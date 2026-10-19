Παραιτήθηκε και επίσημα από βουλευτής ο Χάρης Μαμουλάκης – Με 11 έδρες ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδέχεται την έδρα ο Σωκράτης Βαρδάκης

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Με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου – προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ – Χάρης Μαμουλάκης ανακοίνωσε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.

Σε δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής, ο Χ. Μαμουλάκης, ο οποίος φαίνεται ότι βαίνει προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι «ένας κύκλος έκλεισε. Όμως, η αφοσίωσή μου στον τόπο μου παραμένει αμετάβλητη. Με βαθιά πίστη στη δημοκρατία και στις ηθικές και πολιτικές απαιτήσεις της, παραμένω στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης. Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών της νέας εποχής που ανοίγεται μπροστά μας, αλλά και της ευθύνης που μας αναλογεί. Με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης, συνεχίζω με μοναδικό γνώμονα το μέλλον του τόπου μου και της πατρίδας μας».

Τη θέση του Χ. Μαμουλάκη στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να λάβει ο Σωκράτης Βαρδάκης.

Αποδέχεται την έδρα ο πρώτος επιλαχών Σωκράτης Βαρδάκης

Με 11 έδρες βρίσκει η νέα εβδομάδα τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά την παραίτηση του Χάρη Μαμουλάκη, που είχε ανεξαρτητοποιηθεί στα μέσα Ιουλίου, η έδρα φαίνεται να επιστρέφει στο κόμμα και προστίθεται στις 10 έδρες που είχε το κόμμα μετά τις μαζικές αποχωρήσεις του καλοκαιριού.

Κι αυτό διότι ο πρώτος επιλαχών στο Ηράκλειο είναι ο Σωκράτης Βαρδάκης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα κρατήσει την έδρα, μένοντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Για την εξέλιξη αυτή φέρεται να έχει ενημερώσει ο ίδιος μετά από επικοινωνία που είχε μαζί του κορυφαίο στέλεχος της Κουμουνδούρου.

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