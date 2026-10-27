Decathlon: Αύξηση πωλήσεων 18% στην Ελλάδα και σχέδια για νέα καταστήματα την επόμενη τριετία πανελλαδικά

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Στην περαιτέρω επέκταση του δικτύου της στην ελληνική αγορά προσανατολίζεται η γαλλική αλυσίδα αθλητικών ειδών Decathlon, μετά την αύξηση των πωλήσεών της κατά 18,15% το 2025. Η ελληνική θυγατρική ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 27 εκατ. ευρώ σε κύκλο εργασιών, ενώ η διοίκηση σχεδιάζει τη δημιουργία νέου καταστήματος στην Αθήνα και τη σταδιακή ενίσχυση της παρουσίας της σε επιπλέον γεωγραφικές περιοχές μέσα στην επόμενη τριετία.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 27,01 εκατ. ευρώ, έναντι 22,86 εκατ. ευρώ το 2024. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα της Decathlon από τους Έλληνες καταναλωτές, καθώς και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της μέσω του φυσικού και ηλεκτρονικού δικτύου πωλήσεων.

Βελτίωση καταγράφηκε και στην κερδοφορία. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 25,5%, φτάνοντας τα 1,81 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,64 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 27,3%.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,19 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας άνοδο 18,8%. Παράλληλα, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε στο 37,5%, ένδειξη ότι η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από ενίσχυση της μικτής αποδοτικότητας.

Η Decathlon λειτουργεί σήμερα τρία φυσικά καταστήματα στην Ελλάδα, στο εμπορικό πάρκο Mare West στην Κόρινθο, στο Smart Park στα Σπάτα και στο River West στο Αιγάλεω.

Παράλληλα, διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα που εξυπηρετεί καταναλωτές σε ολόκληρη τη χώρα.

Στον σχεδιασμό της διοίκησης περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός ακόμη καταστήματος στην Αθήνα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη τοποθεσία ή χρονοδιάγραμμα λειτουργίας. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εξετάζεται η ανάπτυξη του δικτύου και σε άλλα σημαντικά εμπορικά σημεία.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πολιτική διανομής κερδών. Η διοίκηση προτείνει την καταβολή μερίσματος 1,1 εκατ. ευρώ προς τον μοναδικό εταίρο, ποσό αυξημένο κατά περίπου 69% σε σχέση με τα 650.000 ευρώ που διανεμήθηκαν το 2025 από τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης.

Η εταιρεία δεν εμφανίζει τραπεζικό δανεισμό, ενώ τα ίδια κεφάλαιά της ανήλθαν στα 2,72 εκατ. ευρώ, από 2,18 εκατ. ευρώ το 2024. Την ίδια ώρα, οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στα 5,44 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των πωλήσεων και η σχεδιαζόμενη επέκταση τοποθετούν τη Decathlon σε φάση ανάπτυξης στην ελληνική αγορά αθλητικών ειδών, όπου ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος. Βασική επιδίωξη αποτελεί η αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω της διεύρυνσης του δικτύου και της διατήρησης ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής.

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