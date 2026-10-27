Η Λατινοπούλου βρήκε ευκαιρία με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την… «μπαίνει» στην κυβέρνηση από δεξιά

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Ευκαιρία έψαχνε η Αφροδίτη Λατινοπούλου να ασκήσει κριτική – που αλλού;- στα εθνικά θέματα για να μαζέψει και το δικό της σκληρό δεξιό ακροατήριο. Και τη βρήκε την ευκαιρία με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις δηλώσεις στελεχών της ίδιας της ΝΔ.
Το ξέρει άλλωστε το παιχνίδι η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, καθότι η εύκολη «εθνική» ρητορική φέρνει πελατεία. Το πρωί στο Open λοιπόν:
Το είπαμε από την αρχή, αυτή η ιστορία θα προκαλέσει ζημιά στην κυβέρνηση – και από τα δεξιά και από το κέντρο…
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