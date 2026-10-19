Καραμανλής: Ούτε με Σαμαρά, ούτε με Μητσοτάκη, αλλά με την… παράταξη – Νέα πυρά κατά της κυβέρνησης από τον Μεσσήνιο

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Την ώρα που η κυβέρνηση εμφανίζεται να θέλει να αξιοποιήσει τα όσα λέγεται ότι είπε ο Κώστας Καραμανλής, ότι δηλαδή δεν θα στηρίξει το κόμμα Σαμαρά, αλλά και το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν προχωρά στην ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα, ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε νέα πυρά κατά της κυβέρνησης για την οικονομική της πολιτική.

Παράλληλα, άλλοι συνομιλητές του Κώστα Καραμανλή εμφανίζονται να υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα αυτό που λέει ο πρώην πρωθυπουργός είναι ότι:

Δεν θα κάνει δημόσια δήλωση κατά του Αντώνη Σαμαρά.

Δεν θα κάνει δημόσια δήλωση υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δεν θα κάνει κακό στην παράταξη.

Όπως μάλιστα έλεγαν άνθρωποι που μίλησαν μαζί του, ο Κώστας Καραμανλής δεν πρόκειται να αποδοκιμάσει το εγχείρημα Σαμαρά, καθώς γνωρίζει ότι ένα μεγάλο κομμάτι των υποστηρικτών του θα κινηθεί προς την πλευρά του Μεσσήνιου πολιτικού.

«Αν έκανε μία τέτοια δήλωση, θα ήταν σαν να αποδοκιμάζει τον κόσμο που τον στήριξε όλα αυτά τα χρόνια», έλεγαν χαρακτηριστικά.

Προφανώς, όλες αυτές οι διαρροές περιπλέκουν τα πράγματα, την ώρα μάλιστα που η κυβέρνηση εμφανιζόταν περιχαρής να θεωρεί ότι έχει κλείσει το «θέμα Καραμανλή».

Και εύλογα γεννάται το ερώτημα: Πώς θα αντιμετωπίσει το γεγονός ότι στα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά θα βρίσκονται στρατιές καραμανλικών στελεχών;

Ο Σαμαράς ανεβάζει τους τόνους κατά της κυβέρνησης

Εν τω μεταξύ, με γραπτό χαιρετισμό του στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας, ο Αντώνης Σαμαράς επιτέθηκε στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Μάλιστα, κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για την εκτόξευση του κόστους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι μόνο την τελευταία διετία έφτασε στο ιλιγγιώδες 35%. Σημείωσε ταυτόχρονα ότι «απέναντι στη διαχειριστική, νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση, επιλέγω τον κοινωνικό φιλελευθερισμό».

Ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε ακόμη ότι «το μέτρο των 72 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος απέτυχε παταγωδώς. Ούτε καν το 10% των επιχειρήσεων δεν συμμετείχε τελικά σε αυτό. Αλλά και οι πρώτες ενδείξεις για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων είναι αποθαρρυντικές. Γιατί, με τα πρόστιμα, τις προσαυξήσεις και με ένα επιτόκιο που ακουμπά το 6%, ματαιώνεται κάθε δυνατότητα ουσιαστικής επίλυσης του προβλήματος».

«Την ίδια ώρα –και αυτό δυστυχώς σκοπίμως αποσιωπάται– το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών», προσθέτει ο κ. Σαμαράς, «έχει ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ».

«Μιλάμε δηλαδή για ένα τεράστιο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της χώρας μας. Σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τοποθετεί την Ελλάδα στην 172η θέση, επί συνόλου 190 χωρών στο θέμα αυτό…».

Σε άλλο σημείο, ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι «το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι βαθιά πολιτικό».

«Γιατί είναι πολιτική η απόφαση ποιους κλάδους της οικονομίας ενισχύεις ή αποδυναμώνεις, πού στηρίζεσαι και πού όχι. Είναι πολιτική η απόφαση για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Είναι πολιτική η απόφαση κατά πόσον ενδιαφέρεσαι ή αδιαφορείς για τις κοινωνικές επιπτώσεις των οικονομικών σου προτεραιοτήτων.

Απέναντι, λοιπόν, στη διαχειριστική, νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση, επιλέγω τον κοινωνικό φιλελευθερισμό».

Αυτό σημαίνει, συμπληρώνει, «ότι δεν μπορεί να ενδιαφέρεσαι μόνο για τη μακροοικονομική επίδοση μέσα από υπερπλεονάσματα, τα οποία δημιουργεί κυρίως η υψηλή έμμεση φορολογία. Ούτε και πρέπει να ενθαρρύνεις την καρτελοποίηση της οικονομίας σε βάρος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερα σε εποχές κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην πραγματική οικονομία».

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