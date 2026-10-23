Αιγύπτιος ΥΠΕΞ σε Φιντάν για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Απολύτως άκυρο, δεν έχει καμία νομική ισχύ»

Takeaways by to pontiki AI Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι επανέλαβε στον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, την κατηγορηματική απόρριψη του Καΐρου αναφορικά με την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή.

Ο Αιγύπτιος αξιωματούχος χαρακτήρισε το εν λόγω μνημόνιο άκυρο και χωρίς νομικά αποτελέσματα, τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την κατανόησή του για τις αιγυπτιακές ανησυχίες και υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης των διαβουλεύσεων για τη σταθερότητα στη Λιβύη.

Η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εργασιών του μηχανισμού διαβουλεύσεων R4, που περιλαμβάνει την Τουρκία, το Πακιστάν, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία.

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Tην κατηγορηματική απόρριψη του Καΐρου στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από την Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης επανέλαβε στον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι.

«Συναντήθηκα με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και επανέλαβα την κατηγορηματική απόρριψη της Αιγύπτου όσον αφορά την επικύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης του Μνημονίου Κατανόησης του 2019 μεταξύ του Φαγιέζ αλ-Σάρατζ και της Τουρκίας» έγραψε ο κ. Αμπντελάτι στο Χ και συνέχισε: «Ο υπουργός Φιντάν εξέφρασε την κατανόησή του για τις ανησυχίες μας και υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις για την αντιμετώπισή τους».

Met Türkiye’s FM Hakan Fidan and reaffirmed Egypt’s categorical rejection of the Libyan HoR’s ratification of the 2019 MoU between Fayez al-Sarraj and Türkiye. Minister Fidan expressed understanding of our concerns and stressed the need for continued consultations to address them pic.twitter.com/Pwn7HMNNn6 — Badr Abdelatty (@EgyptForeignMin) October 23, 2026

Η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εργασιών του μηχανισμού διαβουλεύσεων R4 — Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία — με τις εξελίξεις στη Λιβύη να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι εκπρόσωποι των τεσσάρων χωρών συγκεντρώθηκαν στο συγκεκριμένο σχήμα, έπειτα από πρωτοβουλία της Άγκυρας. Η σύνθεση αυτή αντανακλά την προσπάθεια της Τουρκίας να ενισχύσει τον ρόλο της ως διπλωματικού διαμεσολαβητή και να διαμορφώσει έναν ευρύτερο δίαυλο συνεννόησης για κρίσεις που επηρεάζουν ταυτόχρονα την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις διεθνείς εμπορικές οδούς.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή πλευρά, ο Αμπντελάτι υπογράμμισε την πάγια θέση του Καΐρου υπέρ της ενότητας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της σταθερότητας της Λιβύης.



Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση της Αιγύπτου να στηρίξει τους κρατικούς θεσμούς της Λιβύης, με τρόπο που θα διασφαλίζει τα συμφέροντα του λιβυκού λαού και θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του.

Σύμφωνα με τον επίσημο εκπρόσωπο του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβη Νάντερ Ζάκι, ο Αμπντελάτι αναφέρθηκε κατά τη συνέντευξή του και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.



Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε την κατηγορηματική απόρριψη από την Αίγυπτο της επικύρωσης, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη το 2019 μεταξύ του Φαγέζ αλ Σάρατζ και της Τουρκίας, σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο.

#صوت_الأمة| وزير الخارجية لقناة TRT التركية: مذكرة ترسيم الحدود مع ليبيا باطلة ومعدومة الأثر القانونيhttps://t.co/Ydldk964yd pic.twitter.com/GX5WKQu81X October 23, 2026





Νωρίτερα, ο Αιγύπτιος υπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT, υπογράμμισε ότι το μνημόνιο είναι «απολύτως άκυρο», δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα και ότι η επικύρωσή του από το λιβυκό Κοινοβούλιο δεν δημιουργεί καμία έννομη συνέπεια για την Αίγυπτο.



Παράλληλα, τόνισε ότι είναι απαραίτητος ο πλήρης σεβασμός των αρχών του διεθνούς δικαίου και των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, αναφορικά με την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας.



Όπως επισήμανε, η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών πρέπει να βασίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης και της ευθυδικίας.

Φιντάν: Κατανοούμε τις ανησυχίες της Αιγύπτου για τη Λιβύη

Από την πλευρά του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εξέφρασε την κατανόησή του για τις ανησυχίες της Αιγύπτου σχετικά με τις εξελίξεις στη Λιβύη.



Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης των διαβουλεύσεων, του συντονισμού και της κοινής δράσης για την αντιμετώπιση των ανησυχιών αυτών.



Ο Φιντάν αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη υποστήριξης των προσπαθειών για την επίτευξη ασφάλειας και σταθερότητας στη Λιβύη.

Διπλωματικές κινήσεις από την Αθήνα μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Μπαντρ Αμπντελατί, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Πέμπτη συμφώνησαν την έναρξη συζητήσεων για την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Την αρχική συμφωνία είχαν υπογράψει Αθήνα και Κάιρο τον Αύγουστο του 2020. Τότε, οι δύο χώρες είχαν προχωρήσει σε μερική οριοθέτηση ΑΟΖ, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στον 26ο και τον 28ο μεσημβρινό. Ο 28ος μεσημβρινός τέμνει τη Ρόδο στη μέση και πιο ανατολικά βρίσκεται το Καστελόριζο.

Η χθεσινή εξέλιξη ήταν το πρώτο βήμα, μια καταρχήν πολιτική δήλωση προθέσεων, να συνεχιστούν οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, προκειμένου να επεκταθεί η οριοθέτηση ΑΟΖ και ανατολικά του 28ου μεσημβρινού.

Από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι θα ενεργοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές και θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα και σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο ΟΗΕ, στο πλαίσιο της αντίδρασης απέναντι στη συμφωνία και απέναντι σε Τουρκία και Λιβύη.

Χθες, εξάλλου, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου επισημαίνοντας τις ελληνικές θέσεις.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην επιστολή υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το ψευδεπίγραφο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν δύναται να παραγάγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών.

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