Αλβανία: Απορρίπτουν οι φοιτητές διάλογο με τον πρωθυπουργό – Καρατομεί χαμηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη ο Ράμα για την εκτόνωση της κρίσης

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Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού στα Τίρανα, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις για διάλογο με τον Ράμα για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, ανέφερε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αλβανίας RTSH.

Οι τελευταίες διαδηλώσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κινήματος διαμαρτυρίας που ξεκίνησε τον Μάιο για αμφιλεγόμενα έργα πολυτελούς ανάπτυξης σε προστατευόμενες παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδιαζόμενου θέρετρου που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το κίνημα έχει έκτοτε επεκταθεί σε μια ευρύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση Ράμα, λόγω της απογοήτευσης για τη διαφθορά, το αυξανόμενο κόστος εκπαίδευσης, τις κακές συνθήκες στα πανεπιστήμια και τις περιορισμένες προοπτικές απασχόλησης για τους νέους Αλβανούς.

Στις 13 Οκτωβρίου, διαδηλωτές πέταξαν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο Υπουργείο Παιδείας στα Τίρανα, ενώ η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και αντλίες νερού. Αρκετοί διαδηλωτές συνελήφθησαν.

Το κίνημα έχει οργανωθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χωρίς κεντρική ηγετική δομή. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν επίσης δυσαρέσκεια για τα παραδοσιακά κόμματα της αντιπολίτευσης της Αλβανίας.

Ο Ράμα κατηγόρησε ξένους παράγοντες και το αποκεντρωμένο αντιφασιστικό κίνημα γνωστό ως “antifa” ότι τροφοδοτούν τις αναταραχές. Ωστόσο, ο ερευνητής ασφαλείας Redion Qirjazi δήλωσε στην Deutsche Welle ότι δεν έχουν παρουσιαστεί επαληθεύσιμα στοιχεία για μια οργανωμένη δομή antifa που να συντονίζει τις διαμαρτυρίες.

Στις 23 Οκτωβρίου, γιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από την Αλβανία και τη διασπορά της υποστήριξαν δημόσια τους φοιτητές διαδηλωτές.

🇦🇱 Medical students in Albania have joined the protests and are marching the PM’s office. https://t.co/nqJYHWDQi8 October 23, 2026

«Δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί μπροστά στη βία κατά των νέων και στις παραβιάσεις του δικαιώματός τους σε ειρηνική διαμαρτυρία», ανέφεραν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε δήλωση που επικαλέστηκε το RTSH.

Κάλεσαν για την παραίτηση του Ράμα και τον σχηματισμό μιας μεταβατικής τεχνοκρατικής κυβέρνησης.

🇦🇱 Tirana, Albania Nurses and healthcare workers in white coats have joined the student protests in Tirana. https://t.co/W2mkEONVYw — Kruja Chronicles (@FilteredZero) October 23, 2026

Το RTSH ανέφερε ότι η διαδήλωση της Παρασκευής παρέμεινε ειρηνική, αν και η προσέλευση ήταν κάπως χαμηλότερη από ό,τι σε προηγούμενες συγκεντρώσεις.

Εν τω μεταξύ, 19 γενικοί γραμματείς Υπουργείων δήλωσαν την παραίτηση τους, μετά την εντολή του Αλβανού Πρωθυπουργού σε 8 υπουργούς του, ενώ μέχρι τη Δευτέρα, αναμένονται άλλες 30 παραιτήσεις.

Η αντιπολίτευση μαζί με συνδικάτα καλεί τους Αλβανούς από όλη τη χώρα να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο, που οργανώνουν οι φοιτητές στα Τίρανα, το μεσημέρι του Σαββάτου.

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