογίας μου. Παρά ταύτα, η απολογία μου, κατά την πεποίθησή μου, δεν αξιολογήθηκε ουσιαστικά και τελικά μου επιβλήθηκε η εξαιρετικά βαριά ποινή του αποκλεισμού για ένα έτος (αν θυμάμαι καλά) από τους αγώνες. Η χρονική ακολουθία των γεγονότων μού δημιούργησε στη συνέχεια σοβαρά ερωτήματα με δεδομένο ότι αγωνιζόμασταν σε ένα εργασιακό πρωτάθλημα και ποτέ προηγούμενος δεν είχε ασχοληθεί κάποιος τόσο επίμονα με έναν αγώνα πόσο μάλιστα μια ολόκληρη ομοσπονδία».

13. «Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρω το εξής: έχω υπάρξει διαιτητής Α2 εθνικής κατηγορίας και πρόεδρος της ΚΕΔ ΕΣΚΑΝΑ. Οπως αντιλαμβάνεστε, έχω και την γνώση αλλά και την εμπειρία σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει ένας διαιτητής όταν υπάρχει ένταση σε έναν αγώνα. Αν πραγματικά λοιπόν ενας διαιτητής της εμπειρίας του κυρίου Καλογεροπουλου ερχόταν αντιμέτωπος με έναν άνθρωπο στην κατάσταση που ( μεταγενέστερα περιέγραψε) και έφτανε στο σημείο να φοβάται για την σωματική του ακεραιότητα με αποτέλεσμα να μην κρατήσει τα δελτία, το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει θα ήταν να καλέσει την αστυνομία! Κάτι τέτοιο προφανώς και δεν έγινε! Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ένας διαιτητής δεν είναι ποτέ μόνος του στο γήπεδο, πάντα υπάρχει δεύτερος διαιτητής και τα μέλη της γραμματείας που στην συγκεκριμένη περιπτωση, αν είχαν συμβεί όλα αυτά που μεταγενέστερα περιέγραψε αγενώς θα είχαν παρέμβει αφετέρου θα έγραφαν κάτι στο φύλλο αγώνα. Οπως αντιλαμβάνεστε τίποτα από τα προβλεπόμενα δεν έγινε τόσο απο τον πρώτο όσο και από τον δεύτερο διαιτητή αλλά και από τα μέλη της γραμματείας όσον αφορά το πρόσωπο μου παρά πόνο μετά από 1-2 μέρες μια έκθεση που ανέφερε πιθανώς όσα επέβαλαν στον εν λόγω κύριο να γράψει».

14. «Σε μεταγενέστερο χρόνο περιήλθαν σε γνώση μου πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η τιμωρία μου συνδεόταν με την προηγούμενη άρνησή μου, υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Πειραιά, να προχωρήσω στη συγκεκριμένη πρόταση για τη διοργάνωση 3×3 κάτι που πραγματικά δεν πίστευα ότι μπορεί να συμβεί. Θέλω στο σημείο αυτό να είμαι απολύτως ακριβής: δεν παρουσιάζω την πληροφορία αυτή ως γεγονός που διαπίστωσα προσωπικά, αλλά ως διαπίστωση μετά από πληροφορίες που έφθασαν μεταγενέστερα σε εμένα. Θεωρώ, όμως, ότι η χρονική αλληλουχία και η σοβαρότητα όσων συνέβησαν δικαιολογούν την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από κάθε αρμόδιο όργανο. Για εμένα το ζήτημα δεν αφορά πλέον μόνο μία αθλητική ποινή (η οποία πραγματικά είναι ανούσια) αλλά ολόκληρη την λειτουργία της ΕΟΚ και την αντιμετώπιση των αρμοδίων όταν κάποιος δεν συμφωνεί μαζί τους σε οποιοδήποτε θέμα. Αφορά το εάν η συγκεκριμένη πειθαρχική διαδικασία διεξήχθη αποκλειστικά και μόνο βάσει των πραγματικών περιστατικών του αγώνα, με πλήρη σεβασμό στην απολογία μου και στα διαθέσιμα στοιχεία, ή εάν υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες παρεμβάσεις ή παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξη και την τελική κρίση της υπόθεσης».

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