Σωκράτης Βαρδάκης: Αποδέχεται την έδρα η οποία «ανήκει στο κόμμα» – «Τηρώ την υπογραφή μου, μένω στον ΣΥΡΙΖΑ»

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Αποδέχεται την έδρα του Ηρακλείου ο Σωκράτης Βαρδάκης μετά την παραίτηση του Χάρη Μαμουλάκη, και δηλώνει ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ότι η έδρα «δεν είναι προίκα του βουλευτή» αλλά «ανήκει στο κόμμα».

Σε δηλώσεις του στο Cretalive.gr, ο κ. Βαρδάκης, ο οποίος αναφέρει ότι πιθανότατα θα ορκιστεί βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου αύριο Πέμπτη, σημειώνει ότι δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, και άρα το κριτήριό του δεν είναι το πολιτικό του μέλλον, αλλά η επίλυση των προβλημάτων του ελληνικού λαού και του λαού της Κρήτης.

Ειδικότερα, ο Σωκράτης Βαρδάκης, δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα που έχω εκλεγεί 4 φορές με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, μέσα από αυτό το κόμμα αναδειχθήκαμε, ανδρωθήκαμε πολιτικά οπότε νιώθουμε και μια υποχρέωση.

Η υποχρέωση αυτή δεν απορρέει μόνο από την εκλογή μας αλλά και από την υπογραφή μας σαν υποψήφιοι βουλευτές και το 2015 και το 2019 και το 2023 ότι η έδρα που παίρνει ο κάθε βουλευτής δεν είναι προίκα του, αλλά είναι μια έδρα που ανήκει στο κόμμα, στο κόμμα που σε εκλέγει, στο κόμμα που σε αναδεικνύει. Άρα υποχρέωσή μου είναι να τηρήσω την υπογραφή μου. Αυτό σημαίνει ότι η έδρα που θα πάρω τις επόμενες μέρες, πιθανόν την Πέμπτη να ορκιστώ εκ νέου βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου, θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που έκανα όλα τα χρόνια για την ανάδειξη δηλαδή και την επίλυση των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει όχι μόνο η Κρήτη αλλά ολόκληρη η Ελλάδα».

Στο ερώτημα αν αντιμετώπισε κάποιο δίλημμα όταν έμαθε πως ο Χάρης Μαμουλάκης θα παραιτηθεί απάντησε πως δεν υπήρξε δίλημμα καθώς, όπως είπε, ο ίδιος δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Αν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, σημείωσε, πρέπει «αν είσαι επαγγελματίας να σκέφτεσαι το πολιτικό σου μέλλον. Εγώ που δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός και δεν υπήρξα ποτέ, σκέφτομαι το παρόν, δηλαδή αυτό που με έταξε ο ελληνικός λαός και ο κρητικός λαός να κάνω, την ανάδειξη και την επίλυση των προβλημάτων του».

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