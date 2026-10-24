Σερβία: Ο Μποντίρογκα απέναντι στον Βούτσιτς – Ο θρύλος του μπάσκετ υποψήφιος με τους φοιτητές 

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Από τα παρκέ της Ευρώπης και τις μεγάλες βραδιές με τη φανέλα της Γιουγκοσλαβίας, σε μια εντελώς διαφορετική αναμέτρηση. Ο Ντέγιαν Μποντίρογκα, μία από τις εμβληματικότερες μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ιδιαίτερα αγαπητός και στην Ελλάδα, βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή μιας πολιτικής μάχης που μπορεί να αποδειχθεί ιστορική για τη Σερβία.

Ο παλιός αρχηγός της εθνικής ομάδας είναι υποψήφιος βουλευτής με τη «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές νικούν» (Studentska lista – Studenti pobeđuju) στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής 25 Οκτωβρίου.

Και δεν πρόκειται για μια υποψηφιότητα διακοσμητικού χαρακτήρα ή για μια απλή δημόσια δήλωση συμπαράστασης στους νέους. Ο Μποντίρογκα βρίσκεται στην 24η θέση του ψηφοδελτίου των 250 υποψηφίων, ενώ έχει συμμετάσχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία του κινήματος.

Η παρουσία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό βάρος επειδή η Φοιτητική Λίστα δεν κατεβαίνει στις εκλογές για να καταγράψει απλώς ένα αξιοπρεπές ποσοστό. Διεκδικεί πλέον ευθέως την πρώτη θέση και απειλεί το πολιτικό οικοδόμημα που κυριαρχεί στη Σερβία εδώ και 14 χρόνια.

Δημοσκόπηση της NSPM, που δημοσιοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, καταγράφει μεταξύ των ψηφοφόρων που έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν τη Φοιτητική Λίστα στο 44,5%, έναντι 42,7% της λίστας «Αλεξάνταρ Βούτσιτς – Ενωμένη Σερβία». Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου σε δείγμα 1.050 ανθρώπων και, φυσικά, αποτελεί δημοσκόπηση και όχι πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος. Είναι όμως αρκετή για να δείξει το μέγεθος της ανατροπής που επιχειρείται.

Από την τραγωδία του Νόβι Σαντ στην κάλπη

Για να καταλάβει κανείς πώς έφτασε ο Μποντίρογκα να διεκδικεί μια θέση στη σερβική Βουλή μαζί με ένα κίνημα που γεννήθηκε στα πανεπιστήμια, πρέπει να επιστρέψει στην 1η Νοεμβρίου 2024.

Η κατάρρευση του στεγάστρου στον πρόσφατα ανακαινισμένο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, που στοίχισε τελικά τη ζωή σε 16 ανθρώπους, μετατράπηκε σε σημείο καμπής. Η τραγωδία δεν αντιμετωπίστηκε από μεγάλο τμήμα της σερβικής κοινωνίας ως ένα απλό τεχνικό δυστύχημα. Έγινε σύμβολο ενός συστήματος στο οποίο οι διαδηλωτές καταγγέλλουν διαφθορά, αδιαφάνεια, πελατειακές σχέσεις και απουσία πραγματικής λογοδοσίας.

Οι φοιτητές βγήκαν στους δρόμους, κατέλαβαν πανεπιστήμια, οργάνωσαν συνελεύσεις και κινητοποιήσεις και σταδιακά γύρω τους συσπειρώθηκαν πανεπιστημιακοί, εργαζόμενοι, καλλιτέχνες και πολίτες που μέχρι τότε δεν έβρισκαν πολιτική έκφραση στην κατακερματισμένη σερβική αντιπολίτευση.

Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, το κίνημα επιχειρεί το μεγάλο άλμα: από τον δρόμο στις κάλπες και από τις φοιτητικές συνελεύσεις στους θεσμούς.

Οι ίδιοι οι φοιτητές επιμένουν ότι δεν θέλουν να δημιουργήσουν έναν ακόμη αρχηγικό πολιτικό σχηματισμό. Στο ψηφοδέλτιό τους δεν υπάρχουν μόνο γνωστά ονόματα, αλλά πανεπιστημιακοί, γιατροί, καλλιτέχνες, ακτιβιστές, επιχειρηματίες και άνθρωποι από διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Όπως εξηγούν, δεν αναζήτησαν ανθρώπους που «θα φαίνονται καλύτερα στις αφίσες», ούτε επαγγελματίες της πολιτικής που γνωρίζουν πώς διαπραγματεύεται κανείς μια θέση σε ένα ψηφοδέλτιο. Δηλώνουν ότι αναζήτησαν ανθρώπους που μπορούν να μπουν στους θεσμούς, να κάνουν υπεύθυνα τη δουλειά τους και να μην ξεχάσουν γιατί βρίσκονται εκεί.

