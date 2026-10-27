Η απίστευτη καταγγελία του Λάζαρου Παπαδόπουλου για τις απειλές από το σύστημα Λιόλιου – Σε ποιον πρώην συμπαίκτη του, είπε «να πάει να… @@@@»

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Εκβιασμοί, εξώδικα, πιέσεις και επιβολή σιωπής. Αυτή ήταν η τακτική της παράγκας Λιόλιου στο ελληνικό μπάσκετ. Και αυτό επιβεβαιώνει η καταγγελία που κάνει ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, Λάζαρος Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει δημιουργήσει με συνεργάτες του το κανάλι Low Post σχολιάζοντας θέματα του μπάσκετ. Μάλιστα όταν επιχείρησε να κάνει ένα ανεξάρτητο σύστημα αξιολόγησης της διαιτησίας δέχθηκε την επίθεση των ανθρώπων του προφυλακισμένου πλέον πρώην προέδρου της ΕΟΚ.

Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος αποκαλύπτει τι συνέβη και γιατί το κανάλι δεν σταμάτησε. Αυτό στο πρώτο video. Σε ένα άλλο video όμως φωτογραφίζει παλιό του συμπαίκτη στη διοίκηση Λιόλιου (τον Δήμο Ντικούδη άραγε;), που του τηλεφώνησε και πιεστικά του ζήτησε να κατεβάσει την πλατφόρμα! Και στον οποίο ο κ. Παπαδόπουλος του είπε να πάει να «γα@@@εί».

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