Λιόλιος-gate: Τέσσερις στη φυλακή, δύο με «βραχιολάκια» και μία διοίκηση ΕΟΚ στον αέρα – Οι δραματικές μέρες του ελληνικού μπάσκετ

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Τέσσερις άνθρωποι προσωρινά κρατούμενοι, άλλοι δύο σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, μία μεγάλη δικαστική έρευνα που κάθε άλλο παρά έχει ολοκληρωθεί και, στο μεταξύ, μία διοίκηση της ΕΟΚ που βρίσκεται πλέον υπό γενικευμένη αμφισβήτηση και ουσιαστικά υπό προθεσμία.

Αυτή είναι η εικόνα του ελληνικού μπάσκετ μετά και τις αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα για τους τρεις τελευταίους κατηγορούμενους που απολογήθηκαν τη Δευτέρα.

Ο Ηλίας Κορομηλάς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ για τη Βάσω Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη αποφασίστηκε κατ’ οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι» και απαγόρευση κάθε ενασχόλησης με το μπάσκετ. Και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ οι συνήγοροί τους αμφισβητούν έντονα τα στοιχεία της δικογραφίας και έχουν προαναγγείλει νομικές ενέργειες κατά των αποφάσεων.

Με την απόφαση για τον Κορομηλά, οι προσωρινές κρατήσεις έφτασαν πλέον τις τέσσερις. Είχαν προηγηθεί εκείνες του πρώην προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου, του Γιώργου Μαυραγάνη και του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου.

Πρόκειται για μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο για το ελληνικό μπάσκετ. Και θα ήταν μεγάλο λάθος να θεωρηθεί ότι με την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου απολογιών έκλεισε και η υπόθεση.

Η έρευνα συνεχίζεται – Το Basketgate δεν τελείωσε στις έξι απολογίες

Η ανάκριση συνεχίζεται, νέα πρόσωπα αναμένεται να κληθούν, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει περιουσιακά στοιχεία και οικονομικές κινήσεις προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν αποκλείονται ούτε νέες κλήσεις ούτε νέες δικαστικές εξελίξεις, καθώς η έρευνα επιχειρεί να φωτίσει συνολικά το δίκτυο σχέσεων γύρω από τις καταγγελλόμενες χειραγωγήσεις αγώνων.

Υπάρχει επομένως ακόμη δρόμος μέχρι να φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο και, βεβαίως, ισχύει για όλους το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων.

Υπάρχει όμως και κάτι που δεν μπορεί να περιμένει τη Δικαιοσύνη: η επόμενη ημέρα της ΕΟΚ. Μετά την παραίτηση και την προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου, η Ομοσπονδία επιχείρησε να εξασφαλίσει διοικητική συνέχεια. Όμως η σημερινή διοίκηση κουβαλά αναπόφευκτα το πολιτικό και θεσμικό βάρος όσων έχουν συμβεί. Πρόκειται για ένα Δ.Σ. που εξελέγη υπό τον Λιόλιο και λειτούργησε μαζί του επί χρόνια.

Αυτό ακριβώς το πρόβλημα νομιμοποίησης αναγνώρισε, εμμέσως πλην σαφώς, και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μετά τη συνάντησή του με μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΚ. «Συστήνω, όμως, ως οφείλω τον δρόμο των εκλογών το ταχύτερο δυνατό, άμεσα αν γίνεται», δήλωσε, προσθέτοντας ότι σε μια τέτοια συγκυρία «όποιος διοικεί, πρέπει να μην αμφισβητείται και να αντλεί τη νομιμοποίηση από μία νέα, καθαρή εντολή των σωματείων».

Ποιος θα κάνει αυτές τις εκλογές;

Δεν αρκεί όμως να γίνουν εκλογές γρήγορα. Πρέπει να γίνουν εκλογές των οποίων το αδιάβλητο δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Και είναι εύλογο να τίθεται το ερώτημα εάν μπορεί να εγγυηθεί αυτή τη διαδικασία η ίδια διοίκηση που αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης κατάστασης και η οποία βρίσκεται σήμερα υπό τόσο ισχυρή αμφισβήτηση.

Δεν γίνεται να ζητάμε «νέα, καθαρή εντολή» και ταυτόχρονα να θεωρούμε αυτονόητο ότι τη διαδικασία για την παροχή αυτής της εντολής θα οργανώσουν τα στελέχη που απέμειναν από τη διοίκηση Λιόλιου. Το ελληνικό μπάσκετ έχει ήδη πληρώσει πολύ ακριβά την καχυποψία, τις καταγγελίες, τις συγκρούσεις και τις σκιές γύρω από τους θεσμούς του. Οι επόμενες εκλογές δεν πρέπει απλώς να είναι αδιάβλητες. Πρέπει να πείσουν τους πάντες ότι είναι αδιάβλητες.

Γι’ αυτό χρειάζονται πρόσθετες θεσμικές εγγυήσεις και απόλυτη διαφάνεια σε κάθε στάδιο της εκλογικής διαδικασίας. Ακόμη καθαρότερη λύση θα ήταν η σημερινή διοίκηση να διευκολύνει τις εξελίξεις και να παραιτηθεί, ώστε, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, να κινηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία για τον ορισμό προσωρινής διοίκησης από το αρμόδιο δικαστήριο, με αποκλειστική αποστολή να οδηγήσει την Ομοσπονδία σε πραγματικά αδιάβλητες εκλογές.

Όχι ως τιμωρία κανενός και πολύ περισσότερο όχι ως προκαταβολική απόδοση ποινικών ευθυνών σε ανθρώπους που δεν κατηγορούνται. Αλλά ως θεσμική εγγύηση ότι η νέα εποχή δεν θα οργανωθεί από τους ανθρώπους της παλιάς.

Το Basketgate έχει εξελιχθεί σε βαθιά κρίση εμπιστοσύνης για ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ. Και μετά τις τέσσερις προφυλακίσεις και τα δύο «βραχιολάκια», το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο ποιοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Είναι και ποιοι μπορούν να εγγυηθούν ότι η επόμενη ημέρα θα είναι πραγματικά διαφορετική.

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