Επικεφαλής της λίστας είναι ο Ίλια Σρντάνοβιτς, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Νόβι Σαντ. Μεταξύ των υποψηφίων βρίσκονται επίσης ο ακτιβιστής κατά της εξόρυξης λιθίου Ζλάτκο Κοκάνοβιτς, ο πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας Ντέγιαν Σόσκιτς και ο κοινωνιολόγος Γιόβο Μπάκιτς.

Και ανάμεσά τους, στο Νο 24, ο Μποντίρογκα.

Γιατί ο «Μπόντι» έχει διαφορετικό βάρος

Στη Σερβία το όνομα Ντέγιαν Μποντίρογκα δεν είναι απλώς το όνομα ενός μεγάλου πρώην μπασκετμπολίστα.

Είναι συνδεδεμένο με μία από τις τελευταίες περιόδους κατά τις οποίες η χώρα αισθανόταν ότι μπορούσε να κυριαρχήσει διεθνώς μέσα από τον αθλητισμό. Παγκόσμιος πρωταθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης, ηγέτης μιας ολόκληρης γενιάς, ο Μποντίρογκα διατήρησε μετά το τέλος της καριέρας του μια δημόσια εικόνα πολύ διαφορετική από εκείνη του επαγγελματία πολιτικού.

Γι’ αυτό και η απόφασή του να περάσει από την υποστήριξη των φοιτητών στην κανονική υποψηφιότητα για τη Βουλή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό.

Ο ίδιος έχει εμφανιστεί σε εκδηλώσεις της Φοιτητικής Λίστας, ενώ στο πλευρό του κινήματος έχει βρεθεί και μία ακόμη τεράστια προσωπικότητα του σερβικού αθλητισμού, ο πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Νεμάνια Βίντιτς, χωρίς πάντως ο τελευταίος να είναι υποψήφιος.

Ο Μποντίρογκα, μάλιστα, είχε βρεθεί στο στόχαστρο του ίδιου του Βούτσιτς ήδη πριν από την επίσημη ανακοίνωση του ψηφοδελτίου, καθώς το όνομά του είχε συνδεθεί δημόσια με την προσπάθεια πολιτικής έκφρασης του φοιτητικού κινήματος.

Η εικόνα επομένως είναι ιδιαίτερα ισχυρή: ένας άνθρωπος που για χρόνια συμβόλιζε τις μεγαλύτερες αθλητικές επιτυχίες της χώρας βρίσκεται τώρα απέναντι στο πολιτικό σύστημα που κυβερνά τη Σερβία περισσότερο από μία δεκαετία.

Η μεγαλύτερη απειλή για το σύστημα Βούτσιτς

Η αναμέτρηση της Κυριακής έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια μιας συνηθισμένης βουλευτικής εκλογής. Διεθνή μέσα και αναλυτές την περιγράφουν ως μια αναμέτρηση με χαρακτηριστικά δημοψηφίσματος για το σύστημα εξουσίας που οικοδόμησε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς και το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS).

Το SNS βρίσκεται στην εξουσία από το 2012 και ο Βούτσιτς υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της πολιτικής ζωής της χώρας. Οι αντίπαλοί του καταγγέλλουν υπερσυγκέντρωση εξουσίας, ασφυκτικό έλεγχο μεγάλου τμήματος των ΜΜΕ, διαφθορά και αποδυνάμωση των θεσμών. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, παρουσιάζει το φοιτητικό κίνημα και τμήματα της αντιπολίτευσης ως δυνάμεις που επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα με εξωτερική υποστήριξη.

Η προεκλογική περίοδος διεξάγεται σε κλίμα μεγάλης έντασης, με καταγγελίες για εκφοβισμό, συλλήψεις, παρακολουθήσεις και περιστατικά βίας. Την Πέμπτη, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πλημμύρισαν και πάλι το κέντρο του Βελιγραδίου στην τελευταία μεγάλη κινητοποίηση του φοιτητικού κινήματος πριν ανοίξουν οι κάλπες.

Η μεγάλη διαφορά με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις είναι ότι αυτή τη φορά η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν εκφράζεται μόνο από τα παραδοσιακά κόμματα της αντιπολίτευσης.

Έχει αποκτήσει ένα νέο πολιτικό όχημα που γεννήθηκε έξω από αυτά.

Και ίσως αυτό ακριβώς να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον Βούτσιτς.

Οι φοιτητές ξεκίνησαν ζητώντας δικαιοσύνη για τους νεκρούς του Νόβι Σαντ και λογοδοσία για τη διαχείριση των δημόσιων έργων. Σήμερα ζητούν την ψήφο των Σέρβων για να μεταφέρουν αυτή τη σύγκρουση μέσα στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσουν την εξουσία.

Το αν μπορούν πράγματι να νικήσουν θα φανεί το βράδυ της Κυριακής.

Το βέβαιο είναι ότι στη σημαντικότερη ίσως πολιτική αναμέτρηση της Σερβίας εδώ και πολλά χρόνια, ο Ντέγιαν Μποντίρογκα επέλεξε πλευρά.

Και αυτή τη φορά ο αντίπαλος δεν βρίσκεται στην άλλη πλευρά του παρκέ.

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