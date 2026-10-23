«Συνηθίστε το»: Ο Νετανιάχου λέει ότι η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ θα τερματιστεί, σκοπεύει να παρακάμψει διεθνή απομόνωση και κυρώσεις με blockchain

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Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ πρέπει να προετοιμάσει μια οικονομία ικανή να λειτουργεί γύρω από διεθνείς κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανών περιορισμών στο τραπεζικό του σύστημα, και πρότεινε ότι τα ψηφιακά νομίσματα και η τεχνολογία blockchain θα μπορούσαν να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις. Προειδοποίησε επίσης ότι το Ισραήλ θα πρέπει να προετοιμαστεί για το τέλος της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν.

Μιλώντας στον Ρόι Κατζ στο Economy Channel του Ισραήλ λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου αναγνώρισε τις ανησυχίες του για τα οικονομικά μέτρα που ορισμένες δυτικές χώρες έχουν ήδη αρχίσει να επιβάλλουν στο Ισραήλ και την πιθανότητα να επεκταθούν στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Israeli Prime Minister @netanyahu now says he plans to end Israel’s reliance of billions of dollars from The United States of America. “If you think we will continue receiving tens of billions of dollars in American assistance for our defense budget, prepare yourselves and get used to the idea that it won’t continue. Because America has changed, not Israel. It’s over. It’s over, and it will come to an end. It’s only a matter of time.” @America24news_ Yes indeed. — Zeus Maximus Nostradamus (@ChadSamson__) October 23, 2026

«Φυσικά και ανησυχώ», είπε ο Νετανιάχου. «Πρέπει να καταλάβετε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών κυρώσεων. Πρέπει να προετοιμάσετε μια οικονομία που μπορεί να τις παρακάμψει. Και ξέρετε τι είναι αυτό. Γνωρίζετε για τα ψηφιακά νομίσματα και εργάζομαι και πάνω σε αυτό. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα».

Ερωτηθείς συγκεκριμένα αν αναφερόταν στην τεχνολογία blockchain ως εναλλακτική λύση, ο Νετανιάχου απάντησε: «Ναι, αυτός είναι ένας από τους τρόπους. Και έχω ήδη ζητήσει να προετοιμαστεί ένα σχέδιο».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο μέλλον της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι η χώρα δεν μπορεί πλέον να υποθέσει ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να παρέχει τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε αμυντική χρηματοδότηση που εξασφάλισε μέσω προηγούμενων συμφωνιών.

«Αν νομίζετε ότι θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε αυτό που εξασφάλισα δύο φορές, δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανική βοήθεια για τον αμυντικό προϋπολογισμό, συνηθίστε το γεγονός ότι δεν θα το κάνουμε, επειδή η Αμερική έχει αλλάξει», είπε ο Νετανιάχου. «Τελείωσε. Είναι μόνο θέμα χρόνου».

Κυρώσεις και περιορισμοί από δεκάδες χώρες

Τα σχόλια του Νετανιάχου έρχονται καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών επιβάλλει ή εξετάζει οικονομικά, χρηματοοικονομικά και διπλωματικά μέτρα κατά του Ισραήλ. Μια βάση δεδομένων που ξεκίνησε από το Ινστιτούτο Πολιτικής του Εβραϊκού Λαού (JPPI), η οποία παρακολουθεί κυρώσεις και άλλους περιορισμούς παγκοσμίως, καταγράφει 139 μέτρα σε 64 χώρες και οντότητες. Από αυτές, 111 ταξινομούνται ως ενεργές, συμπεριλαμβανομένων 17 ακαδημαϊκών μέτρων, ενώ 19 είναι ιστορικές και εννέα παραμένουν προτεινόμενες ή προγραμματισμένες.

ברייקינג: נתניהו אומר שהסיוע הבטחוני האמריקני לישראל "נגמר" ושצריך להיערך ל"סנקציות בנקאיות" עם "כלכלה עוקפת". *מדובר באמירות מטרידות מאוד שמשמען סוף הכלכלה הישראלית הגלובלית ע"ע רוסיה של פוטין, רק בלי נפט וגז. https://t.co/hq3sNy1njz October 23, 2026



Η προηγούμενη ανάλυση τοποθετούσε την Ισπανία στην κορυφή της λίστας με 10 μέτρα, ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες με οκτώ, τα οποία αφορούσαν όλα τον ακαδημαϊκό χώρο και όχι τις κυβερνητικές οικονομικές κυρώσεις. Η Βρετανία ακολουθεί με επτά, ενώ το Βέλγιο και η Τουρκία είχαν από πέντε η καθεμία.

