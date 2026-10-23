Μετρήσεις Metron Analysis και Pulse: Οι διαφορές από τον Σεπτέμβριο, τι αλλάζει στην κυβέρνηση και στην ισορροπία ΕΛ.Α.Σ. με ΠΑΣΟΚ

Takeaways by to pontiki AI Η πρόσφατη δημοσκόπηση της Metron Analysis καταγράφει σταθερότητα στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σημειώνεται υποχώρηση για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μικρή ενίσχυση για το ΠΑΣΟΚ.

Η σειρά των κομμάτων παραμένει αμετάβλητη, ωστόσο περιορίζεται η απόσταση μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου κόμματος, με το ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα στην αξιολόγηση του αντιπολιτευτικού του έργου.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμα παρά την οριακή υποχώρηση των ποσοστών του, ενώ αντίστοιχες απώλειες καταγράφουν επίσης ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, η δημοσκόπηση της Pulse αναδεικνύει την οικονομία και το κόστος ζωής ως τα κεντρικά ζητήματα που θα καθορίσουν την εκλογική συμπεριφορά του 50% των ερωτηθέντων.

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό προτίμησης μεταξύ των κομμάτων, αν και η συχνότερη απάντηση των πολιτών παραμένει η επιλογή «κανένα».

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Σταθερότητα για τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, υποχώρηση για δεύτερο μήνα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και επιπλέον μικρή ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA.

Η σύγκριση με τον Σεπτέμβριο δείχνει ότι η σειρά των κομμάτων παραμένει αμετάβλητη, αλλά η απόσταση μεταξύ δεύτερου και τρίτου περιορίζεται. Η εικόνα αυτή εμφανίζεται για δεύτερο μήνα και αρχίζει να γίνεται τάση, καθώς υπάρχει σε όλες τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου. Παράλληλα, η εικόνα του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης βελτιώνεται, σε ποσοστά που φτάνουν μέχρι και τις τέσσερις μονάδες, ενώ η αξιολόγηση της κυβέρνησης υποχωρεί οριακά και του πρωθυπουργού παραμένει σταθερή.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 30%, έναντι 30,2% τον Σεπτέμβριο. Η ΕΛ.Α.Σ. υποχωρεί στο 15%, από 15,8%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 13%, από 12,6%. Η διαφορά ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ. διευρύνεται από 14,4 σε 15 μονάδες, λόγω της μεγαλύτερης υποχώρησης του δεύτερου κόμματος. Αντίθετα, το προβάδισμα της ΕΛ.Α.Σ. έναντι του ΠΑΣΟΚ μειώνεται από 3,2 σε δύο μονάδες. Η μεταξύ τους απόσταση περιορίζεται, δηλαδή, κατά 1,2 μονάδες μέσα σε έναν μήνα.

Η ίδια κατεύθυνση καταγράφεται στην πρόθεση ψήφου. Η ΝΔ βρίσκεται στο 24,9%, από 25,1%, η ΕΛ.Α.Σ. στο 12,4%, από 13,1%, και το ΠΑΣΟΚ στο 10,8%, από 10,5%. Εδώ, η απόσταση δεύτερου και τρίτου κόμματος μειώνεται από 2,6 σε 1,6 μονάδες.

Η εικόνα κυβέρνησης, Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Για την κυβέρνηση, οι θετικές κρίσεις για το συνολικό έργο της μειώνονται από 29% σε 28%, ενώ οι αρνητικές αυξάνονται από 66% σε 67%. Αντίθετα, στην αξιολόγηση της άσκησης των καθηκόντων του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν υπάρχει μεταβολή. Οι θετικές γνώμες παραμένουν στο 31% και οι αρνητικές στο 65%. Στη δημοτικότητα, επίσης, ο πρωθυπουργός διατηρεί το 33% των θετικών και μάλλον θετικών απόψεων που κατέγραφε τον Σεπτέμβριο.

