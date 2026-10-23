Η Ελλάδα έθεσε το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

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Κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, Γιώργου Γεραπετρίτη, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβυς Αγλαΐα Μπαλτά, έθεσε το θέμα της επικύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, στα κράτη – μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σε κεκλεισμένων των θυρών διαβουλεύσεις – η κυρία Μπαλτά επισήμανε τους κινδύνους που ενέχει για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο η απόφαση του κοινοβουλίου της Ανατολικής Λιβύης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνίδα Μόνιμη Αντιπρόσωπος τόνισε πως η γεωγραφία δεν αλλάζει και ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν μπορεί να επαναδιατυπώνεται μέσω μονομερών αποφάσεων.

Υπογράμμισε ότι η Αθήνα έχει προσεγγίσει τις λιβυκές αρχές με καλή πίστη και έχει εμπλακεί σε συνομιλίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Παράλληλα, η κυρία Μπαλτά επανέλαβε τη θέση υπέρ του τερματισμού των ξένων παρεμβάσεων στη Λιβύη, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης και γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

Πρόκειται για την πρώτη συζήτηση του θέματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Μέχρι σήμερα, οι θέσεις των εμπλεκομένων μερών είχαν γνωστοποιηθεί στον ΟΗΕ μέσω επίσημων επιστολών και χαρτών. Σχετικές επιστολές απέστειλαν η Κυπριακή Δημοκρατία, η Αίγυπτος και η Ιταλία.

Η Γαλλία, Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχει χαρακτηρίσει άκυρο το εν λόγω μνημόνιο από το 2020.

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