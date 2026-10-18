Στους μετανάστες και τον Μελανσόν ρίχνει την ευθύνη για τις διαδηλώσεις στη Γαλλία ο Γεωργιαδης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σε «μία σύμμειξη μεταναστών διαφόρων γενεών» και τους «ακροαριστερούς συμμάχους» τους απέδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης τα βίαια επεισόδια στη Γαλλία, το βράδυ τη Σαββάτου.
Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε πως το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ κάηκε ολοσχερώς «από κουκουλοφόρους της Άκρας Αριστεράς».
Όπως και ο Τζέι Ντι Βανς, ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέδεσε τις σκηνές χάους στη Γαλλία με την εγχώρια πολιτική αντιπαράθεση, διαμηνύοντας: «Ας τα βλέπουν όσοι εδώ επενδύουν στην πολιτική αστάθεια και στο χάος! Λίγο χρειάζεται μία Χώρα για να πέσει τελικά».
«Και τώρα οι Αγορές θα την βάλουν στο στόχαστρο ακόμη πιο σκληρά», πρόσθεσε.
«Εύχομαι πραγματικά να βρει τον δρόμο της, διότι Ευρώπη χωρίς Γαλλία δεν νοείται. Ας προσευχηθούμε για την φίλη μας Γαλλία να ξεφύγει από αυτή την παρακμή», κατέληξε.
Διαβάστε επίσης:
ΣΥΡΙΖΑ: Ένοπλη ανακωχή μετά το «όχι» στον Πολάκη – Η δύσκολη συγκατοίκηση και ο φόβος νέας σύγκρουσης
Ενέργεια: Η ευρωπαϊκή στήριξη δεν ήρθε ποτέ, η σύνοδος κορυφής παρέπεμψε στην Κομισιόν – Μέτρα, αλλά όχι… ανοιχτό πουγκί από κυβέρνηση
18 Οκτωβρίου 1981: Η νίκη του ΠΑΣΟΚ που έβαλε τη «μισή Ελλάδα» στο παιχνίδι – Στον θρίαμβο του Ανδρέα και την ιστορία ποντάρει ο Ανδρουλάκης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.