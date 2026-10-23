Βρετανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σούπερ μάρκετ – Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες (Video)

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Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών έχασε τη ζωή του και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στο Γουλβερχάμπτον της Βρετανίας. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αστυνομικές, πυροσβεστικές και υγειονομικές δυνάμεις, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με το BBC, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Φίντσφιλντ Χιλ, λίγο πριν από τις 18:00 τοπική ώρα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο, ενώ διασώστες παρείχαν ιατρική φροντίδα σε αρκετούς ακόμη ανθρώπους που είχαν υποστεί τραυματισμούς.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το θύμα ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου ή βρισκόταν μέσα ή κοντά στο σούπερ μάρκετ τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Lidl in Finchfield Wolverhampton today. 🙏 pic.twitter.com/zuHh138Pma — ManjBains (@ManjBains1977) October 23, 2026

Τέσσερα πυροσβεστικά πληρώματα στο σημείο – Αποκλείστηκαν δρόμοι

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία των Δυτικών Μίντλαντς ανακοίνωσε ότι δέχθηκε κλήση για το περιστατικό στις 17:51, στέλνοντας τέσσερα πληρώματα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Στις 20:05, δύο από αυτά εξακολουθούσαν να βρίσκονται στην περιοχή, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις των υπόλοιπων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό των οδών Finchfield Road West και Finchfield Hill, ενώ πυροσβεστικό όχημα παρέμενε σταθμευμένο έξω από το κατάστημα.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να διατηρηθούν για αρκετή ώρα, με τους οδηγούς να καλούνται να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.

Στον χώρο στάθμευσης του σούπερ μάρκετ βρίσκονταν ακόμη αρκετά οχήματα, ενώ η είσοδος του καταστήματος παρουσίαζε εμφανείς ζημιές από την πρόσκρουση.

Αστυνομία: Δεν θεωρείται ύποπτος ο θάνατος του άνδρα

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα, ο θάνατος του άνδρα δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος.

«Ο θάνατος του άνδρα δεν θεωρείται ύποπτος και οι σκέψεις μας βρίσκονται κοντά στην οικογένειά του αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται στην περιοχή, συνεργαζόμενες με τις υπόλοιπες υπηρεσίες.

«Αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο, προκειμένου να συνδράμουν τους συναδέλφους τους από την Πυροσβεστική και τις υπηρεσίες ασθενοφόρων στη διερεύνηση του περιστατικού», πρόσθεσε.

Οι ακριβείς συνθήκες της πρόσκρουσης του αυτοκινήτου στο σούπερ μάρκετ δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν την έρευνα.

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