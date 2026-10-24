Μάκης Μάτσας: «Δεν έχω δει δεύτερο Καζαντζίδη… Θα ήθελα να επιστρέψει ο Νότης… Λυπήθηκα για τη Βίσση» (Video)

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Ο γνωστός μουσικός παραγωγός Μάκης Μάτσας, μίλησε για τους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε, τις ανακαλύψεις που τον έκαναν υπερήφανο και τις προσωπικότητες που σημάδεψαν τη διαδρομή του.

«Ήμουν πίσω από τα γεγονότα, ήμουν ο παραγωγός και σκηνοθέτης όλων των καλλιτεχνών. Για όλες τις ανακαλύψεις μου, Νταλάρας, Παπακωνσταντίνου, Μαχαιρίτσας, Αλεξίου, είμαι υπερήφανος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μάκης Μάτσας θυμήθηκε, επίσης, ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή και εξακολουθούν να του λείπουν, ξεχωρίζοντας τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Θάνο Μικρούτσικο.

Αναφερόμενος στον Στέλιο Καζαντζίδη, παραδέχτηκε ότι η συνεργασία τους δεν ήταν πάντα εύκολη, χωρίς αυτό να μειώνει την εκτίμησή του για τον σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή.

«Δεν έχω δει δεύτερο Στέλιο Καζαντζίδη. Ταλαιπωρήθηκα μαζί του, αλλά τον συγχωρώ για όλα», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια, εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει στη μουσική ο Νότης Σφακιανάκης, αναγνωρίζοντας τις φωνητικές του δυνατότητες παρά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

«Θα ήθελα να επιστρέψει ο Νότης Σφακιανάκης. Είναι ιδιόρρυθμος, αλλά έχει σπουδαία φωνή», σημείωσε.

Ο παραγωγός μίλησε και για την Άννα Βίσση, αποκαλύπτοντας ότι η αποχώρησή της από τη δισκογραφική εταιρεία τον είχε στενοχωρήσει. Παράλληλα, αναγνώρισε τη συμβολή του Νίκου Καρβέλα στην εξέλιξη της τραγουδίστριας.

«Λυπήθηκα όταν έφυγε η Άννα Βίσση από την εταιρεία. Θεωρώ ότι τη βοήθησε πολύ ο Καρβέλας», ανέφερε.

Κάνοντας έναν απολογισμό της μακρόχρονης πορείας του, ο Μάκης Μάτσας περιέγραψε ως σημαντικότερο επίτευγμά του τη συμβολή του στην ανάδειξη πολλών καλλιτεχνών.

«Η παρακαταθήκη μου είναι ότι δημιούργησα μια στρατιά καλλιτεχνών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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