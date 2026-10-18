Στους μετανάστες και τον Μελανσόν ρίχνει την ευθύνη για τις διαδηλώσεις στη Γαλλία ο Γεωργιαδης

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Σε «μία σύμμειξη μεταναστών διαφόρων γενεών» και τους «ακροαριστερούς συμμάχους» τους απέδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης τα βίαια επεισόδια στη Γαλλία, το βράδυ τη Σαββάτου.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε πως το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ κάηκε ολοσχερώς «από κουκουλοφόρους της Άκρας Αριστεράς».

Όπως και ο Τζέι Ντι Βανς, ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέδεσε τις σκηνές χάους στη Γαλλία με την εγχώρια πολιτική αντιπαράθεση, διαμηνύοντας: «Ας τα βλέπουν όσοι εδώ επενδύουν στην πολιτική αστάθεια και στο χάος! Λίγο χρειάζεται μία Χώρα για να πέσει τελικά».

«Και τώρα οι Αγορές θα την βάλουν στο στόχαστρο ακόμη πιο σκληρά», πρόσθεσε.

«Εύχομαι πραγματικά να βρει τον δρόμο της, διότι Ευρώπη χωρίς Γαλλία δεν νοείται. Ας προσευχηθούμε για την φίλη μας Γαλλία να ξεφύγει από αυτή την παρακμή», κατέληξε.

Η υπέροχη Χώρα που λέγεται Γαλλία δεν υπάρχει πλέον όπως την ξέραμε. Μία σύμμειξη μεταναστών διαφόρων γενεών, με τους ακροαριστερούς τους συμμάχους έχουν εξεγερθεί εδώ και μέρες, καταστρέφοντας την και εξευτελίζοντας την. Πριν λίγο το υπέροχο αυτό ιστορικό κτίριο του Δημαρχείου… pic.twitter.com/tgKGd2GjCe October 17, 2026

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