Η Μελάνια Τραμπ εξασφάλισε κατάπαυση του πυρός Ρωσίας – Ουκρανίας στην πόλη Ολέσκι για την απομάκρυνση των κατοίκων

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Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ εξασφάλισε κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στην υπό ρωσική κατοχή πόλη Ολέσκι, η οποία θα ξεκινήσει στις 29 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Οι κάτοικοι αυτής της πόλης στην ανατολική Ουκρανία, την οποία κατέλαβαν ρωσικές δυνάμεις τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν αναφέρει επισιτιστική κρίση η οποία ολοένα βαθαίνει.

«Οι δύο χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά κάθε στρατιωτική δράση στο Ολέσκι προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και να ετοιμαστεί απομάκρυνση αμάχων μέσω ενός καθορισμένου ασφαλούς διαδρόμου», αναφέρει ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται καθώς ο σύζυγος της Μελάνια Τραμπ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ασκεί πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμρ Ζελένσκι να καταλήξει σε συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος, που ξεκίνησε όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Μελάνια Τραμπ προσπαθεί να εξασφαλίσει την επιστροφή στις οικογένειές τους των παιδιών από την Ουκρανία που απήγαγε η Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου.

«Η κατάσταση στο Ολέσκι είναι φρικτή. Το Ολέσκι είναι μια πόλη στην πρώτη γραμμή του πολέμου που βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Ο πληθυσμός που απέμεινε στο Ολέσκι αποτελείται κυρίως από ηλικιωμένους κατοίκους, που χρειάζονται επειγόντως ιατρική προσοχή, φάρμακα, τρόφιμα και καθαρό νερό», ανέφερε στη δήλωση η Μελάνια Τραμπ.

Η κατάπαυση του πυρός θα επιτρέψει σε μη στρατιωτικές ομάδες από τις δύο χώρες να επισκεφθούν κατοίκους στα σπίτια τους και να συντονίσουν τη μεταφορά όσων θέλουν να απομακρυνθούν είτε προς τη Ρωσία είτε προς την Ουκρανία, με μια μη κατονομαζόμενη αμερικανική εταιρία ΜΜΕ να συνοδεύει τις ομάδες για να καταγράψουν τη διαδικασία, ανέφερε η πρώτη κυρία.

Στο Ολέσκι, που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του ποταμού Δνείπερου απέναντι από τη Χερσώνα, ο εναπομείναν πληθυσμός είναι μεταξύ 1.700 και 2.000 άνθρωποι -κυρίως ηλικιωμένοι κάτοικοι, μαζί με περίπου 50 παιδιά- από περίπου 24.000 πριν από τον πόλεμο, ανέφερε ο Λευκός Οίκος. Περίπου το 90% της πόλης πλημμύρισε μετά την καταστροφή του Φράγματος Καλκόφκα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η Μελάνια Τραμπ και εκπρόσωπός της εργάστηκαν απευθείας με τη ρωσική και την ουκρανική ηγεσία προκειμένου να καθορίσουν τους όρους της τοπικής κατάπαυσης του πυρός.

«Οι κάτοικοι που επιθυμούν να απομακρυνθούν θα λάβουν συντονισμένη υποστήριξη και μεταφορά στον προορισμό της προτίμησής τους. Αναμένω ότι ορισμένοι θα θέλουν να πάνε στη Ρωσία, και ορισμένοι στην Ουκρανία», είπε η Μελάνια Τραμπ.

Μόσχα και Κίεβο θα καθορίσουν το «χρονοδιάγραμμα» της εφαρμογής της

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε σήμερα ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη Ολέσκι, σημειώνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας εργάζονται για να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής της.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε με παρέμβαση της πρώτης κυρίας Μελάνιας Τραμπ και ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ στις 29 Οκτωβρίου. Το Κρεμλίνο ωστόσο διευκρίνισε ότι οι «λεπτομέρειες» της εφαρμογής της θα ανακοινωθούν αργότερα από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι όλοι οι πολίτες που επιθυμούν να φύγουν από το Ολέσκι θα μπορέσουν να το κάνουν. Η επιχείρηση εκκένωσης αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Ο Πεσκόφ έπλεξε το εγκώμιο της Μελάνιας Τραμπ, υπενθυμίζοντας ότι η κατάσταση στο Ολέσκι είχε συζητηθεί κατά την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ. «Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, της κυρίας Μελάνια Τραμπ, που συνέβαλε σημαντικά στον συντονισμό της ανθρωπιστικής επιχείρησης», είπε ο Πεσκόφ.

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