Διαφορετική είναι η εικόνα στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποχωρεί από 30% σε 28%, παραμένοντας πρώτος. Ο Αλέξης Τσίπρας υποχωρεί από το 13% στο 12% και ο Νίκος Ανδρουλάκης από 7% σε 6%. Συνεπώς, και οι τρεις καταγράφουν απώλειες στον συγκεκριμένο δείκτη. Το προβάδισμα Μητσοτάκη έναντι Τσίπρα περιορίζεται από 17 σε 16 μονάδες, ενώ η διαφορά Τσίπρα και Ανδρουλάκη παραμένει στις έξι. Την απάντηση «κανένας» επιλέγει το 26% και είναι από τις ελάχιστες φορές τα τελευταία χρόνια που ο πρωθυπουργός ξεπερνά το «κανένας».

Για τον Αλέξη Τσίπρα και αυτή η δημοσκόπηση λειτουργεί ως καμπανάκι, καθώς η υποχώρηση του κόμματός του συνοδεύεται από μείωση της προσωπικής δημοτικότητας. Οι θετικές και μάλλον θετικές γνώμες πέφτουν από 27% σε 25%. Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβαίνει από 23% σε 24%. Η μεταξύ τους απόσταση στον συγκεκριμένο πίνακα περιορίζεται επομένως από τέσσερις μονάδες σε μία. Ο κ. Τσίπρας εξακολουθεί να προηγείται τόσο στη δημοτικότητα όσο και στην πρωθυπουργική καταλληλότητα, αλλά μόνο στον δεύτερο δείκτη διατηρεί αμετάβλητη τη διαφορά του από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Η μεγαλύτερη βελτίωση για το ΠΑΣΟΚ εντοπίζεται στην αξιολόγηση του αντιπολιτευτικού του έργου. Οι θετικές γνώμες αυξάνονται από 12% σε 16% και οι αρνητικές μειώνονται από 80% σε 76%. Αντίστοιχα, για την άσκηση των καθηκόντων του Νίκου Ανδρουλάκη, οι θετικές κρίσεις ανεβαίνουν από 16% σε 18% και οι αρνητικές υποχωρούν από 78% σε 74%. Η βελτίωση καταγράφεται και στις δύο ερωτήσεις, παρότι οι αρνητικές απαντήσεις εξακολουθούν να αποτελούν σαφή πλειοψηφία.

Στη γενικότερη εικόνα της χώρας εμφανίζεται μικρή μεταβολή προς θετικότερες απαντήσεις. Όσοι θεωρούν ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση αυξάνονται από 29% σε 30%, ενώ όσοι βλέπουν λάθος πορεία μειώνονται από 66% σε 65%. Στην προσωπική κατάσταση, το ποσοστό όσων δηλώνουν καλύτερα από έναν χρόνο πριν ανεβαίνει από 13% σε 15%. Ωστόσο, το 49% εξακολουθεί να δηλώνει ότι βρίσκεται σε χειρότερη θέση, ακριβώς όσο και τον Σεπτέμβριο.

Στα υπόλοιπα κόμματα, η Ελληνική Λύση υποχωρεί στην εκτίμηση ψήφου από 6,9% σε 6,2%, το ΚΚΕ από 6,1% σε 5,8% και η Πλεύση Ελευθερίας από 5,8% σε 5,7%. Η Φωνή Λογικής παραμένει στο 5,3% και η διαφορά Φωνής Λογικής και Ελληνικής Λύσης φτάνει πια κοντά στη μία μονάδα. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία μειώνει κι άλλο τη δυναμική της, από 4,4% σε 4%, και το ΜέΡΑ25 από 3,5% σε 3%. Η Συμμαχία Ελλήνων καταγράφεται στο 3,5%.

Τέλος, η αδιευκρίνιστη ψήφος αυξάνεται από 10,4% σε 11,6%, με τους αναποφάσιστους στο 8,5% και όσους δεν απαντούν στο 3,1%. Για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, η «πολύ πιθανή» υποστήριξη παραμένει στο 5%. Η μέτρηση αποτυπώνει έτσι μικρότερες αποστάσεις στην αντιπολίτευση, χωρίς αλλαγή κατάταξης, και περισσότερους πολίτες που δεν προσδιορίζουν κομματική επιλογή.

