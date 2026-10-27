Ηλεκτρικός: Στο νοσοκομείο ο άνδρας που έπεσε από πεζογέφυρα στον σταθμό «Άγιος Νικόλαος» – Κανονικά τα δρομολόγια

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στον ΗΣΑΠ έπειτα από πτώση ατόμο στις ράγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνδρας έπεσε από την πεζογέφυρα στον σταθμό ηλεκτρικού του Αγίου Νικολάου.

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, απεγκλωβίζοντας τον ζωντανό αν και με βαριά τραύματα. Ο άνδρας που φέρεται να επιχείρησε να αυτοκτονήσει μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Πλέον τα δρομολόγια σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) διεξάγονται κανονικά.

Νωρίτερα, η κυκλοφορία διακόπηκε στους σταθμούς Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κ. Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος

Στο σημείο κλήθηκαν η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ.

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