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24.10.2026 00:08

Τρία τάνκερ με ρωσικό ντίζελ κατευθύνονται στη Βόρεια Αμερική

24.10.2026 00:08
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Τρία τάνκερ που μεταφέρουν ρωσικό ντίζελ κατευθύνονται προς τη Βόρεια Αμερική, ανακοίνωσε την Παρασκευή, 23/10, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ.

Σε δηλώσεις του τις οποίες επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Νόβακ είπε ότι τα φορτία αυτά αποτελούν μέρος της συμφωνίας για τον εφοδιασμό των ΗΠΑ και των παγκόσμιων αγορών.

«Τα τρία πρώτα δεξαμενόπλοια βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς την ανατολική ακτή του Ατλαντικού Ωκεανού, με σημαντική υποστήριξη από το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων», ανέφερε ο Ρώσος αξιωματούχος. Σύμφωνα με τον Νόβακ, η Ρωσία θα μπορούσε να προμηθεύσει 500.000 μετρικούς τόνους καυσίμων τον Οκτώβριο.

Με βάση τη συμφωνία που ανακοινώθηκε αυτόν τον μήνα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία θα εφοδιάσει τις παγκόσμιες αγορές με ντίζελ, σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Η αμερικανική κυβέρνηση ήρε προσωρινά τις κυρώσεις στα ρωσικά καύσιμα, που είχαν επιβληθεί για να στερήσουν από τη Μόσχα έσοδα για τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Η συμφωνία, όπως ανακοινώθηκε από τον Τραμπ, προέβλεπε 300.000 μετρικούς τόνους τον Οκτώβριο και περισσότερους τους επόμενους μήνες.

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