Δήμος Βερύκιος: «Εγώ ξέρω ότι η Ζήνα Κουτσελίνη γέννησε το “Happy Day”» (Video)

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Για την πρόσφατη παρεξήγηση μεταξύ του Happy Day και της Ζήνας Κουτσελίνη, αλλά και για τους «γλίτσες» που πλησίασαν την αμερικανίδα πρέσβεια, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και την ξέχασαν μετά την αποπομπή της μίλησε ο Δήμος Βερύκιος.

«Εγώ ξέρω ότι η Ζήνα Κουτσελίνη γέννησε το “Happy Day”. Της έχουμε όλοι ευγνωμοσύνη για την πορεία των 14 αυτών ετών στην τηλεόραση. Αν δεν ήταν η Κουτσελίνη για να επιλέξει τη Σταματίνα, τον Παπανώτα, την αρχισυντάκτρια και να επιμείνει να γίνεται η σύνδεση με εμένα, δεν νομίζω ότι θα είχε αυτήν την επιτυχία», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος.

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος από το “Happy Day” έχει πει κακή κουβέντα και έχει αφήσει υπονοούμενο. Η Ζήνα είναι θεσμός», προσθεσε.

Για το παρασκήνιο της καρατόμησης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο δημοσιογράφος θέλησε να τοποθετηθεί για εκείνους που έδειξαν να την απαρνούνται.

«Δεν περίμενα να υπάρχει τόση υποκρισία από τον ελλαδικό χώρο. Οι γλίτσες πήγαιναν δίπλα της και μετά την ξέχασαν. Η Κίμπερλι κάνει τη δουλειά της και πρέπει και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά και να τα βλέπουμε όλα μέσα από μία οπτική γωνία, που να κυριαρχεί η αλήθεια και η αλήθεια είναι πικρή και όταν τη λες παρεξηγείσαι», ανέφερε.

«Εμένα δεν με απασχολεί το θέμα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα. Τους έχω δει αγαπημένους με μία αγάπη, που για όλους εμάς είναι παρεξηγήσιμη. Ο Καρβέλας είναι κάτι άλλο, κάτι πάνω από εμάς τον μέσο Έλληνα και η Βίσση», σχολίασε σε ερώτηση για την κόντρα των δύο καλλιτεχνών.

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