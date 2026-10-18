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18.10.2026 12:45

Νίκος Ανδρουλάκης: «Η αλλαγή δεν είναι ανάμνηση, είναι δικαίωμα» – Μήνυμα από την ομιλία του για τα 45 χρόνια από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ

18.10.2026 12:45
androulakis

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«Η αλλαγή δεν είναι ανάμνηση, είναι δικαίωμα και ανάγκη. Είναι το μεγάλο ζητούμενο για εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες που θέλουν μια καλύτερη ζωή!».

Με αυτή τη φράση άρχισε την ομιλία του, στο κλειστό γήπεδο του Αιγάλεω, για τα 45 χρόνια από την πρώτη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, στις 18 Οκτωβρίου του 1981, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Υπάρχει ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και θα αλλάξουν», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και νίκης στις εθνικές κάλπες.

«Ενωμένοι μόνο κερδίζουμε! Τώρα είναι η σειρά της πολιτικής αλλαγής και της εθνικής αξιοπρέπειας», σημείωσε.

Απαντώντας στο σύνθημα «Νίκο γερά να πέσει η δεξιά», που φώναζαν φίλου του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «η νίκη είναι στα χέρια μας».

Κατηγόρησε, μάλιστα, την κυβέρνηση ότι ύψωσε «τείχη ανισότητας», προσφέροντας «προκλητικά προνόμια» σε λίγους εις βάρος των πολλών.

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