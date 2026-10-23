Δημοσκοπήσεις: Η ακρίβεια «πνίγει» την κυβερνητική προσπάθεια για ανάκαμψη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αν κανείς παρατηρήσει τις δύο χθεσινές δημοσκοπήσεις της Pulse και της Metron Analysis, μπορεί να καταλήξει σε τρία κοινά σημεία:

Πρώτον, ότι η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών και, μάλιστα, σε ποσοστά άνω του 50%.

και, μάλιστα, σε ποσοστά άνω του 50%. Δεύτερον, ότι τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την ελάφρυνση των βαρών που σηκώνουν οι πολίτες κρίνεται ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι ανεπαρκή .

. Τρίτον, ότι με αυτά και με εκείνα, η ΝΔ παραμένει κολλημένη πέριξ του 25% στην πρόθεση ψήφου, χωρίς, μάλιστα, να εμφανίζει προοπτική για ανοδική πορεία.

Τα τρία αυτά στοιχεία, ωστόσο, αναλύονται ακόμα περισσότερο στις δύο δημοσκοπήσεις, καθώς, π.χ., στη Metron Analysis το 77% κρίνει αρνητικά το κυβερνητικό έργο στην οικονομία (μισθοί, ακρίβεια κ.λπ.), το 65% θεωρεί ότι η χώρα κινείται στη λάθος κατεύθυνση, το 49% εκτιμά ότι η προσωπική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε σχέση με πέρσι και το 67% βαθμολογεί αρνητικά την κυβέρνηση. Από την άλλη, στη μέτρηση της Pulse το 51% θεωρεί ότι τα μέτρα για τα καύσιμα κινούνται στη σωστή κατεύθυνση – αλλά το 38% τους δίνει αρνητικό πρόσημο. Επίσης, το 50% δηλώνει ότι το βασικό κριτήριο της ψήφου του θα είναι η οικονομία.

Προφανώς, με τα παραπάνω στοιχεία κάποιος δεν… ανακαλύπτει την Αμερική. Ωστόσο, είναι ενδεικτικά του κλίματος που επικρατεί στην κοινωνία και στο εκλογικό σώμα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, όπου το διεθνές περιβάλλον θυμίζει κινούμενη άμμο, η ΕΕ για άλλη μια φορά αδυνατεί να συμφωνήσει σε κοινή στρατηγική/πολιτική για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η κυβέρνηση δέχεται «πυρά» για την εξωτερική πολιτική και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να ανοίξει το πουγκί και να μοιράσει αφειδώς χρήματα.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι η εικόνα μοιάζει ταυτόσημη σχεδόν σε όλες τις τελευταίες μετρήσεις. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει:

24,9% στη Metron Analysis

στη Metron Analysis 26% στην Pulse

στην Pulse 25,2% στην GPO

στην GPO 27% στη MARC

στη MARC 23,8% στην ALCO

στην ALCO 25,5% στην Opinion Poll.

Στην ουσία, η ΝΔ, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ για «πακέτο» ύψους 2 δισ. ευρώ, αλλά και τις νέες εξαγγελίες της κυβέρνησης για επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης κατά 40 σεντς το λίτρο και του ντίζελ κίνησης κατά 20 σεντς το λίτρο – χώρια τις συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ για «πάγωμα» και μειώσεις τιμών σε πολλά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης – μετριέται σε ποσοστά παρόμοια με αυτά πριν το καλοκαίρι, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι η επιχείρηση «επανεκκίνηση» μόνο επιτυχής δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τώρα.

Το ίδιο πράγμα, με άλλα λόγια, λένε και «γαλάζια» στελέχη, τα οποία επισημαίνουν ότι στην ουσία η ενεργειακή κρίση εκμηδένισε την όποια θετική επίδραση είχαν τα μέτρα της ΔΕΘ στη δημοσκοπική εικόνα της ΝΔ και ότι οι επιδοτήσεις στα καύσιμα, αν και προφανώς εξάντλησαν τα δημοσιονομικά περιθώρια της τρέχουσας περιόδου, εντούτοις δεν είναι επαρκείς για να δώσουν ώθηση στη ΝΔ – δεν είναι τυχαίο ότι σε ορισμένες μετρήσεις το ποσοστό της στην πρόθεση ψήφου είναι ελαφρώς χαμηλότερο από αυτό του Σεπτεμβρίου.

Τα ίδια στελέχη επισημαίνουν ότι, με την ακρίβεια «στα κόκκινα», όπως και τη δυσφορία των πολιτών, η κυβέρνηση χρειάζεται πολλά περισσότερα για να… καβατζάρει το πολυπόθητο 30% και να μπορεί να μιλάει με σχετική άνεση για αυτοδυναμία και τρίτη θητεία. Μόνη παρηγοριά είναι ότι τα κόμματα της πολυδιασπασμένης αντιπολίτευσης δεν αποτελούν απειλή για την κυριαρχία της ΝΔ στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, αν δεν υπάρξει σημαντική αλλαγή του κλίματος και με τις εκλογές να απέχουν ακόμα πολλούς μήνες, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος η εικόνα αυτή να ανατραπεί, τονίζεται.

Διαβάστε επίσης

Τσίπρας: «Διορθωτικές» κινήσεις με το βλέμμα στην κοινωνία και τις δημοσκοπήσεις – Εντός Νοεμβρίου οι πρώτες ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων

Σωκράτης Βαρδάκης: Αποδέχεται την έδρα η οποία «ανήκει στο κόμμα» – «Τηρώ την υπογραφή μου, μένω στον ΣΥΡΙΖΑ»

Τσίπρας: Ανοίγματα στους νέους, εν μέσω ταραχών στη Γαλλία, και στους συνταξιούχους – Στο τραπέζι η επαναφορά της 13ηςσύνταξης