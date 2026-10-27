Μπάσκετ-gate: Νέα καταγγελία κατά Κορομηλά – «Με απείλησε και με “έκοψε” από τη FIBA»

Takeaways by to pontiki AI Διεθνής διαιτητής κατήγγειλε ενόρκως ότι δέχθηκε πιέσεις από τον προφυλακισμένο Ηλία Κορομηλά προκειμένου να αποσύρει μήνυση για προσβλητική ανάρτηση σε βάρος της.

Η διαιτητής υποστηρίζει ότι μετά την άρνησή της να αποσύρει τη μήνυση, αποκλείστηκε από τους ορισμούς αγώνων για σημαντικό χρονικό διάστημα και υπέστη επαγγελματικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Ηλίας Κορομηλάς εισηγήθηκε αργότερα στη FIBA τη μη ανανέωση της διεθνούς ιδιότητας της συγκεκριμένης διαιτητού, γεγονός που την οδήγησε να ζητήσει εξηγήσεις από τη Διεθνή Ομοσπονδία.

Η καταγγέλλουσα ανέφερε επίσης ότι είχε ενημερώσει εξαρχής τη διοίκηση της ΕΟΚ για το περιστατικό της προσβλητικής ανάρτησης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια ουσιαστική αντίδραση από την πλευρά της ομοσπονδίας.

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Μορφή χιονοστιβάδας πέρνουν οι αποκαλύψεις για τα… σημεία και τέρατα που γίνονταν στο μπάσκετ, την ώρα που ήδη έξι άτομα βρίσκονται προφυλακισμένα και άλλα δύο κυκλοφορούν με «βαχιολάκι».

Γυναίκα διαιτητής σε ένορκη κατάθεσή της, ενώπιον του εισαγγελέως, καταγγέλει ότι δέχθηκε πιέσεις προκειμένου να αποσύρει τη μήνυση που είχε υποβάλλει κατά παντός υπευθύνου για προσβλητική ανάρτηση για το πρόσωπό της. Η διαιτητής που ήταν διεθνής από το 2021 περιγράφει μια σειρά γεγονότων που, αρχικά οδήγησαν στον αποκλεισμό της από ορισμούς αγώνων και, τελικά, στη μη ανανέωση της διεθνούς ιδιότητάς της. Αυτός που άσκησε τις πιέσεις σε βάρος της, σύμφωνα με όσα ενόρκως κατέθεσε στις αρχές του Οκτωβρίου στον εισαγγελέα είναι ο κατηγορούμενος για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η υπόθεση άρχισε τον Απρίλιο του 2023, όταν ενημερώθηκε για φωτογραφία που κυκλοφορούσε και στην οποία εμφανιζόταν να αναγράφεται μια ιδιαίτερα προσβλητική φράση για την ίδια. Σύμφωνα με όσα καταθέτει, η φωτογραφία είχε υποστεί ψηφιακή επεξεργασία, καθώς η αρχική εικόνα, την οποία είχε αποστείλει εκείνη σε συνομιλητή της, περιείχε διαφορετικό, χιουμοριστικό, σχόλιο, κάτω από το οποίο είχε πράγματι γράψει το όνομά της. Όπως αναφέρει, ενημέρωσε τους θεσμικούς παράγοντες της ΕΟΚ, καθώς και τον τότε πρόεδρο της ΟΔΚΕ, Παντελή Ελευθεριάδη, ο οποίος της συνέστησε να κινηθεί νομικά.

Η ίδια υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πατρών κατά παντός υπευθύνου. Όπως καταθέτει, ενημέρωσε σχετικά και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, χωρίς, όπως τονίζει, να υπάρξει κάποια ουσιαστική αντίδραση. Η υπόθεση, σύμφωνα με την κατάθεση, πήρε νέα τροπή την 1η Απριλίου 2024, όταν ο εισαγγελέας κάλεσε τρεις γυναίκες διαιτήτριες ως ύποπτες για την προσβλητική ανάρτηση. Τότε, ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος εκείνη την περίοδο δεν κατείχε ακόμη θεσμική θέση στην ΕΟΚ, επικοινώνησε με την καταγγέλλουσα. Κατά την περιγραφή της, ο Κορομηλάς της είπε ότι είχε εντολή από τη διοίκηση να επιλύσει την υπόθεση και επιχείρησε να την πείσει να αποσύρει τη μήνυσή της, «για το καλό της και για το καλό όλων», αφού «τέτοιου είδους περιστατικά δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν στον χώρο της διαιτησίας».

Η διαιτητής αναφέρει ότι ο Κορομηλάς την προειδοποίησε για τις συνέπειες που θα υφίστατο αν επέμενε να μην αποσύρει τη μήνυση. Φέρεται, μάλιστα, να τις είπε ότι «το μπάχαλο θα σταματήσει» και πως οι διαιτητές που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο θα εξαφανιστούν από τον χώρο. Μετά την άρνηση της διαιτητού να αποσύρει τη μήνυση, το αμέσως επόμενο Σαββατοκύριακο δεν ορίστηκε σε αγώνες και εν συνεχεία έμεινε για περίπου έξι μήνες εκτός εθνικών κατηγοριών και για δύο μήνες εκτός τοπικών διοργανώσεων. Μάλιστα, η διαιτητής αναφέρει στην ένορκη κατάθεσή της, ότι ο σύνδεσμός της ενημερώθηκε πως υπήρχε εντολή από τον Κορομηλά να μην ορίζεται σε αγώνες. Την ίδια ώρα, οι τρεις άλλες γυναίκες διαιτητές που είχαν κληθεί ως ύποπτες για την προσβλητική ανάρτηση από την Εισαγγελία συνέχισαν κανονικά να ορίζονται σε αγώνες.

Όπως ανέφερε για τις δύο από τις τρεις ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή προσωπικότητας, υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Τα πράγματα για την καταγγέλλουσα έγιναν ακόμη χειρότερα, τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ο Ηλίας Κορομηλάς που είχε πλέον αναλάβει καθήκοντα ειδικού συμβούλου διαιτησίας της ΕΟΚ, εισηγήθηκε στη FIBA την ανανέωση της θητείας συναδέλφων της, όχι όμως και της δικής της. Ήταν η μόνη Ελληνίδα η διεθνής ιδιότητα της οποίας δεν ανανεώθηκε. Μετά την εξέλιξη αυτή, και κατόπιν υπόδειξης του υπευθύνου διαιτησίας της FIBA, Νταβόριν Νάκιτς, απευθύνθηκε στη Διεθνή Ομοσπονδία ζητώντας εξηγήσεις. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η FIBA ζήτησε διευκρινίσεις από την ΕΟΚ, η οποία παρέπεμψε την υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

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