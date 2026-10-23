Πυροβολισμοί στο Παρίσι: Η αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει την έρευνα, ο δράστης είχε παγιδεύσει το σπίτι του με υγραέριο 

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Συνελήφθη 39χρονος για τους πυροβολισμούς στην περιοχή Ιβελίν, δυτικά του Παρισιού, που είχαν συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλα τέσσερα.

Ο δράστης είχε παγιδεύσει το σπίτι του με υγραέριο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Τραπ, Αλί Ραμπέ κινούνταν με το αυτοκίνητό του στον δρόμο που συνδέει την Τραπ με τη γειτονική Λα Βεριέρ, πυροβολώντας αδιακρίτως κατά περαστικών.

Ανάμεσα στα σημεία όπου άνοιξε πυρ ήταν και μια παιδική χαρά. «Είναι θαύμα που δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Η αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει την έρευνα

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας με βάση την πραγματική ή υποτιθέμενη ένταξη σε συγκεκριμένη φυλή, εθνότητα, έθνος ή θρησκεία.

Η έρευνα της εισαγγελίας αφορά επίσης την κατοχή όπλου κατηγορίας Α, που περιλαμβάνει τα αυτόματα όπλα που πυροβολούν κατά ριπάς και τρομοκρατική συνωμοσία για την προετοιμασία εγκλημάτων κατά προσώπων.

Το συμβάν χαρακτηρίσθηκε «πολύ σοβαρό» από τον πρωθυπουργό της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνύ. Ο δήμαρχος της κοινότητας Τραπ Αλί Ραμπέ δήλωσε στο δίκτυο BFMTV ότι ο δράστης της επίθεσης «εμφανώς πυροβολούσε στην τύχη με την πρόθεση να προκαλέσει σφαγή». «Ο νεκρός είναι αφρικανικής καταγωγής και ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση είναι μαγκρεμπινής καταγωγής», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

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