Παρόλο που πολλοί από τους περιορισμούς επικεντρώνονται στην Ευρώπη, η βάση δεδομένων καταγράφει επίσης μέτρα που προέρχονται από τη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν για σοβαρές ζημιές στην οικονομία του Ισραήλ

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, περισσότεροι από 60 οικονομολόγοι, ακαδημαϊκοί και πρώην ανώτεροι δημόσιοι αξιωματούχοι υπέγραψαν μια προειδοποιητική επιστολή που εξέδωσε το Φόρουμ Οικονομολόγων, υποστηρίζοντας ότι τα διεθνή μέτρα κατά των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη αποτελούν σοβαρή απειλή για την οικονομία της χώρας.

Οι υπογράφοντες προειδοποίησαν ότι η βία και οι επιθέσεις Εβραίων εξτρεμιστών εναντίον Παλαιστινίων θα μπορούσαν να έχουν ένα βαρύ οικονομικό τίμημα που τελικά θα πληρώσουν όλοι οι Ισραηλινοί κάτοικοι.

Η επιστολή ανέφερε την ανακοίνωση της Βρετανίας για σχέδια απαγόρευσης των εισαγωγών από ισραηλινούς οικισμούς και εξέτασης κυρώσεων κατά εταιρειών και ατόμων που εμπλέκονται στην επέκτασή τους. Αναφέρθηκε επίσης σε μέτρα στην Ολλανδία και σε προτάσεις που εξετάζονται σε άλλες χώρες, ιδίως στη Γαλλία και τον Καναδά.

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους, τα άμεσα αίτια περιλαμβάνουν τις κατασκευές στην περιοχή E1, μια αμφιλεγόμενη ζώνη ανάπτυξης οικισμών ανατολικά της Ιερουσαλήμ και επιθέσεις από Εβραίους εξτρεμιστές στη Δυτική Όχθη, οι οποίες, σύμφωνα με τους υπογράφοντες, θεωρούνται διεθνώς ότι λαμβάνουν κυβερνητική υποστήριξη. Το ευρύτερο πλαίσιο, υποστήριξαν, είναι η πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης, ιδιαίτερα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου.

Οι οικονομολόγοι προειδοποίησαν ότι η ζημιά θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο σοβαρή εάν τα μέτρα που περιορίζονται επί του παρόντος σε αρκετές χώρες επεκταθούν σε ένα σημαντικό μέρος της Ευρώπης και επεκταθούν από τους οικισμούς στην ισραηλινή οικονομία στο σύνολό της. Μια τέτοια εξέλιξη, είπαν, θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική επιδείνωση στις οικονομικές σχέσεις του Ισραήλ με την Ευρώπη και να προκαλέσει σημαντική μακροοικονομική ζημία.

Επισήμαναν επίσης την αυξανόμενη δυναμική πίσω από τις κυρώσεις και τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα σε πολλές χώρες. Βασιζόμενοι στη διεθνή εμπειρία, προειδοποίησαν ότι τέτοιοι περιορισμοί θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος ζωής, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στα ισραηλινά νοικοκυριά που ήδη αγωνίζονται με τις αυξανόμενες τιμές.

Πρόσφατα στοιχεία έδειξαν απότομη αύξηση στις τιμές των τροφίμων, με τον ρυθμό πληθωρισμού σε ένα τυπικό καλάθι τροφίμων τα τελευταία τέσσερα χρόνια σχεδόν πέντε φορές μεγαλύτερο από αυτόν που καταγράφηκε κατά την προηγούμενη τετραετία. Οι οικονομολόγοι προειδοποίησαν ότι οι ευρύτερες κυρώσεις θα μπορούσαν να επιδεινώσουν σημαντικά μια ήδη δύσκολη κατάσταση.

Το φόρουμ κάλεσε την κυβέρνηση να αλλάξει τις πολιτικές που εμβαθύνουν τη διεθνή απομόνωση του Ισραήλ και να αποτρέψει περαιτέρω οικονομική ζημία πριν αυτή γίνει μη αναστρέψιμη.

Το μήνυμά του ήταν ότι η συνεχιζόμενη κατασκευή στην περιοχή E1 και η αδυναμία αποτροπής της βίας από Εβραίους εξτρεμιστές απειλούν τις ζωτικές οικονομικές σχέσεις του Ισραήλ με άλλες χώρες και, τελικά, την ίδια την ισραηλινή οικονομία.

Η ζημία, προειδοποίησαν οι οικονομολόγοι, πρέπει να αποτραπεί όσο υπάρχει ακόμη χρόνος.

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