search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.10.2026 10:08
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2026 09:38

Στους μετανάστες και τον Μελανσόν ρίχνει την ευθύνη για τις διαδηλώσεις στη Γαλλία ο Γεωργιαδης

18.10.2026 09:38
gewrgiadis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε «μία σύμμειξη μεταναστών διαφόρων γενεών» και τους «ακροαριστερούς συμμάχους» τους απέδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης τα βίαια επεισόδια στη Γαλλία, το βράδυ τη Σαββάτου.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε πως το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ κάηκε ολοσχερώς «από κουκουλοφόρους της Άκρας Αριστεράς».

Όπως και ο Τζέι Ντι Βανς, ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέδεσε τις σκηνές χάους στη Γαλλία με την εγχώρια πολιτική αντιπαράθεση, διαμηνύοντας: «Ας τα βλέπουν όσοι εδώ επενδύουν στην πολιτική αστάθεια και στο χάος! Λίγο χρειάζεται μία Χώρα για να πέσει τελικά».

«Και τώρα οι Αγορές θα την βάλουν στο στόχαστρο ακόμη πιο σκληρά», πρόσθεσε.

«Εύχομαι πραγματικά να βρει τον δρόμο της, διότι Ευρώπη χωρίς Γαλλία δεν νοείται. Ας προσευχηθούμε για την φίλη μας Γαλλία να ξεφύγει από αυτή την παρακμή», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ: Ένοπλη ανακωχή μετά το «όχι» στον Πολάκη – Η δύσκολη συγκατοίκηση και ο φόβος νέας σύγκρουσης

Ενέργεια: Η ευρωπαϊκή στήριξη δεν ήρθε ποτέ, η σύνοδος κορυφής παρέπεμψε στην Κομισιόν – Μέτρα, αλλά όχι… ανοιχτό πουγκί από κυβέρνηση

18 Οκτωβρίου 1981: Η νίκη του ΠΑΣΟΚ που έβαλε τη «μισή Ελλάδα» στο παιχνίδι – Στον θρίαμβο του Ανδρέα και την ιστορία ποντάρει ο Ανδρουλάκης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kifisos-plimmires-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Διακάκη για υψηλό πλημμυρικό κίνδυνο στην Αττική: Αντέχει το Λεκανοπέδιο απέναντι σε ακραίες πλημμύρες τύπου Daniel;

gewrgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στους μετανάστες και τον Μελανσόν ρίχνει την ευθύνη για τις διαδηλώσεις στη Γαλλία ο Γεωργιαδης

syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις φτώχειας για τους μισούς συνταξιούχους – Στα 869 ευρώ η μέση κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο

gallia_main
ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη οργής στη Γαλλία: 1.200 συλλήψεις από τις βίαιες συγκρούσεις – Σκηνές χάους, ακρωτηριάστηκε κι άλλος διαδηλωτής

belgio epeisodia
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη φλέγεται: Κοινωνίες σε αδιέξοδο, αλλά τα χρήματα πάνε στα όπλα – Χάος σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ισπανία, Αλβανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
XARIS_DOUKAS_2204
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως για 7η συνεχή χρονιά

kinigos
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Στο χειρουργείο 45χρονος μετά από τραυματισμό στην κοιλιά κατά τη διάρκεια κυνηγιού

gavin newsom 77- n ew
ΚΟΣΜΟΣ

Γκάβιν Νιούσομ για απομάκρυνση Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ: «Είναι λυπηρό, της εύχομαι ό,τι καλύτερο» (Video)

limoz gallia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η στιγμή που το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ τυλίγεται στις φλόγες - Κατέρρευσε ο πύργος με το ρολόι, καταστράφηκε η στέγη (Video)

gkilfoil argiros 99- new
MEDIA

Τσεκούρας για Γκιλφόιλ: «Όταν ήρθε στην Ελλάδα πήγε πρώτα στον Αργυρό και μετά στον Τασούλα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.10.2026 10:08
kifisos-plimmires-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Διακάκη για υψηλό πλημμυρικό κίνδυνο στην Αττική: Αντέχει το Λεκανοπέδιο απέναντι σε ακραίες πλημμύρες τύπου Daniel;

gewrgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στους μετανάστες και τον Μελανσόν ρίχνει την ευθύνη για τις διαδηλώσεις στη Γαλλία ο Γεωργιαδης

syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις φτώχειας για τους μισούς συνταξιούχους – Στα 869 ευρώ η μέση κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο

1 / 3