Pulse: Προβάδισμα ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση και κυριαρχία της οικονομίας

Την ίδια εικόνα όσον αφορά τη δύναμη των κομμάτων καταγράφει και η δημοσκόπηση της Pulse, με μείωση ποσοστών τόσο για τη Νέα Δημοκρατία όσο και για την ΕΛ.Α.Σ. κατά μισή μονάδα και αύξηση μισής μονάδας για το ΠΑΣΟΚ.

Ενδιαφέρον, όμως, έχουν τα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της αντιπολίτευσης, τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα κριτήρια της εκλογικής επιλογής και τη μορφή της επόμενης κυβέρνησης.

Στο ερώτημα ποιο κόμμα κάνει την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 15,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 11% και η ΕΛ.Α.Σ. 9,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,5% και το ΚΚΕ με 6%. Η συχνότερη απάντηση, ωστόσο, είναι «κανένα», με 25,5%, ενώ το 10,5% δεν τοποθετείται. Το ΠΑΣΟΚ προηγείται επομένως των υπόλοιπων κομμάτων σε αυτή τη συγκεκριμένη αξιολόγηση, με διαφορά έξι μονάδων από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Για τα κυβερνητικά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας των καυσίμων, το 51% θεωρεί ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει δύο διαφορετικές απαντήσεις. Μόλις το 10% κρίνει ότι είναι και αρκετά, ενώ το 41% ζητεί πρόσθετες παρεμβάσεις. Αντίθετα, το 38% τα τοποθετεί σε λάθος κατεύθυνση.

Οι απαντήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την κομματική επιλογή. Μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 33% θεωρεί τα μέτρα σωστά και επαρκή, ενώ το 60% σωστά αλλά ανεπαρκή. Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 6% και 49%, με το 36% να διαφωνεί με την κατεύθυνσή τους. Στην ΕΛ.Α.Σ., το 73% κρίνει ότι τα μέτρα κινούνται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 23% αναγνωρίζει σωστή κατεύθυνση, αλλά ζητεί περισσότερα.

Η οικονομία και το κόστος ζωής αποτελούν την κυριότερη θεματική που θα καθορίσει την ψήφο για το 50% των ερωτηθέντων. Ακολουθούν η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου με 18%, η υγεία και η παιδεία με 8%, ενώ εξωτερική πολιτική και εγκληματικότητα–ασφάλεια συγκεντρώνουν από 6%. Η οικονομία βρίσκεται πρώτη και μεταξύ των αποσυσπειρωμένων ψηφοφόρων της ΝΔ, με 50%, καθώς και στη «γκρίζα ζώνη», με 48%. Στην τελευταία ομάδα, πάντως, το 32% δεν προσδιορίζει τη θεματική που θα καθορίσει την επιλογή του.

Ως κύριο συναίσθημα ή κίνητρο ψήφου, το 53% επιλέγει την «προοπτική», το 20% την «ανησυχία–ασφάλεια», το 10% τον «θυμό–τιμωρία» και το 9% την «επιβράβευση». Μεταξύ των αποσυσπειρωμένων ψηφοφόρων της ΝΔ, η προοπτική συγκεντρώνει 49% και ο θυμός 16%. Στη «γκρίζα ζώνη», η προοπτική καταγράφεται στο 37%, αλλά το 33% δεν δίνει απάντηση.

Για τη μορφή της επόμενης κυβέρνησης, το 43% προτιμά αυτοδυναμία και το 36% συνεργασία. Το 13% δεν βλέπει διαφορά μεταξύ των δύο επιλογών. Η αυτοδυναμία συγκεντρώνει 76% στην Κεντροδεξιά, 60% στη Δεξιά και 56% στο Κέντρο. Αντίθετα, κυβέρνηση συνεργασίας προτιμά το 57% όσων αυτοτοποθετούνται στην Αριστερά και το 53% στην Κεντροαριστερά.

Τέλος, η Pulse καταγράφει μια επιπλέον διάκριση σχετικά με ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Μεταξύ των αποσυσπειρωμένων ψηφοφόρων της ΝΔ του 2023, το 29% απαντά ότι θα το ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον. Μεταξύ όσων παραμένουν συσπειρωμένοι στη ΝΔ, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 7%.

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